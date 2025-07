El Estado – representado por el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería – acaba de exigirle a Electricaribe un plan de trabajo que contenga medidas inmediatas orientadas a superar la serie de apagones que han venido afectando a la Costa, un paquete de inversiones que mejoren la infraestructura y la tecnología del servicio, y la designación de un ejecutivo de alto nivel que represente a la compañía, que resida en alguna de las capitales costeñas, y que se apersone directamente de la solución de los problemas. “No puede ser que cuando hay que cambiar un transformador y hacer inversiones en subestaciones sea necesario llamar a España o a Bogotá y pedir permiso”, dijo el alcalde Char.

Bueno es recordar que la Constitución establece en el artículo 365 que es responsabilidad del Estado “la regulación, el control y la vigilancia” de los servicios públicos así éstos hayan sido privatizados, como es el caso del servicio de la energía eléctrica. Por tanto, Electricaribe está sometida al seguimiento de la Superservicios, pero como evidentemente esta no ha cumplido a cabalidad su misión – a juzgar por las afectaciones graves a la población de la región producidas por las deficiencias en la prestación de la energía–, los alcaldes Alejandro Char, Judith Pinedo, Juan Pablo Díaz Granados y Marcos Pineda tuvieron que reaccionar y asumir la vocería de la comunidad justificablemente enfadada, y han logrado que tanto el ministro de Minas y Energía Carlos Rodado, como el Superintendente César González se comprometan, como les corresponde, con un tema que es constitucionalmente una responsabilidad insoslayable del Gobierno. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”, predica la Carta Política de 91.

Es necesario cierto énfasis aquí. Si la Nación tiene el control y la vigilancia de los servicios públicos, ¿cómo se explica que se nos hubiese venido encima esta crisis de Electricaribe, con repercusiones funestas para la comunidad costeña, sin que por parte del Estado se trazaran decisiones para impedir esta crisis? Da la impresión de que el Estado no sabía lo que pasaba en Electricaribe y que apenas se está enterando. Se entiende que si la Constitución le asigna al Gobierno funciones de regulación, control y vigilancia de las empresas de servicios, el cumplimiento de este rol por parte de las agencias oficiales correspondientes debería garantizarles a los ciudadanos que los particulares a cargo de los servicios no serán una rueda suelta y que, en consecuencia, aquellos no estarán a merced de desagradables sorpresas como esta que conduce a creer que delicados problemas financieros de Electricaribe pudieran estar poniendo en peligro la prestación del servicio de energía.

Se supone, además, que si la Nación, por las razones que sea, decide desprenderse de la prestación directa de servicios que son inherentes a su finalidad social, debería tener el buen cuidado de no dejar que las empresas particulares que prestan un servicio público, sobre todo si gozan del privilegio del monopolio del mercado, se conviertan en algo inaccesible, en una especie de ciudadela amurallada, como ha sido el caso de las compañías de servicios privatizadas que niegan a los ciudadanos el derecho a la información y no rinden cuentas.

Vamos a ver si el Gobierno comienza a hacerse respetar y logra que Electricaribe cumpla estrictamente con las directrices que este ha trazado en desarrollo de la misión de tutelaje a los servicios que le corresponde.

Aplaudimos esta actuación del Estado, motivada por la presión ciudadana ante los apagones a lo largo y ancho de la región. Pero se requiere de aquí en adelante que la Nación haga la tarea que le impone la Constitución. Que no siga siendo lerdo ni omisivo. Que no abandone a los ciudadanos dejándoles en manos de privados que podrían -si no abrimos el ojo- retrotraernos a épocas que ya creíamos totalmente superadas.

Y nos sigue debiendo la Superintendencia y el Ministerio de Minas un informe completo sobre la real situación financiera de Electricaribe. Tiene también el Estado el deber de aportar recursos – si son indispensables – para continuar modernizando el sistema eléctrico regional. Siendo la energía pilar clave del desarrollo económico y social de la Costa, corresponde al Gobierno identificar fuentes de recursos para mejorar la calidad del servicio. Editorialmente estaremos muy pendientes de la evolución de este tema medular para el presente y el futuro de la Región Caribe.