Llega el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a su primer año de ejercicio con varios reconocimientos de la opinión pública nacional. Uribista en apariencia confeso y ex Ministro de Defensa de resonantes triunfos militares en el gobierno anterior, aunque algunos de una legalidad discutida, como los que se consiguieron penetrando territorio ecuatoriano (con la baja del jefe de las Farc Raúl Reyes) y usando el peto de la Cruz Roja Internacional (en la liberación de Íngrid Betancourt), Santos empezó a marcar diferencias con su antecesor, sin embargo, desde el mismo discurso de posesión el 7 de agosto de 2010, en el que trazó las líneas básicas de su reformador proyecto de gobierno.

Coherente con ese trazado, una de las primeras y muy aplaudidas decisiones del Presidente fue descongelar las gélidas relaciones con Venezuela y luego con Ecuador, con cuyos gobiernos se había enfrentado el del presidente Álvaro Uribe Vélez en diversos escenarios internacionales, con todas las implicaciones políticas, diplomáticas, comerciales e incluso militares conocidas (recordemos la ruidosa movilización de tropas en la frontera colombo-venezolana anunciada por el presidente Hugo Chávez). De modo que ese primer logro en el frente internacional es una de las razones fuertes en la alta aceptación que le dan a Santos las encuestas.

Otro frente de éxitos del mandatario colombiano ha sido el de las nuevas leyes que logró sacar adelante en el Congreso, donde le aprobaron importantes normas sobre tierras e indemnización de víctimas de la violencia, regalías, estatuto anticorrupción y ordenamiento territorial, aunque esta última no contó con el beneplácito de la Región Caribe, que esperaba más de este instrumento legal en términos de autonomía política y administrativa.

Ha favorecido también la gestión de Santos la recuperación que ha mostrado la economía y sus buenas tasas de empleo.

En seguridad, aunque se habla de cierto bajón en la dinámica de las Fuerzas Militares y se relieva el reactivamiento de las Farc en regiones donde ha lanzado demoledores ataques, así como la acción de las bandas criminales, el gobierno de Santos exhibe como uno de sus grandes triunfos la baja del Mono Jojoy, el jefe militar de las Farc; el aniquilamiento de importantes cabecillas del narcotráfico, como alias Cuchillo, y la puesta en marcha de un plan para someter a los reductos del paramilitarismo que en realidad nunca se desmovilizaron en el gobierno anterior, y prosiguieron sus faenas criminales.

Pero quizá una de las cosas que más describen la gestión del presidente Santos es la denuncia de una serie de grandes robos a los recursos de la Nación en las instituciones de la salud y en la Dian, lo mismo que los malos manejos en la Dirección Nacional de Estupefacientes, y el anuncio de liquidar esta venal e inoperante institución.

Desde luego, no todo es color de rosa en el balance del gobierno Santos. Una de las circunstancias más rudas y difíciles que ha tenido que afrontar ha sido el llamado fenómeno de La Niña, derivado del cambio climático, y los inmensos daños humanos y materiales causados por efecto de sus homicidas aguaceros. Frente a ello, el Presidente diseñó un billonario plan que está en marcha y debe traducirse en una reconstrucción del país, según su promesa.

Llama la atención, no obstante, que habiendo el país acumulado, como consecuencia del largo conflicto armado interno, una amplia experiencia en atención humanitaria no reaccionara en forma más eficaz frente a la tragedia. Expertos consultados por EL HERALDO creen que el Gobierno debió mejor canalizar las ayudas a los damnificados a través de la red de ONG experimentadas en estas labores de que dispone el país, y no por medio de las cajas de compensación, duchas para otras actividades misionales.

Si bien la magnitud del drama sobrepasó las capacidades del país, hay quienes opinan que hubiésemos podido responder con mayor efectividad acudiendo a la experiencia de las organizaciones entrenadas en labores de tipo humanitario.

De todos modos, pasa el gobierno Santos el primer año con las mejores calificaciones en los variados frentes de su actividad. Y es atractivo observar que mientras el presidente Santos logra una alta aceptación pública, desciende de manera vertiginosa la imagen de quien era hace un año en Colombia el rey indiscutido en las encuestas: el presidente Uribe. Han contribuido sin duda en este descenso los escándalos de corrupción, que incluye los entuertos oscuros de Agro Ingreso Seguro, y las ‘chuzadas’ que acaban de enviar a la cárcel al exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno.

Le va muy bien, pues, al presidente Santos en su primer año de gobierno. Muy importante será que haya efectivos controles y contrapesos a este gobierno. Ya sabemos lo que ocurrió con Uribe. El país se volvió unanimista. La crítica se tornó pecaminosa y no solo se descalificaba a quienes la ejercían sino que los que vigilaban ilegalmente.

El país necesita que el de Santos sea un buen gobierno. Pero hay que seguir con mirada atenta sus actuaciones, aplaudir lo bueno y censurar lo malo. Es así como debe funcionar la democracia.