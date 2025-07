De tres maneras puede ser candidato o candidata una persona en este país a un cargo uninominal de elección popular: mediante el mecanismo de las firmas ciudadanas, que por lo general no se las niegan a nadie; mediante la selección de un directorio o jefatura política, que es sin duda la forma menos democrática, y a través de una consulta interna o abierta de los partidos, mecanismo este que ha sido apenas parcialmente exitoso, pues en algunas oportunidades han sido eventos de concurrencia masiva, pero otros han sido desalentadoramente lánguidos y además muy costosos para el presupuesto nacional, como las últimas consultas que tuvieron lugar este año.

Para los cargos colegiados de elección popular opera más bien un mecanismo ‘dedocrático’ en la confección de las listas por parte de los jefes de los partidos, y por lo general se tiene en cuenta solo la fortaleza electoral de los aspirantes. Este método resulta contrario a los intereses naturales y teóricos del sistema democrático, fomentando principalmente la exclusión y la componenda.

El escándalo de la telaraña ‘mafiosa’ en el Magdalena ha vuelto a colocar en el tapete de la discusión pública el tema de la conveniencia para la sociedad de ciertas candidaturas, y de si los partidos políticos deben otorgar avales solo movidos por el calculado interés de mostrar poderío electoral.

No pueden, creemos, argüir los partidos que ellos no pueden negar tales avales a militantes que no hayan sido objeto de penas por parte del sistema penal, porque no debe ser el único rasero que deberían aplicar.

En el otorgamiento de los avales, los partidos deberían considerar que sus militantes no hayan tenido antecedentes de beneficio personal en los cargos públicos ocupados o que no hayan garantizado siempre su representación electoral con la compra de los electores. Menos, por supuesto, se puede aceptar que habiendo sido condenados por asociación o vínculos con grupos armados al margen de la ley, pretendan ciertos miembros de los partidos fortalecer su telaraña de poder en las regiones. Que es lo que EL HERALDO ha denunciado en los trabajos de Óscar Montes en el departamento del Magdalena.

La política hay que depurarla en el país, y particularmente en la Región Caribe. No es algo de lo que apenas se esté hablando ahora. En realidad es un tema que ha venido ocupando la agenda colombiana, con persistente frecuencia, desde que en las filas de los partidos empezó a hacerse fuerte eso que Carlos Lleras Restrepo llamó el clientelismo.

La funesta historia reciente de la parapolítica, con connotaciones criminales mucho más dañosas que el clientelismo tradicional, obliga a que esta depuración de la política no se siga aplazando, y frente a esa necesidad de la democracia los partidos no pueden mostrarse ni sordos, ni ciegos, ni mucho menos mudos. Lo que está en juego es a qué democracia le están apostando los partidos políticos colombianos.

No puede ser que de labios para afuera digan estar casados con un sistema democrático sólido y transparente, y al mismo tiempo permitan en sus filas a profesionales de la corrupción o a sujetos ligados al crimen. No puede ser que en Bogotá apoyen a un hombre probo como Enrique Peñalosa, mientras que –por ejemplo, en un pueblo perdido del Caribe– respalden a un candidato de dudosa trayectoria o de reconocida ineficiencia en su desempeño político.

Es un deber de todos los partidos políticos jugarle limpio a la democracia, y ello pasa por garantizarle a la sociedad la aplicación de mecanismos éticos de escogencia de sus representantes a los cargos de elección popular. Los partidos políticos no pueden seguir siendo una especie de carros recicladores de basura que en su afán de ganar curules van recogiendo personajes de la peor calaña.

En ese sentido, es deber de los partidos revisar juiciosamente el tema de los avales. No más ferias de avales. Por ahí tiene que comenzar un proceso serio y respetable de depuración de la política. Un aval a un candidato no puede ser un acto irresponsable.

El examen cuidadoso de la hoja de vida de los aspirantes es esencial para que los partidos empiecen a ser copados por gente decente. No se trata de que se conviertan en organizaciones de ángeles, pero sí deberían plantearse ser organizaciones verdaderamente útiles y de servicio a la sociedad. Es el reto, el desafío, que deberían plantearse. Y qué bueno sería que la Costa empiece a dar ejemplo. Implica ello comenzar a quitarle poder, vocería, representación a los políticos que simbolizan intereses mafiosos, dañinos para la sociedad.