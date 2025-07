El abogado Carlos Eduardo Caicedo Omar ha recibido en los últimos días una propuesta del vicepresidente Angelino Garzón para que trabaje en programas de Derechos Humanos y también un reconocimiento del jefe del Partido Liberal, Rafael Pardo. Entre tanto, en Santa Marta, Caicedo se ha convertido en referente importante en la escena política, por el arraigo popular que se ha ganado a pulso. Son todas formas de comprobar que su destino ha cambiado y que se le abren opciones de una vida mejor.

Hace una semana, Caicedo dijo a EL HERALDO que su proyecto es dedicarse ahora, “con el amor, entrega y compromiso de siempre, a servir para contribuir con la construcción de una sociedad más moderna, justa, incluyente y solidaria”.

Caicedo fue exonerado de responsabilidades penales por el Tribunal Superior de Bogotá después de estar detenido por cuatro años, tras ser desvinculado de su cargo de rector de la Universidad del Magdalena, y dependiendo en su calvario para su sostenimiento de las ayudas de familiares y amistades próximas, mientras se resolvían de manera definitiva unas acusaciones en su contra por el delito de peculado en que fueron parte activa sus opositores, encabezados por el exgobernador Trino Luna, con quienes Caicedo se disputó el control administrativo del establecimiento de educación superior a partir de 2004.

Se le reconocen sus logros como rector en diez años, con el apoyo de sucesivos gobernadores, del Gobierno Nacional y su Consejo Directivo y colaboradores, porque alcanzó a transformar totalmente la institución, tanto en la parte física como académica, alcanzando históricos niveles de cohesión interna. Fue, además, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun.

Y todo eso lo lograron en Unimagdalena en un ambiente que superó la politiquería, y ello permitió que el Alma Máter se blindara de los intereses de los grupos de poder del Departamento y también de la incomprensión y los saboteos de los sindicatos y otros sectores internos de la institución.

Es un caso que amerita resaltarse como ejemplo de justicia injusta por lo demorada y manipulable, pero, al mismo tiempo, tardía. Un caso que nos pone a pensar sobre el papel de la justicia en una sociedad con tanto drama.

¿Qué puede estar ocurriendo -y sobre esto son necesarias unas serias reflexiones- en tantos juzgados y tribunales, o también en las cárceles, respecto a una justicia dura contra inocentes? A la impunidad que nos aflige se le suma, con situaciones como la comprobada hoy en el “caso Caicedo”, la injusticia. Así llegamos a escenarios de crueldad y la sociedad, con el periodismo a su lado, no puede ser indiferente.

En Valledupar hay una situación que los familiares del afectado dicen ahora que es similar a la de Caicedo. Se trata del exrepresentante Álvaro Morón Cuello, condenado a 8 años de prisión en primera instancia por supuestamente haber participado en la elección ‘ilegal’ del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Guillermo Botero.

Respecto a esta elección, un fiscal especializado en Derechos Humanos en Bogotá acaba de señalar en firme que no encontró mérito alguno para establecer que fue producto de presiones del excongresista o de cualquier otro agente externo. Mientras, el otro indicio contra Morón, que son unas acusaciones testimoniales hechas por familiares del exalcalde de esa ciudad Elías Ochoa, carecerían ahora de eficacia porque los mismos acusadores le pidieron el 6 de mayo al Tribunal del Cesar, que está revisando el caso en apelación, que no condenen a Morón porque todo se originó en un chisme que no tiene fundamento. Los familiares de Morón esperan que con estos dos hechos probatorios a favor de éste, antes no considerados, el Tribunal falle exonerándole de toda responsabilidad penal.

Estamos, vistos estos hechos, frente a situaciones en que los principios de una justicia eficiente son cuestionados y nada conviene tanto a la sociedad como la confianza en su majestad, su oportunidad y su certeza.

Lo de Caicedo es un final afortunado y lo de Morón es un proceso todavía sin definir. En los dos casos, la justicia ha sido puesta a prueba. Que no sea tan tardía y menos injusta.