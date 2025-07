No dejan de asombrar las sofisticadas estrategias comerciales que están utilizando los mercaderes de la droga para hacer llegar sus nocivos productos hacia su población objetivo principal: los adolescentes.

Dentro de las novedosas tácticas sorprenden los recientes hallazgos de la Policía en la presentación de las sustancias tóxicas en cajas de chicle y ‘narco-dulces’, en puntos de venta ubicados en colegios y universidades de la región.

Todo ello acentúa la necesidad de una acción preventiva y represiva por parte de padres, educadores y autoridades, pues a las preocupaciones acerca del tipo de sustancias consumidas, la frecuencia de su uso y el aumento del número de consumidores , ahora se le agrega el descenso en la edad de iniciación en el mundo de la drogadicción.

Esos traficantes de estupefacientes se encaminan principalmente hacia el “nicho de mercado” juvenil ya que en esa edad se da el despertar a la vida y los muchachos son inquietos y curiosos queriendo tener iniciaciones a través de la experimentación de sensaciones nuevas, accediendo a sitios de adultos y gozándose a plenitud. Es por eso que a esa fase vital se le llama comúnmente “la edad de la perdición”, porque es en esa etapa, y no en otras posteriores, en que estadísticamente es más frecuente el riesgo en el inicio en el consumo del cigarrillo, el alcohol y las drogas. Lamentablemente luego de que la persona da los primeros pasos en este sórdido mundo se le hará difícil, no imposible, encontrar el camino de salida por el resto de su vida.

De todas formas no hay que echar en saco roto el hecho de que existen estudios que identifican un perfil psicológico de los jóvenes que más corren los riegos de caer en las garras de los traficantes de narcóticos. Entre los factores individuales negativos que hacen que los adolescentes tengan mayor riesgo, además de su inexperta edad, es que el que el joven de por sí tenga un temperamento solitario, rebelde y conflictivo, que no se deje guiar y que no guste del estudio ni de actividades sanas (lectura, deportes, religión).

A nivel familiar diversos factores que predisponen a la temprana adquisición del vicio por las drogas se han encontrado en la existencia de severos conflictos de difícil conciliación, la falta de manifestaciones de afectos al interior de la familia u otras carencias afectivas, por violencia intrafamiliar y maltrato de uno de los padres ya sea por frustraciones personales o por confundir autoridad con agresividad, por la recurrente infidelidad e irrespeto a valores y principios básicos de convivencia, por las separaciones y divorcios, o por los malos ejemplos de consumo de licor, tabaco o droga dados en el seno familiar por un integrante de la pareja parental. Todas estas situaciones causan intensa angustia en el joven, de las que trata de escapar mediante la evasión de la realidad sumergiéndose en el mundo artificial que le brinda las sustancias sicoactivas ofrecidas por el jíbaro o por compañeros y amigos.

Por otro lado, los estudiosos de la drogadicción establecen que existen riesgos sociales que influyen en la desviada inclinación de un individuo por las drogas. Las influencias de las malas compañías y los negativos ejemplos que observan ya sea personalmente o a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el andar con amigos de mayor edad, las amistades del colegio o el formar parte de grupos o tribus suburbanas, tan en boga en los últimos tiempos, son factores predisponentes a los cuales los adultos tenemos que prestar mucha atención.

En síntesis, aunque sean muchas las causas por las cuales un ser humano pueda caer en el destructivo vicio, se resalta en especial el papel de la familia y de las escuelas en la prevención del inicio al consumo de las drogas. Existen muchos padres y educadores que por estar enredados en el laberinto de su propio proyecto de vida adulto descuidan el de sus hijos y alumnos. Es indispensable crear desde temprano en los jóvenes una actitud favorable hacia una vida sana, sin consumo de drogas, creándole un ambiente familiar, educativo y social que sean propicios para el saludable desarrollo de su vida.

No basta con el posterior esfuerzo de control, punitivo y castigador de las autoridades policivas y judiciales los cuales son esfuerzos parciales y momentáneos para minimizar este problema que ha nacido en el seno familiar y que se puede principalmente combatir a través de la implicación activa de padres y profesores en la prevención de este destructivo flagelo de la humanidad moderna.