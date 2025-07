El presidente Juan Manuel Santos dijo en Cartagena, con especial énfasis, que no podemos permitir que la Región Caribe pierda el Siglo XXI, que es en verdad un riesgo muy posible después de haber perdido el Siglo XX, y eso en referencia a la publicación más reciente del investigador Adolfo Meisel, quien explora las causas y las consecuencias de la pérdida del dinamismo económico de la Región en su libro.

Con ello el mandatario pone también el énfasis en lo que otros exponentes del pensamiento económico del Caribe han señalado: el problema en el Caribe colombiano son la pobreza y la desigualdad, y la respuesta tiene que pasar necesariamente por focalizar los esfuerzos para redimir a las poblaciones con mayores necesidades.

“¡No puede ser –dijo Santos– que en Colombia el progreso se siga concentrando en algunos departamentos, y llegue con tardanza y con menos empuje a las zonas de la periferia!”. Claro que esto ha ocurrido por un modelo de Estado centralista que ha favorecido unas regiones y relegado a otras.

El Caribe está en la periferia, y con ese mensaje el Presidente interpreta cabalmente a algunos de nuestros líderes, y está muy bien que así sea.

Pero, establecido el objetivo, ¿cómo estamos en la Región en materia de liderazgo para que el progreso social se pueda lograr?

La pregunta es pertinente porque exactamente en 120 días se cumplen las elecciones territoriales, y empiezan a conocerse serios cuestionamientos a candidatos que tienen francas opciones y que, incluso, han sido o pueden ser avalados por los partidos mayoritarios. Adicionalmente, ya están más claras, con las recientes leyes aprobadas de reforma política y anticorrupción, las reglas fundamentales con las cuales se procederá en esas elecciones.

Escoger entre los candidatos para gobernaciones, alcaldías y corporaciones a quienes sean más idóneos es trascendental en octubre porque no se puede repetir lo ocurrido para las elecciones de Congreso, donde la representación regional resultó tan precaria que fue avasallada en el trámite de las leyes que son de nuestro mayor interés. Es el caso de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Loot, a la cual nos referimos ayer, que terminó siendo más bien un saludo a la bandera, no solo por la cultura centralista del país sino porque la bancada del Caribe no hizo con suficiencia la tarea que le correspondía para hacer respetar el mandato del Voto Caribe.

Ojo, entonces, a las elecciones que se avecinan. No puede ser que los ilegales o los políticos tradicionales que poco positivo han aportado para el desarrollo de la Región impongan de nuevo a sus candidatos. Estos tienen que ser sometidos a un severo escrutinio de la opinión, y en ello los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil tienen que hacer sus contribuciones, ojalá en alianzas fortalecidas con este propósito.

Son elecciones cruciales porque, si bien es cierto que está centralizado en Colombia el gasto público, con un 89 por ciento del gasto total del Estado, no es menos cierto que las autoridades territoriales tienen importantes competencias y también recursos que determinan si hay o no desarrollo. Además, existe una razón que no se puede dejar de lado: el Caribe, para ganar potencia en su anhelo de autonomía, tiene que demostrarse a sí mismo y al país que tiene capacidad de proveerse de un liderazgo que no dé vergüenza.

La Costa debe, en buena parte, su relativo atraso a una débil institucionalidad, reflejo de liderazgos sin positiva voluntad de servicio, que siguieron teniendo un notable predominio a pesar de la aparente democratización de la vida municipal y departamental con la elección popular de alcaldes y gobernadores, a lo que deben añadirse las hegemonías de los diversos clientelismos que se han ejercido durante décadas desde la representación parlamentaria, los concejos y las asambleas.

Estamos viviendo hoy una situación política sin antecedentes: la Costa se ha pellizcado al punto de interpelar al poder presidencial por el contenido de una ley que no comparte totalmente, pero esa pellizcada para que sea completa tendría que extenderse a la renovación de los liderazgos locales en todos los ámbitos de la institucionalidad. No es fácil que esto ocurra. Pero es nuestro deber ambientar esta posibilidad. Mejores liderazgos deben significar para la Región afianzar no solo sus pretensiones autonomistas, sino avanzar hacia su transformación con un buen aprovechamiento de sus recursos. Para la Costa ganar el siglo XXI es consolidar su autonomía dentro de la unidad nacional y ser una región fuerte, un potente pilar de la colombianidad.