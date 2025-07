Alrededor de la frustrada reunión de ayer sábado entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, algunos de sus ministros, el gobernador Eduardo Verano y representantes de los gremios locales - con la finalidad supuesta de abordar una agenda concreta de interés para la ciudad y el Atlántico- conviene hacer un especial comentario editorial.

La Casa de Nariño dice que la reunión nunca estuvo agendada, que el presidente Santos jamás la autorizó, y que el gobernador Verano, enterado de que el mandatario vendría a la ciudad, quiso, tal vez de buena fe, programar un encuentro.

Por su parte, el gobernador Verano asegura que habló personalmente con el Presidente, que éste le dijo que existía la posibilidad de que viniese a Barranquilla y que incluso hubo en la tarde del pasado miércoles una reunión de avanzada (se entiende entre la Presidencia de la República y la Gobernación del Atlántico) para definir el posible encuentro.

Aquí hay algo raro. Porque es que Verano como ministro de Estado y consejero presidencial que ha sido sabe de estos trámites y protocolos oficiales y resulta inconcebible que pudiera ‘escacharse’ de esa manera. Estaríamos hablando de un oso lamentable, monumentalmente dimensionado por la puesta en circulación de una kilométrica agenda de trabajo con el Presidente que, por supuesto, tampoco había sido convenida. En ese sentido, no se entendería que la Gobernación, no sabemos si a través de Protocolo o de la Oficina de Comunicaciones, haya divulgado una agenda que no tenía sustento alguno porque ni siquiera el encuentro había sido sólidamente validado.

Y sorprende, en perjuicio de la credibilidad del gobernador Verano, la certeza con la que varios agentes autorizados de la casa presidencial afirman que Santos no tenía ni idea de la reunión. Probablemente estemos aquí frente a un caso que amerite alguna psicoterapia institucional para poder establecer quién está diciendo la verdad. O es probable que otros factores que añaden cierto malestar y ansiedad como el Ordenamiento Territorial y regalías hayan actuado para desanimar el encuentro. O que la presencia en Colombia del señor Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, para la histórica firma de la ley de víctimas, haya hecho zozobrar la reunión.

En todo caso, la agenda que circuló sigue en pie y más temprano que tarde tendrá que ser abordada con el Alto Gobierno. Porque los problemas de profundidad y dragado del puerto no dan espera y tampoco el Puerto de Aguas Profundas que ha venido siendo aplazado y requiere la ayuda de la Nación para que pueda ser realizable.

Asimismo son urgentes las obras de reconstrucción en el sur del Atlántico, donde se requiere más de un billón de pesos, según los cálculos oficiales.

También es preciso avanzar, de la mano del Gobierno Nacional, en la segunda fase del Transmetro, llamada a profundizar el proceso de modernización de nuestro sistema de transporte público masivo.

De igual modo, es preciso que la ciudad logre un esquema de concurrencia con las autoridades nacionales en relación con la solución a la problemática de los arroyos, que se ha disparado peligrosamente con nuestra acelerada expansión urbana.

Y otro tema que resulta insoslayable es la colaboración integral que la Nación debería brindarle a Barranquilla para avanzar en la resolución de la tragedia de las laderas donde habitan más de 400 mil personas en grave y constante riesgo en épocas lluviosas.

Estamos seguros que, superado el malentendido institucional, el presidente Santos vendrá a Barranquilla y se sentará con sus distintos voceros gubernamentales y gremiales a buscar soluciones a nuestros principales problemas. Es su deber, es su compromiso y ha sido su interés manifiesto desde la campaña presidencial. Confiamos en su palabra y en su disposición de contribuir al mejoramiento de la ciudad y el Departamento. Y a nuestro bien intencionado gobernador Verano la única recomendación que le haríamos sería que la próxima vez, siguiendo la frase famosa del generalísimo Franco, no divulgue nada si antes todo no está “atado y bien atado”.