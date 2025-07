“Nuestro fin, nuestro objetivo fundamental, presidente (Luiz Inácio) Lula, es el mismo que usted tuvo: lo social. Es que todo se traduzca en un país más equitativo, en un país con menos pobreza, en un país con unas condiciones sociales que le permitan ser, a su vez, más competitivo. Porque esa es la mejor inversión que puede hacer un país: reducir las brechas y sacar gente de la pobreza”.

El texto anterior es sacado del discurso, anteayer, del presidente Juan Manuel Santos en un foro sobre inversiones colombo-brasileras en el club El Nogal de Bogotá, y lo tomamos para hacer mención a dos estudios recientemente difundidos sobre pobreza y desigualdad que nos atañen directamente. El primero sobre la distribución de la pobreza en los sures de Barranquilla elaborado por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República (Ceer) y, el segundo, un anticipo de la primera Encuesta Longitudinal Colombiana, que medirá la situación de la infancia, del mercado laboral, la pobreza y la riqueza, la salud y la tenencia de la tierra, en 10.800 familias urbanas y rurales, esta encuesta a cargo del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (Cede).

Las conclusiones son más que preocupantes. Como lo informó este diario el martes, el Ceer señala que en Barranquilla el 40,7 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza por ingresos, siendo la tercera área metropolitana con mayor porcentaje de pobres entre las trece principales del país, y que, medida bajo el indicador de costo de vida, Barranquilla es la ciudad con mayor porcentaje de pobreza. Para el caso de Soledad, mientras en 2008 la proporción de pobres alcanzaba el 46%, en tan solo un año este indicador aumentó en cuatro puntos hasta llegar al 50 por ciento.

El Cede, mientras tanto, señala en su estudio que pudo comprobar que en las zonas urbanas, especialmente en la Región Caribe, la brecha cognitiva entre los niños de estratos altos y bajos aparece a la temprana edad de 3 años, y que dos años después, a los 5, este abismo se ha ampliado inevitablemente. Las opciones de que esta brecha intelectual persista son poco evitables, de manera que el daño queda hecho. Por otra parte, el estudio muestra que las zonas urbanas del país presentan niveles de desnutrición crónica de 12 por ciento y aguda de 3,2 ciento, mientras que en las rurales el primer indicador alcanzó el 15 ciento, y el segundo, 3,6 ciento.

Otros datos del Ceer nos muestran que en Barranquilla el porcentaje de hogares con una mujer como jefe es de 33,6 por ciento para la población pobre, y de 27,3 por ciento en la no pobre, con el agravante de que existe discriminación salarial contra las mujeres. Y en Barranquilla y Soledad, el 65 por ciento de los trabajadores pobres son informales, y el 60 por ciento no pobre. Sin embargo, cuando se examina la cotización en salud y pensiones, se observa que la informalidad por no cotización a pensiones es mucho más alta, pues, según este indicador, el porcentaje de población en la informalidad entre los pobres alcanza un 15,5 por ciento, mientras en la población no pobre se encuentra reducido a un 8,7 por ciento. Lo grave de este dato es que bajas cotizaciones conducen a bajas pensiones, lo cual es cultivo de pobreza eterna.

El mensaje presidencial y las realidades estadísticas sobre la pobreza en nuestro medio, que no disminuye pese a los avances recientes en infraestructura de desarrollo humano y servicios sociales, pone de presente la necesidad de buscar una virtuosa conexión de la acción del Estado y del empresariado a fin de reducir pobreza y desigualdad. Este debería ser también nuestro principal objetivo.

El empresariado debería atender el llamado porque una de las características de nuestro crecimiento económico, según el Observatorio del Caribe, es que no es incluyente. Debe darse, dice el Observatorio, una mejor protección para evitar las deficiencias nutricionales en la niñez, tener amplia cobertura en la salud y contar con una infraestructura que asegure el acceso a la población de los servicios básicos; incrementar la cobertura de educación y mejorar su calidad, aumentar el acceso al conocimiento y las innovaciones tecnológicas, generar empleo que disminuya la informalidad laboral, y fortalecer la legitimidad de la titularidad de los derechos para que ellos sean respetados.

Desde luego, para que estos programas sean exitosos se requiere una sólida institucionalidad y resolver las dificultades nuestras para que haya buen uso de los recursos públicos.

Más equidad, menos pobreza, es, por lo tanto, objetivo presidencial que debe permear hasta lo más profundo el quehacer público. Las necesidades están comprobadas.

Hay experiencias de que sí se puede. El momento impone tales desafíos. Importante es, en consecuencia, que los electores se fijen bien en quién depositar la confianza.