Uno de los grandes temas de nuestro tiempo, las uniones formales entre parejas del mismo sexo con las mismas consecuencias de un matrimonio tradicional de hombre y mujer, tuvo el martes 26 otro episodio en la Corte Constitucional de Colombia que al fallarse no satisfizo a las partes enfrentadas, pero pone en el debate nacional las definiciones fundamentales.

La Corte abrió una ventana más para que las parejas homosexuales puedan establecer un vínculo civil con consecuencias similares al matrimonio heterosexual. Ya lo había hecho antes para hacer valer entre las parejas homosexuales derechos a la seguridad social, la pensión y la herencia, pudiendo también legalizar la unión ante notarios, lo que viene ocurriendo, pero sin alcanzar esa unión, cuando se formaliza, la definición de matrimonio.

La definición de matrimonio, que constituye la base formal de una familia, sigue reservada a la unión de un varón y una mujer, como dispone la ley desde 1887, pero la Corte reconoce como familia en su sentencia del martes a parejas del mismo sexo. Como consecuencia, le otorgó plazo al Congreso hasta el 20 de junio de 2013 para que legisle de una manera “integral y sistemática a fin de que las parejas del mismo sexo se constituyan en familia”, principio vanguardista de derecho que marcha en consonancia con las tendencias del mundo civilizado.

Si el Congreso no lo hace, a partir de esa fecha, “las parejas homosexuales pueden ir ante un notario, y con la misma solemnidad del matrimonio heterosexual, establecer un vínculo con consecuencias similares al de una pareja heterosexual”. Esto es novedoso.

¿Qué consecuencias adicionales a las que hoy existen pueden desprenderse de tal unión? Importante es que el debate nacional que la Corte sugiere contribuya a definir los alcances patrimoniales, las opciones en materia de adopción (en la Corte está pendiente una tutela que serviría para dirimir el punto), las ritualidades, el nombre de la unión formal y todo cuanto se requiera tener bien claro sobre el tema, si la voluntad política de la sociedad y del Congreso es seguir avanzando en las uniones de parejas del mismo sexo con plenas consecuencias.

La sentencia de la Corte, adoptada por unanimidad, no satisfizo a las partes que están enfrentadas en Colombia en torno al tema porque ambas esperaban una posición más categórica, a favor o en contra, respecto a lo que ha venido a denominarse matrimonio gay. Pero la Corte ha encontrado que si bien la Constitución permite formalizar la unión entre personas del mismo sexo y que de ello se deriven consecuencias como las que ha ordenado, sobre todo en lo patrimonial y seguridad social, el artículo 42 de la misma Constitución define al matrimonio como institución entre personas de sexo diferente. Como están las cosas, no hay ambiente para acometer una reforma constitucional y el Congreso en por lo menos seis ocasiones ha permitido que naufraguen iniciativas para regular sobre uniones entre homosexuales. De ahí la pregunta insistente acerca de si el Congreso esta dispuesto a meterle ahora sí el ‘diente’ a tema tan complejo y controversial, no solo aquí sino en todo el mundo.

Ya existe una copiosa experiencia internacional sobre el tema del matrimonio gay o matrimonio homosexual o como quiera llamarse. Por lo menos diez países de Europa y América (Canadá, Argentina y varios estados de los Estados Unidos) han experimentado la regulación de esas relaciones y hay información científica que pudiera ayudar a pronosticar las consecuencias de cada institución. Incluso, se tiene la experiencia nacional de cuatro años a partir del momento en que la Corte Constitucional abrió en febrero 7 de 2007 la primera ventana sobre las uniones homosexuales al extender los derechos sobre sustitución pensional, afiliación en salud y prestaciones sociales de una pareja a otra.

El Congreso debe legislar, como se lo pide la Corte, o abstenerse, si lo prefiere y que sea la Rama Judicial la que siga legislando con sus sentencias, pero todo debe hacerse en un escenario en que la sociedad tenga plena información para que las decisiones sean las más apropiadas. No se puede ignorar la voz de las iglesias, las cuales han advertido sobre los riesgos ante la fe, la familia y la cohesión social. Tampoco se puede eludir a quienes representan a los grupos de interés por las libertades en una Nación que se declara respetuosa de la diversidad.

Trasplantar instituciones porque están de moda en otros lugares no constituye buena política.

Por lo tanto, ha llegado la hora de la creatividad y la sensatez para avanzar en medio de certezas sobre un tema que conmueve como pocos otros la sensibilidad humana.