El Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro, conmemoró el lunes su primer año de operaciones con luces y sombras. Las luces son alentadoras. Estamos frente a una empresa ejecutora y operadora, aparentemente bien manejada, con simpatía creciente entre los usuarios por sus incuestionables ventajas en el servicio y con proyectos todavía en marcha, pero ahora bien encaminados de su primera fase. La meta es movilizar el 36 por ciento de la demanda del área metropolitana que hoy se transporta en colectivos. Va alcanzando el 10 por ciento.

Las sombras provienen del área financiera, porque los ingresos por operación son insuficientes para atender las necesidades totales del servicio. También del área operativa, porque ha habido incumplimientos de contratistas en la entrega de los portales de Soledad y Barranquillita, y de los concesionarios del transporte en cuanto no han puesto los buses al servicio en las cantidades en que se comprometieron. Pero este incumplimiento de fechas se deriva a su vez en parte de las demoras en la terminación de los portales y vías. Al sistema le ha afectado igualmente el que no cumplieron los cronogramas de chatarrización y que no hubo adecuada coordinación en el movimiento de rutas de buses que le compiten. Por otra parte, no hay certeza todavía respecto a la segunda fase, que cubriría la Calle 30 y La Cordialidad.

Lo avanzado constituye motivos para no desfallecer, como lo señalaron ayer el alcalde Alejandro Char y el gerente de Transmetro, Manuel Fernández. Diez millones de usuarios movilizados representan una cifra que refleja la importancia del sistema. Son 135 buses ya incorporados, y para la época del Carnaval de 2012 la cifra debe estar alrededor de 300. A partir de ese momento será la demanda la que imponga el crecimiento.

Por ahora, el sistema tiene tres retos. El primero es el portal de Soledad, que está en un 95 por ciento de ejecución, y el de Barranquillita, sobre el cual hay gestiones de conciliación con apoyo de la Procuraduría, o una eventual acción legal que cambie la responsabilidad de la ejecución. El segundo es la terminación de la pavimentación de las rutas alimentadoras en Soledad, pendiente de la culminación de obras de saneamiento básico que están a cargo de la Gobernación y la Alcaldía de este municipio. Y el tercero es la entrega de los buses, pues para esta época ya deberían estar en operación más de 250.

Transmetro está todavía lejos de ser solución total de la movilidad de Barranquilla, sobre todo de quienes por razones económicas o de comodidad están llamados a ser los usuarios naturales del servicio, pero se está levantando como parte de la solución. Se trata de una operación mucho más segura que las opciones tradicionales, refrigerada, que está contribuyendo aceleradamente a cambiar comportamientos culturales y que beneficia a sectores sociales que merecen gozar de un servicio de mejor calidad. Eso es bueno que esté pasando.

De ahí la necesidad de que sus administradores y concesionarios no desfallezcan en la tarea que se han impuesto de resolver los problemas que están retrasando el goce total del sistema. Bueno es igualmente que se haya creado un ambiente amigable, de respeto recíproco en la resolución de los conflictos. Eso refleja madurez y responsabilidad.

Se ha creado así el ambiente propicio para la planificación de la segunda fase mientras culmina la primera. Los pasos hasta hoy dados conducen a que los diseños de detalle, sea monorriel o cualquier otra alternativa, sean financiados con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), incluyendo créditos no reembolsables. Importante es que no pierdan la orientación los responsables de tomar las decisiones. Y que las fases siguientes del proyecto se perfilen más ambiciosas al compás de los mejoramientos financieros de la ciudad. Estamos todavía lejos de llegar al 100 por ciento de la demanda de este servicio. Hay que seguir avanzando.