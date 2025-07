Los ríos de especulación en torno a la salud del Presidente de Venezuela eran ya caudalosos con el hermetismo que él y su gobierno mantenían tras sus inesperadas intervenciones quirúrgicas en La Habana, pero ahora lo son más tras el anuncio del propio mandatario de que padece cáncer.

Roto el halo de misterio que había alrededor del tema, surgen interrogantes, cábalas, pronósticos, conjeturas, acerca de los escenarios políticos que se avecinarían para la hermana república bolivariana en la que este singular personaje público ha gobernado en los últimos doce años en medio de un clima de candentes tensiones internas e internacionales.

De un lado, por la polarización que ha generado este exmilitar que debutó en el teatro de la política latinoamericana con el levantamiento contra el gobierno del recientemente fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez, y, de otro lado, por sus frecuentes enfrentamientos contra los Estados Unidos (que él llama imperialismo yanqui, al estilo de los líderes revolucionarios criollos de los años setenta del siglo pasado), y por las discordias con vecinos ideológicamente adversarios como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al cual no solo enfrentó con fuertes epítetos (como ‘mafioso’, ‘paramilitar’), sino amenazó con un probable conflicto bélico, al tiempo que por intervalos dramáticos rompió relaciones diplomáticas e inclusive comerciales con Colombia, aunque hubo también escenarios de diálogo y reconciliación que luego cedían de nuevo a la pugnacidad bilateral.

El Chávez que anunció su delicado estado de salud, menguado por el postoperatorio, no fue el Chávez vocinglero y arrogante de sus típicas y frecuentes alocuciones públicas, ni mucho menos el hidrofóbico de sus tiempos más rabiosos, sino un hombre un poco reblandecido, de voz un tanto apagada, por el mal que le aqueja y que descubrió en Cuba, tras ser enterado por su amigo, inspirador y expresidente Fidel Castro.

Claro que en los últimos meses, especialmente después de que el polémico gobernante vecino hizo las paces con Colombia en virtud del viraje introducido por el presidente Juan Manuel Santos a la política diplomática nacional, empezamos a asistir a una versión más moderada de Chávez, a quien Santos llegó a llamar su “nuevo mejor amigo” en medio de los ‘trinos’ furiosos de Uribe.

Este nuevo Chávez es el de la sorpresiva senda de colaboración con Colombia, patentizada en la entrega de miembros de las Farc que antes encontraban fraternal y seguro refugio en Venezuela, y ese cambio de postura le valió incluso la desaprobación en los sectores más radicales del chavismo que continúan creyendo –a estas alturas de la vida– que las Farc son una guerrilla revolucionaria de altruistas ideales.

En sus doce años de gobierno, que ha inscrito dentro de la llamada divisa del ‘Socialismo del siglo XXI’, Chávez ha hecho todo lo que ha querido, menos unir a su país y resolver los problemas de pobreza, corrupción e inseguridad: cambiar la Constitución, nacionalizar importantes empresas e imponer un régimen agresivo e intolerante.

Surgen de la nueva realidad de su enfermedad, que cambia sin duda el libreto político de Venezuela, varios escenarios posibles: que su enfermedad se complique y no pueda terminar su mandato, que, en consecuencia, no pueda presentarse a un nuevo periodo presidencial en 2012; que se recupere, lo cual no es improbable merced a la evolución favorable que logran tener muchos pacientes de cáncer, y que pueda proseguir, por tanto, en el ejercicio del poder. El primer escenario, evidentemente, le crearía un problema muy serio al chavismo, pues no se ve de momento en sus filas alguien que pudiera sustituirlo con la misma capacidad de embrujo político y arrastre popular.

Tampoco se sigue viendo en la oposición a un líder indiscutido, no obstante los avances logrados por esta gracias a los espacios ganados en el parlamento venezolano.

Una recuperación satisfactoria de Chávez favorecería obviamente su continuidad en el poder por la oleada de solidaridad que ha generado su estado de salud.

Intervienen aquí corrientes humanas de respaldo que van más allá de las adhesiones políticas, y esta nueva circunstancia seguramente sería capitalizada por un caudillo tan astuto como Chávez.

Por el momento, este es el tema en los medios de comunicación, en los portales de Internet, en las tertulias familiares y callejeras. Pues más allá de que se simpatice o no con el discurso y la gestualidad de este excéntrico jefe político venezolano, es innegable que estamos frente a una de las figuras más influyentes de la política latinoamericana de los últimos tiempos, frente a un personaje con una huella ya muy profunda en la historia contemporánea.