El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo un corte de cuentas en la titulación minera del país al comprobar una “situación caótica y avalancha de solicitudes” en el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, entidad pública que tiene como objeto promover la exploración y explotación de los recursos mineros de la Nación y participar, por delegación, en actividades relacionadas con la administración de dichos recursos.

Que hubo una verdadera ‘piñata’ en la adjudicación de títulos en los últimos años, dijo el ministro de Minas, Carlos Rodado, quien fue secundado por el director general de Ingeominas, Óscar Paredes Zapata.

“¿Qué encontramos?”, se preguntaron los dos funcionarios, para luego responderse: “Se encontró una institucionalidad caracterizada por la debilidad y precariedad del esquema actual de fiscalización y control, laxitud técnica y normativa y poca exigencia en la aplicación de las disposiciones vigentes”.

El diagnóstico dice que existe superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y de paramos, juegos especulativos, títulos sin control, acaparamiento de títulos y violación de derechos de las comunidades mineras tradicionales.

Hasta el primero de febrero de 2011, cuando mediante resolución fue suspendida la recepción de solicitudes de titulación de áreas mineras estaban en trámite 19.629, correspondientes al 19.82 por ciento del territorio nacional, casi cinco veces el área titulada. Esto da una idea de la avalancha de solicitudes motivadas por el desorden en un tema tan neurálgico por su impacto económico y ambiental.

La laxitud llegó al extremo de que para ser titular de un área minera sólo se requería la cédula, si se trataba de un colombiano, o cualquier papel que le acreditara ser persona jurídica o natural, si era extranjero.

Desde 2004, año en que Ingeominas asumió la administración de los recursos mineros del país, tuvo entre 3.873 y 8.859 solicitudes por año, de las cuales resolvía entre el 70 y el 85 por ciento de manera favorable.

Puesto el dedo en la llaga, la respuesta gubernamental no puede ser una mera denuncia. Sobre todo porque la minería ha sido catalogada como una de las locomotoras fundamentales del desarrollo de Colombia. “Durante años se ha intentado, sin resultados, reestructurar el sector minero, pero lo que ha habido es un cambio de nombre y logotipo, sin atacar el problema de fondo, que es de una altísima ineficiencia y de una gran corrupción”, dijo el Ministro.

El tema que se plantea no es de poca monta para el Caribe colombiano, ya que desde hace 30 años muchas de las expectativas de desarrollo se han puesto en la explotación de sus riquezas minerales y nada significativo ha pasado. Por el contrario, crece la desigualdad.

El mapa de las titulaciones, por ejemplo en el Cesar, muestra que zonas de reserva o de potencial ambiental ya están cedidas. Así, el problema es doble. Por un lado, la alta producción está acabando con la naturaleza verde sin que se tengan los beneficios suficientes de la economía minera mientras existe una verdadera amenaza con los nuevos frentes de explotación que sobrevendrían.

Los hechos denunciados ameritan que el Gobierno Nacional ponga orden en el sector minero, que incluye por qué no una revisión de la participación del Estado colombiano en los contratos hoy vigentes con las multinacionales. El debate sobre minería en Colombia no puede seguir centrando en la cifra menor que representan las regalías o en el desorden de Ingeominas. Debe llegar hasta los temas que hagan justicia y reivindiquen la dignidad y la soberanía nacional. No puede ser que los vecinos, como Bolivia, negocien siempre mejor que Colombia su riqueza minera.

Sigue el robo de cables

Aunque viejo y recurrente, no ha podido ser erradicado en el Atlántico por la Policía el robo continuado de cables de cobre. Por el contrario, la empresa Electricaribe dice que esta modalidad de robo “se ha salido de control”.

En lo que va de 2011, se estima en 20 kilómetros la cantidad de cables hurtados, mientras que en 2010 los robos de estas redes de cobre llegaron a 10 kilómetros.

Es una variedad de robo en la que el Atlántico ocupa el primer lugar y tiene la característica de exigir un nivel de sofisticación técnica que indica que no se trata de ladronzuelos comunes y silvestres, sino de avezados y diestros criminales con conocimientos en el manejo y tratamiento de la energía eléctrica y con equipos especializados. Han sido detenidas algunas personas, pero los responsables principales de los robos de cables siguen libres y delinquiendo a sus anchas. Se requiere más inteligencia y operatividad en los organismos policiales.