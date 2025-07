Casi todos los episodios de corrupción que han tenido y tienen enredados a alcaldes y gobernadores en Colombia están conectados con la contratación, el ‘talón de Aquiles’ de muchos mandatarios territoriales.

Delicados -en este conocido contexto- los pronunciamientos que dieron a conocer a EL HERALDO los voceros de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Sede Norte, en el marco de una investigación de nuestro reportero Pedro Plata Acevedo.

De lo que se quejan esencialmente ambas agremiaciones es de la falta de pluralidad de oferentes en las licitaciones, que es el mecanismo mediante el cual las entidades estatales -en este caso la Gobernación, la Alcaldía Distrital y las Alcaldías Municipales- deben asegurar el cumplimiento del principio de la libre concurrencia.

Montar las licitaciones y direccionarlas para que una firma previamente seleccionada se la gane, constituye, como lo denuncia Víctor Cantillo, el presidente de la Sociedad de Ingenieros, una conducta reprochable merecedora de sanciones éticas y administrativas, pues infringe, como el mismo Cantillo lo subraya, los derechos a la objetividad, la transparencia, la economía y la responsabilidad.

En medio de todo este entramado de argucias, influencias y manipulaciones, lo que emerge con fuerza evidente es la intención de nuestros gobiernos locales de favorecer a un grupo de contratistas afectos al Gobernador y a los Alcaldes del Distrito y de algunos municipios del Atlántico. Es lo que visibiliza esta rotunda queja de dos gremios muy representativas de los ingenieros y constructores locales, que han reaccionado comprensiblemente molestos por la manera como, a juicio de ellos, se ha venido administrando la contratación en esta parte del país.

Oportuna y necesaria era esta voz alzada con perentorias exigencias de transparencia en la contratación pública, en un momento en que el país justamente se ha estremecido a consecuencia de todos los destapes que han dado lugar a lo que se ha conocido como el ‘carrusel de la contratación’, y que ha conducido a plantear por parte de distintos sectores del país la conveniencia de modificar el sistema de contratación estatal en Colombia.

El exfiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez ha dicho con mucha precisión que la “contratación en sí misma no tiene por qué considerarse delictuosa, pero sí la forma como a veces se hace. Esta es hoy fuente principal de la corrupción”.

A finales del año pasado, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, dijo: “Los escándalos que hoy está sufriendo la sociedad colombiana, el Estado colombiano frente a la contratación, se originan por las vulnerabilidades que tiene el régimen de contratación estatal. Eso está diagnosticado, sobrediagnosticado suficientemente. Es menester presentar pronta, rápida, urgentemente, un proyecto para lograr tapar esas hendijas por las cuales está medrando la corrupción”.

En igual sentido, se ha pronunciado el auditor general de la República, Iván Darío Gómez Lee, quien ha dicho que la corrupción en Colombia “va a alta velocidad”. Gómez Lee ha sugerido que la reforma al sistema de contratación se asuma como un tema de Estado.

Para Transparencia por Colombia y otras organizaciones de la sociedad civil similares, la corrupción en la contratación pública es vista como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Es, pues, consenso hoy en Colombia que la corrupción es un flagelo tan grave o peor que la guerrilla y el narcotráfico. De ahí la necesidad de transformar un frente tan básico como la contratación pública.

Es todo el país el que está en riesgo con el actual sistema de contratación. Y el Atlántico, incluida Barranquilla, no es una excepción, no obstante los buenos resultados en varias áreas de las administraciones de Eduardo Verano y Alejandro Char. Este Departamento deja mucho que desear en términos de transparencia contractual, según los gremios de ingenieros y constructores.

Confirman estas denuncias, además, la inexistencia probada de las contralorías territoriales a las que no se les ha conocido un solo pronunciamiento sobre el tema, el cual evidentemente han optado por ignorar o esquivar porque estas contralorías ineficientes tienen al frente, de contera, a funcionarios de dudosas calidades éticas, no comprometidos con la vigilancia de la contratación. Son contralorías silenciosas, funcionales a los gobernantes de turno. De ahí que se nos ocurra decir también que no sólo hay que reformar la contratación, sino los organismos de control. No es posible que los contribuyentes tengan que seguir cargando con el sostenimiento de estos entes inútiles.