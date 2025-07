A un debate en la plenaria del Senado quedó el martes la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot) que, entre otras disposiciones, permite la creación de las Regiones en dos modalidades: (Región de Planificación y Gestión, RPG, y Región Administrativa y de Planificación, RAP), mientras que el proyecto aplaza la constitución de la Región Entidad Territorial (RET).

La Loot contiene el marco general para que el Congreso siga legislando en materia de ordenamiento del territorio colombiano, también el mandato de afianzar la descentralización y crea varias instituciones en diversos niveles para que tal ordenamiento sea dinámico y no estático, como ha sido desde 1991, cuando los constituyentes determinaron que casi todo lo relacionado con ordenamiento territorial sería desarrollado posteriormente porque a ellos no les alcanzaron los tiempos para asuntos tan complejos y de tanta trascendencia en la vida nacional. Un buen ordenamiento, dicen los expertos nacionales e internacionales, es fundamental para la paz, la democracia y la prosperidad.

Mientras, avanza también en el Congreso el trámite de la reforma constitucional para un modelo de aplicación de las regalías mineras, con el cual se financiará el funcionamiento de las regiones que se creen en el futuro así como los proyectos de interés regional, es decir, que tengan impacto en dos o más departamentos.

Una región, de acuerdo con la definición constitucional en los artículos 306 y 307, es la asociación de dos o más departamentos para fines de desarrollo económico y social.

El texto que pasa a la plenaria no estaba ayer todavía en limpio, pues en el tercer debate que culminó el martes hubo varias proposiciones que deben ser incorporadas por los relatores, pero ya se puede decir que deja un sabor agridulce en el ánimo regional: el Gobierno, y con ellos una mayoría parlamentaria del interior del país, sigue opuesto a que se cree la Región como lo permite el artículo 307, es decir, con capacidad de acceder a recursos del Sistema General de Participación, generar rentas propias y contar también con autoridades.

En el Centro estiman que la autonomía regional debe ser progresiva, que no hay todavía suficiente madurez institucional en las regiones y que el manejo del nuevo esquema de regalías —donde la financiación de los proyectos es más cierta y con mayores volúmenes de recursos— nos puede dar mejores señales para que el país avance en términos de libertad territorial. Punto de vista que, por supuesto, no comparten los autonomistas políticamente más radicales. Sin embargo, quienes enfatizan más en la equidad y quieren que la Costa progrese en desarrollo humano (es decir, en superación de pobreza, de indigencia, de analfabetismo) y en componentes infraestructurales, y no subrayan tanto en la autonomía, sienten que esta Loot, tal como se vislumbra, es una conquista importante.

Creemos nosotros que lo establecido hasta hoy en la Loot constituye, en efecto, un avance que no debería despreciarse si consideramos que en 20 años no ha sido posible que tal Ley haga tránsito afortunado en el Congreso. Así, si bien el Gobierno queda en deuda con la promesa de campaña del presidente Santos, en el sentido de que crearía las condiciones para acceder a la Región Territorial del 307, lo que se está definiendo en los dos proyectos (Loot y regalías) plantea desafíos para el Caribe colombiano si en verdad desea seguir avanzando en materia de autonomía y desarrollo.

Importante es, en consecuencia, que se mantenga la vigilancia en la región Caribe respecto a los dos proyectos a fin de que de éstos salga finalmente lo mejor. Dar el paso de manera inmediata a la Región Administrativa y de Planificación, como lo permite el texto en su estado actual, es de todos modos una oportunidad en momentos en que estamos urgidos de mejorar las herramientas institucionales para la reconstrucción regional por el devastador fenómeno de ‘La Niña’. Significaría que los esfuerzos de la presente generación de gobernadores, así como el Voto Caribe, no han sido del todo en vano y que a sus relevos en enero próximo les depararían mejores escenarios para la integración y el desarrollo soñado.

La tarea no está terminada. Por fin en el horizonte puede otearse una Loot. Incompleta pero con algunas herramientas para seguir dando pasos firmes hacia mayores niveles de autonomía territorial. La Costa tiene que consolidar lo ganado y seguir fortaleciendo su lucha por un modelo de Estado donde las regiones dispongan de mayores competencias.