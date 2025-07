En estos días se han hecho palpables las molestias que para la comunidad barranquillera generan las carretillas y vehículos de tracción animal que desordenadamente, así sea en contravía, circulan ruidosamente de día y de noche por importantes calles de la ciudad.

Contravienen así el Decreto 119, que impide la circulación de estos vehículos por las principales vías urbanas. Se considera un hecho que los mismos pueden y suelen causar accidentes de tránsito si circulan por cualquier calle, pero en especial en los corredores viales donde se exigen velocidades por encima de los 60 kilómetros por hora.

Lo anterior no deja de ser preocupante, pues no estamos hablando solo de un fenómeno estético, quejándonos de un simple afeamiento de la ciudad, si -no de un comportamiento social que indica el grado de desarrollo de la misma, pues uno de los indicativos de la calidad de vida de una urbe es la cantidad de personas que informalmente se dedican a estas actividades de subempleo o negocios informales tales como la venta de frutas y verduras, al transporte de materiales o mercancías o a botar escombros, desechos y basuras producidas por el grueso de la comunidad.

Pero por aparte y muy especialmente nos queremos detener en el espectáculo de miseria que se aprecia en gran parte de los barrios residenciales e industriales de Barranquilla las noches en que la empresa encargada de la recolección de basuras ha programado desarrollar tal actividad. Un ejército conformado por decenas de seres humanos deambulan en los diferentes barrios de la urbe, ya sea en los mencionados carros de mulas o empujando sus ruidosas carretillas o con sacos al hombro, revisando y revolviendo las bolsas de basuras o cualquier tipo material de desperdicio colocado en las puertas de las casas y las empresas barranquilleras.

Y en nuestra ciudad son numerosas las personas dedicadas con ropa de combate a la difícil ocupación de basuriegos o recicladores como una necesidad de empleo y de subsistencia personal y familiar. Para ellos cualquier trapo, plástico, botella, lata o mueble viejo tiene un incalculable valor. Ellos más que nadie han aprendido que para algo sirve lo que no sirve. Inclusive para algunos de ellos los desperdicios de comidas en dudoso estado y en las cantidades que sean sirven para calmar su aterradora hambre.

Lamentablemente, algunos de estos personajes, por su harapienta vestimenta, se confunden con locos y andan drogados, apertrechados con armas cortopunzantes, amenazando y asaltando a desprevenidos transeúntes o despojando a automóviles de accesorios que luego van a vender en conocidos sitios del bajo mundo de la ciudad, a precios de ocasión.

Hay que aclarar que Colombia tiene una población de unas 50 mil familias de basuriegos, conocidos comúnmente como recogedores de residuos sólidos, y más recientemente como recicladores. Ellos trabajan como una familia día y noche.

Los niños van con sus padres durante la noche, y a menudo se sientan y duermen dentro de la carreta cubiertos y protegidos por ‘basura seleccionada’. Por consiguiente, las precarias condiciones de trabajo familiar y la temprana experiencia de convivir con la suciedad convierten en personas vulnerables a las mujeres, y en especial a los niños, los cuales frecuentemente padecen de una baja autoestima, que conlleva a un comportamiento desviado, rayano en lo delincuencial, enfermedades y a bajos niveles de educación respecto a niños de su edad.

Este oficio está reglamentado en nuestro país, e inclusive sus miembros se han organizado en cooperativas bajo la justificación de que por medio de él se busca colaborar con el cuidado del medio ambiente. Hasta han establecido el Día del Reciclador y del Reciclaje, que cada año, el primero de marzo, exalta la labor de estos personajes conforme a lo establecido por la Ley 511 de 1999.

En tal sentido es loable la labor que desde 1993 está haciendo la organización Rescatar por esta población en Barranquilla, con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, en la que los asociados cuentan con seguridad social integral (salud, pensión, ARP, y aportes parafiscales), capacitación (validación de primaria, bachillerato, técnicas y profesionales), recreación, asistencia psicológica y préstamos (para educación, salud y vivienda).

En fin, se debe estimular para que estos carromuleros y carretilleros se afilen a asociaciones sociales como la mencionada, y, simultáneamente, los gobernantes actuales y futuros están en la obligación de trabajar en pos de generar más empleos de calidad que permitan erradicar estas situaciones sociales informales que obstaculizan la viabilidad y la segura tranquilidad en las calles de la ciudad. Igualmente, la Secretaría de Movilidad debe incrementar operativos de inmovilización para controlar el desorden vial producido por estos personajes que, debido a su infrahumana condición económica, se dedican a comercializar productos o a vivir de los desechos materiales de familias con mejores condiciones sociales de vida.