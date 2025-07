Con el ingreso de los verdes a la Unidad Nacional que respalda al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el país ha quedado prácticamente sin oposición política, pues ésta, hasta el momento, se reduce al debilitado Polo Democrático Alternativo. O mejor, a lo que queda de este partido, tras los retiros de Luis Eduardo Garzón, quien fue el primero en marcharse, y luego de Gustavo Petro y otros dirigentes, que optaron por abandonar esta organización cuando los líos de corrupción en el gobierno capitalino de Samuel Moreno Rojas empezaron a ser inocultables.

El exvicepresidente y exministro Humberto de la Calle Lombana ha dicho que si bien favorece a la gobernabilidad nacional esta adhesión de los verdes al proyecto de Santos, no conviene que la vocería de la oposición se convierta en monopolio de un partido de izquierda. Claro que así de débil como ha quedado el Polo nos tememos que va a requerir de una especie de transfusión sanguínea para que vuelva a recuperar la vitalidad. Tan disminuido ha quedado el PDA que para la Alcaldía de Bogotá ha escogido - y sólo para cumplir con las ritualidades insoslayables del calendario electoral - a un desconocido candidato, como los que habitualmente acostumbraba a lanzar la izquierda a las elecciones presidenciales. Tendencia que, en los últimos años, empezó a cambiar con las candidaturas de Garzón, Carlos Gaviria y Petro.

No debería extrañar a nadie la postura de los verdes. El mismo día de la segunda vuelta presidencial, montados exitosamente en los 3,5 millones de votos que obtuvieron, anunciaron al país que no serían un partido de oposición. Y no lo han sido. De hecho, como lo han reconocido los líderes oficialistas de la Unidad Nacional, respaldaron la agenda de reformas del Presidente en el Congreso.

Considerando que la principal apuesta de los verdes es la Alcaldía de Bogotá, se nos antoja bastante ajedrecística su movida de ingresar a la coalición de gobierno sin aparentes pretensiones burocráticas, porque eso les aseguraría un probable mayor apoyo partidista que se perfila absolutamente necesario si se tiene en cuenta el amenazante ascenso de Petro en los sondeos, que lo vienen dando como el más seguro contrincante de Enrique Peñalosa. Hoy no se sabe quién de los dos va a ganar. Así de interesante se ha puesto la pelea por la alcaldía capitalina.

Pero no ha sido unánime la decisión de los verdes. Dice Sergio Fajardo, la ex fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus, que el paso dado por el partido no fue consultado, a lo cual ha respondido Peñalosa diciendo que Fajardo todo lo cuestiona. Tampoco seguramente comparten la decisión los mockusianos que se quedaron formalmente en el partido para conservar sus curules, pero la decisión, es claro, está soportada en el acuerdo básico que evidentemente han logrado mantener, hasta ahora, los sectores alineados con Peñalosa y Garzón.

En este escenario de una oposición que precariamente se reduciría al Polo, no está clara cuál va a ser la línea de conducta de Petro y su Movimiento Progresistas frente al gobierno de Santos. Sabido es que recién terminada la contienda presidencial, Petro buscó acercamientos con Santos y hablaron de un pacto en torno a los temas de agua, tierra y víctimas, y ello desató la ira de la cúpula oficialista del Polo. Desde entonces, la postura de Petro frente al actual gobierno no ha sido nítidamente ni de colaboración ni de oposición; además, en el Congreso el excandidato presidencial se quedó sin representación parlamentaria propia.

En aras de una gobernabilidad estable - que no sólo debería interpretarse como la unidad de varios partidos políticos disimiles alrededor de una plataforma de gobierno, sino como la capacidad institucional para dar atención eficiente a las demandas sociales, tal como lo han planteado algunos respetados teóricos de la ciencia política - la verdad es que no conviene que el país se quede sin contrapesos partidistas que vigilen y denuncien, sobre todo después de lo que se ha visto en materia de escándalos de corrupción en los ocho años de Uribe, en los que prácticamente gobernaron el unanimismo y las encuestas apabullantes a favor del mandatario. Mientras el país seguía fielmente al Presidente, continuaba sin descanso el robo de los dineros públicos, y la pestilencia apenas está emergiendo.

Nadie niega que las democracias necesitan de consensos básicos para poder avanzar, y uno indispensable es que haya oposición a los gobiernos de turno. Sin embargo, la única oposición que hoy se conoce en el país es la que han venido ejerciendo desde algunas columnas de opinión ciertos amigos del expresidente Uribe, y él mismo desde sus ‘trinos’ de Twiter, que disienten de las iniciativas de Santos, tales como la Ley de Tierras que favorece a las víctimas de la violencia y el giro diplomático en las relaciones con Venezuela.

Las democracias fuertes necesitan de gobiernos sólidos, pero también de una oposición activa, lúcida y consistente. Es no sólo el mejor antídoto contra los abusos de poder y la corrupción, sino el modelo más idóneo para mantener la válida competencia entre las distintas fuerzas políticas que se disputan la hegemonía. Una democracia en formación como la nuestra no debe ser la excepción.