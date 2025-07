La opinión pública está hastiada de tantos y tantos ‘carruseles’ que van emergiendo cada día y que evidencian la magnitud de la corrupción y la oscuridad de la desmoralización que carcomen a nuestras instituciones y principios más preciados en Colombia.

Todos estos sórdidos escándalos de desfalcos y malversaciones de capitales ajenos, los cuales se suman, entre otros, a los del programa Agro-Ingreso Seguro y a los desfalcos a recursos destinados a damnificados por el invierno, son inequívocos síntomas de una preocupante descomposición social y moral de un conglomerado de colombianos que dentro de su ejercicio laboral responden por recursos financieros tanto en entidades públicas como privadas.

La gravísima crisis ética no solo se percibe en los casi 100 mil compatriotas presos reportados por el presidente Juan Manuel Santos en marzo pasado durante la inauguración de la Penitenciaría de Caquetá, de los cuales 80 mil colombianos están encarcelados, y cerca de 19 mil, en detención domiciliaria.

También esta crisis se ve reflejada en los más de 18 mil colombianos que se encuentran detenidos en 53 países del exterior, cerca de la mitad de los cuales fueron privados de la libertad por delitos relacionados con narcotráfico, y los demás por otros actos delictivos, bien sea en condición de sindicados o de condenados. ¡Qué imagen la que tenemos!

De otro lado, una reciente encuesta de Gallup muestra cómo 63 de cada 100 colombianos piensan que en materia de corrupción las cosas van empeorando. El magazín inglés The Economist publicó un estudio donde Colombia ocupa el segundo lugar, de un total de ocho, en materia de fraude y el 88 por ciento de los ejecutivos encuestados dijo que la exposición de su empresa a fraude se está acrecentando.

No obstante, existe el consenso que hacinados tras las rejas no están todos los que son, es decir los que delinquen, pues se considera que son muchos más los que evaden, están defendiéndose o aún no han sido implicados en dolos y fechorías por descubrirse o que están siendo investigadas.

Todo lo anterior nos conduce a los colombianos a hacernos una reflexión tan valiente como insólita: ¿vale la pena ser corruptos? Impresionantes testimonios de quienes han estado en el infierno de ser juzgados por la Justicia y haber cumplido años de prisión al comprobársele su participación en fraudes y delitos han hecho visibles las horribles vivencias de ver cómo se les desmorona poco a poco su vida familiar, profesional y social , al destruirse una por una sus relaciones con sus parejas, padres, hermanos, hijos y amigos, precisamente cuando la prosperidad económica y la felicidad familiar, cimentada sobre bases falsas, eran las mejores.

Se hace a toda luz carente de lógica que personas tan adultas, maduras y preparadas académicamente jueguen de esta manera infantil y suicida con su vida y la de sus familiares más queridos.

Los expertos en el análisis de estas conductas sicopáticas hablan de una locura moral en la que obnubiladamente solo se piensa en las inmensas ganancias económicas a corto plazo, pero no se vislumbra que más adelante, tarde o temprano, la verdad saldrá a flote, y dolorosamente terminarán pagando con creces por cada uno de esos errores y delitos cometidos.

La persona en su mentira vital padece de una especie de auto-engaño, dándose una ceguera o ‘punto ciego’ en su percepción de lo que hace, no percatándose de las deshonestidades que comete.

Estos torcidos comportamientos con el tiempo se van arraigando a su personalidad y en su estilo de vida, y se van trasladando a decisiones en su casa, en la escuela o universidad, en la oficina, en el supermercado o en el campo de juego.

Lo peor de todo es que estos hábitos corruptos y antiéticos se transmiten de padres a hijos. El negativo ejemplo del primero resulta lesivo para la formación moral de sus hijos, en primera instancia por la gravísima pérdida de la autoridad moral ante ellos, pero además por la posible adquisición de esas lagunas éticas, mientras que habrán otros que, avergonzados, resentidos y desilusionados, reaccionarán desestabilizándose en todas las esferas de su vida, pudiendo caer en crisis y depresiones de difícil recuperación.

En síntesis, la corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos, y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales, como escribía en una de sus obras el agudo y joven escritor bogotano Jorge González Moore.

Es por esto que a los colombianos nos llegó el momento de vencer la tendencia a la trampa, al engaño y al camino fácil en aras de conseguir fugaces beneficios económicos o prebendas ventajosas de poder o estatus.

La decisión es personal. Es de cada uno de los colombianos. Es hora de pensar en las próximas generaciones y erradicar entre todos ese cáncer de la corrupción, para así acabar con los saqueadores del erario, asaltantes de cuello blanco, puesto que a quienes actúan honestamente y con la frente en alto el destino les depara recompensas superiores, harta tranquilidad de conciencia y duradera felicidad en su vida personal y familiar.