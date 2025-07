Un descomunal escándalo estremece a la sociedad británica. Hasta podría significar un antes y un después en la historia del periodismo inglés, y con repercusiones universales.

El suceso tiene que ver con interceptaciones telefónicas ilegales, más conocidas en Colombia como ‘chuzadas’, y por ello dejará de circular News of the World, el tabloide sensacionalista más leído de Inglaterra (tenía más de 7 millones de lectores). Ha sido, además, puesto en la picota pública su exeditor jefe Andy Coulson, quien, alcanzado por la onda expansiva de esta bomba mediática, ha tenido que renunciar al cargo de jefe de comunicaciones del primer ministro británico David Cameron.

Las ‘chuzadas’ del tabloide amarillista, que de súbito perdió la credibilidad de sus otrora fieles anunciantes, tenían la finalidad de obtener y publicar notas periodísticas exclusivas, y estaban dirigidas a personajes famosos, entre quienes figuran miembros de la realeza. Al principio, la publicación sostuvo que se trataba de hechos aislados, pero The Guardian, otro medio inglés, demostró que se trataba de un trabajo sistemático que disponía de la anuencia de los directivos del tabloide. Coulson también ha negado su responsabilidad. Al renunciar, solo le faltó decir, como nuestro expresidente Samper: “Fue a mis espaldas”.

Lo ocurrido allá nos remite necesariamente a lo que ha venido ocurriendo en Colombia y en Barranquilla. Hemos pasado también por esta bochornosa experiencia vulneradora del derecho a la intimidad de las personas, con el objetivo de dañar honras.

Por una parte, se ha probado hasta ahora que las ‘chuzadas’ del DAS en Bogotá fue una operación organizada desde la cumbre del poder presidencial con el fin de controlar e intimidar a políticos, magistrados y periodistas que tuvieran desacuerdos básicos con el gobierno del presidente Uribe. Los hechos están judicializados y ha habido decisiones contra quienes las autoridades les han comprobado su participación.

En Barranquilla, entre tanto, las ‘chuzadas’ que sacudieron la vida local a mediados de 2009, donde se difundieron conversaciones telefónicas entre funcionarios, asesores de la Alcaldía Distrital y de particulares, ocurrieron en momentos en que estaban en marcha decisiones públicas que golpeaban intereses poderosos de concesionarios del Distrito, y fueron usadas, como es sabido, para debilitar al gobierno y a un sector de la dirigencia privada que era percibida como altamente influyente en el gobierno del alcalde Alejandro Char. El procedimiento de difusión fue poner estas grabaciones ilegales en manos de los adversarios.

Pero, mientras en Inglaterra, como se ha visto, estas ‘chuzadas’ empiezan a tener efectos ejemplarizantes y han levantado el repudio de toda la sociedad, en Colombia, y particularmente en Barranquilla, hay quienes las han justificado y hasta hay medios de comunicación que siguen usándolas, como si no se tratara de instrumentos sucios e ilegales. A pesar de que hubo acciones judiciales, dos años después, no se conocen avances en las investigaciones respectivas ni mucho menos han sido tomadas decisiones que sirvan de advertencia a futuros infractores.

Se espera, por lo tanto, que el remozamiento que ha tenido la Fiscalía con la designación de Vivianne Morales permita establecer, como en Inglaterra y como en Bogotá, quiénes exactamente las mandaron a hacer o las compraron. Es deber de la Justicia, para que este episodio lamentable en Barranquilla no quede final y tristemente en la impunidad, que se llegue a los nombres concretos de quienes promovieron las ‘chuzadas’.

Pero, sobre todo, es de esperar de la ciudadanía y de los medios de comunicación un rechazo a estas prácticas que transgreden la legalidad y la ética. No se puede justificar acudir a estos procedimientos por la ojeriza que se les tenga a sectores o individuos en la ciudad. El fin no justifica los medios.

Es el mensaje que están enviando los británicos con el rechazo a los reprobables métodos que empleaba News of the World para capturar lectores y anunciantes. Respetar la legalidad es una condición de la convivencia civilizada en una sociedad democrática, y todos estamos obligados a respetarla. En esto no puede haber ni discursos ni posiciones ambiguas. Que sirva la enérgica reacción de la sociedad inglesa para persuadirnos de que en una democracia hay derechos fundamentales que no se pueden quebrantar. Y uno de ellos es el derecho a la intimidad.