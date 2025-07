En cualquier país del mundo el anuncio de alguna enfermedad que sufra su principal dirigente genera las más diversas reacciones y efectos, produciéndose una conmoción en el ambiente interior y hasta exterior en la nación en que este hecho acontezca.

Ya en anteriores ocasiones ha ocurrido que en medio de su mandato un presidente haya tenido que enfrentar serios quebrantos de salud, los cuales le ha costado separarse del cargo por algunos meses o hasta definitivamente. El expresidente François Mitterrand tenía cáncer durante su último mandato, y eso lo sabía la opinión pública francesa, lo cual no le impidió ejercer sin problemas su gobierno. Lo mismo sucedió en EU con el presidente Franklin D. Roosevelt, que en plena adultez lo afectó la polio, y sufrió de una parálisis irrecuperable en sus piernas, o como el primer ministro británico Winston Churchill, quien tuvo una seria crisis de salud y eso no fue causa de alarma en el Reino Unido. Los últimos casos históricos han sido los del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el año anterior, quien tuvo que ser tratado de cáncer linfático en pleno mandato, y el de Fidel Castro, quien optó por poner fin a su absolutista e inacabable mandato de casi 50 años en Cuba, aunque su pueblo aún no sabe a ciencia cierta cuál es la enfermedad que lo llevó a tal determinación.

Ni qué hablar de enfermedades mentales en altos dignatarios, las cuales han sido más comunes de lo que oficialmente se reconoce. Según un conocido estudio, la mitad de los presidentes de los Estados Unidos han padecido síntomas vinculados a la depresión o al trastorno bipolar. Es así como algunos hasta dudaban de ciertas reacciones emocionales del presidente Bush. Pero este tipo de afecciones emocionales también las han asociado a diversos gobernantes latinoamericanos de los últimos años, como es el caso de la energía maníaca y ciertas obsesiones guerreristas que casi no dejaban dormir a un cercano expresidente colombiano, e inclusive en la misma persona de Chávez, a la que le han dedicado diversos estudios psico-diagnósticos para definir aspectos de su salud mental.

No obstante, los especialistas coinciden en que América Latina se caracteriza por tener un sistema presidencialista que concentra mucho el poder en una sola persona, lo cual además de desgastar física y mentalmente al estresado dirigente de turno, supone un enorme riesgo de discontinuidad e ingobernabilidad si a esa persona se le manifiesta alguna severa enfermedad. Además, otro rasgo de nuestra región es que aquí las enfermedades presidenciales son consideradas un tema privado, debido al temor de dar muestras de debilidad, o a que el problema de salud sea explotado por la oposición con motivaciones políticas.

Pero en el tema específico de los quebrantos de salud del Presidente venezolano, cabe resaltar que mientras en otros países las enfermedades de los jefes de Estado se toman con tranquilidad y normalidad, es visible que en el régimen cerrado, dictatorial y totalitario que mantiene Chávez en Venezuela, su estado de salud y esta emergencia se han convertido en un secreto de Estado.

Solo se sabe oficialmente que el Presidente tuvo que ser operado de emergencia en La Habana el pasado 10 de junio debido a un “absceso pélvico”, pero ante la desinformación de su estado de salud se han tejido todo tipo de especulaciones. Lo que más se ha divulgado es que lo que el mandatario sufre es de un cáncer de próstata. Pero, de otro lado, opositores han aprovechado para esparcir la versión no confirmada de que luego de la operación se han producido graves complicaciones basándose en el intempestivo viaje de la mamá y la hermana de Chávez a Cuba, agregando que en estos momentos está en “estado de coma” producido por una septicemia o infección de la sangre debida a la multiplicación incontrolable de bacterias.

Otro rumor que se ha diseminado es que la enfermedad del mandatario bolivariano es un montaje que sirve de plataforma de lanzamiento para su campaña a las elecciones del 2012 mediante el cual se está tratando de demostrar que Venezuela sin Chávez no puede sobrevivir y todo se vuelve un caos, tal cual se está vivenciando en la cárcel El Rodeo, en donde miles de presos se atrincheraron dejando hasta el momento decenas de muertos y centenares de heridos, y no ha habido ningún pronunciamiento oficial.

Lo esencial en el caso de las enfermedades de un jefe de Estado es que la opinión pública esté adecuadamente informada para evitar esta lluvia de rumores y de desinformación, las cuales desestabilizan la autoridad y gobernabilidad de un estadista, y pueden conllevar al caos y a nefastos hechos en el orden público. La opinión pública debe estar bien informada para evitar especulaciones malsanas, y mucho más en un régimen presidencialista como el existente en la mayoría de los países latinoamericanos en los que no se decide nada sin que el mandatario lo apruebe primero.

Esperamos que el presidente Hugo Chávez se recupere pronto para que vuelva el orden al país vecino, en el cual de momento reina la incertidumbre y la confusión al encontrarse transitoriamente acéfalo, corriendo el riesgo de que Venezuela pierda su institucionalidad ante la arremetida de sus opositores a nivel nacional e internacional, y ante la posibilidad de que se sigan presentando mayores disturbios y brotes de violencia como los que se han registrado en los últimos días.