Está en la agenda de la Alcaldía y el Concejo dar los pasos institucionales para que el Distrito de Barranquilla forme parte de la empresa promotora, ejecutora y operadora del proyecto del Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro que se construirá en la Vía 40, en Siape, con una estimación de su costo en $90 mil millones.

En la estructuración para la financiación están ya comprometidos $31 mil millones de la Nación, diez mil millones del Departamento del Atlántico, diez mil millones de la Cámara de Comercio de Barranquilla y ocho mil millones del sector privado. Se espera del Distrito una contribución de diez mil millones y la promotora tiene previsto abrir una nueva fase de aportes en acciones, donaciones o cualquier otra figura, provenientes del sector privado, hasta completar los $21 mil millones faltantes. Se trata, pues, de un proyecto que, en cuanto a su financiación, parece bien encaminado y que requiere de acciones vigorosas para tenerlo listo el 7 de abril de 2013, fecha en la cual Barranquilla cumple 200 años de haber sido erigida en Villa.

Ha quedado atrás, en razón de las realidades insuperables, el debate respecto a la ubicación en La Loma, considerado el lugar ideal por el impulso urbanístico que le daría al Centro. Se han aclarado, según la promotora, las objeciones que inicialmente se tenían en Siape por aspectos ambientales, por uso del suelo y conectividad. Se han debilitado, incluso, las objeciones que se hacían desde Cartagena y Santa Marta por la competencia que les sobreviene a su oferta para eventos. El propio ministro de Industria, Comercio y Turismo, Sergio Díaz Granados, se ha convertido en promotor del proyecto al señalar a los líderes de aquellas ciudades que deben mirar el proyecto en Barranquilla como parte de la competitividad de sus ciudades en cuanto pueden ofrecer productos turísticos que son complementarios.

De manera que el desafío está en casa. Importante es reconocer que el centro ferial y de eventos constituye un paso importante en el equipamiento de negocios para la Barranquilla del futuro. Se trata de un proyecto largamente madurado, en el cual sus promotores no han escatimado esfuerzos en diseño y gestión hasta alcanzar un importante aporte del Presupuesto Nacional, sin antecedentes en región alguna por el volumen de los recursos ofrecidos. En Siape, por el tamaño del terreno comprado y su ubicación, se han abierto opciones para completarle con un hotel, edificaciones para oficinas y un espléndido malecón de dos niveles frente adonde estarían ubicados negocios como restaurantes y bebidas. En Siape estaría, en consecuencia, un conjunto arquitectónico cuyas ‘anclas’ son el edificio para convenciones y el edificio para ferias, que serían construidos con el criterio de progresividad, dependiendo de la demanda futura.

Es muy necesaria la participación del Distrito, no sólo en razón de su aporte de diez mil millones, que ya han sido prometidos por el Alcalde, sino porque sería el ente territorial receptor de los aportes nacionales siguientes, que puede capitalizar en la empresa promotora, ejecutora y operadora. Está abierta la opción, en caso de una negativa del Concejo, para que sea el Departamento el que cumpla esa función de receptor de los aportes nacionales.

Pero creemos que una concurrencia como la que está planteada (Nación, Distrito, Departamento, Cámara de Comercio y otros del sector privado) sería un mensaje alentador ante quienes deben tomar decisiones fuera de la ciudad. Por eso el llamado de atención que hacemos está dirigido a la Alcaldía y al Concejo a fin de que no demoren unas decisiones que son altamente convenientes para la ciudad y su desempeño comercial. Conviene a la ciudad que puedan resolverse las objeciones de carácter legal y técnicas, que han sido expuestas recientemente en el Concejo, hasta alcanzar la fórmula que haga viable el proyecto. Es cuestión de voluntad política.

En ningún caso puede entenderse éste llamado como que debería sesgarse el deber de estudiar de manera cuidadosa el proyecto. No, no se trata de eso. Se trata de que las autoridades de Barranquilla deben actuar con oportunidad en los temas que son urgentes. Y la participación o no del Distrito de Barranquilla en este proyecto es tema urgente, dado que en enero se debe comenzar la remoción de tierras y para que ello ocurra es urgente y necesario remover obstáculos de trámite.