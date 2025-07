El fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que decreta la nulidad en la norma del Estatuto Tributario Departamental que establece una sanción a los contribuyentes de la estampilla Pro Hospital Universitario que omitan presentar de manera oportuna su declaración de ingresos, pone de presente la necesidad de revisar el régimen tributario de los entes territoriales en Colombia para que haya claridad absoluta en todos los involucrados.

El error del Gobierno Departamental en 2003 fue trasladar una reglamentación nacional a una situación territorial sin advertir que la tarifa que se generaba como multa es, como efectivamente se ha comprobado, desproporcionada por lo exorbitante. Significa que un contribuyente que debería pagar un millón de pesos por el tributo puede ser penalizado por cien millones si no declara en la fecha oportuna.

Eso no tiene presentación y sorprende que el error del gobernador Alejandro Char no hubiese sido subsanado por el gobernador Carlos Rodado y tampoco por el gobernador Eduardo Verano, no obstante ser éste último consciente de la situación y tener adelantado un borrador para una nueva Ordenanza dirigida a corregir el despropósito del decreto ordenanzal de 2003. Pero esperó Verano que se produjera el fallo y ahora está en la situación paradójica de tener que impugnarlo aunque en el fondo pudiera compartirlo.

Además - es necesario decirlo - las sanciones desproporcionadas tienen el ingrediente peligroso de que pueden fomentar la corrupción. Estas sanciones, desde luego, son un instrumento idóneo para aconductar a los contribuyentes, pero no pueden ser abusivas, como la que acaba de caerse en primera instancia.

En materia tributaria no convienen las incertidumbres porque generan malas señales tanto en el mercado como en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Son convenientes reglas claras y simples para que unos y otros cumplan sin mayores sobresaltos sus deberes fiscales. Por eso es urgente, nos parece, que el Congreso tramite una completa reforma del régimen tributario de los entes territoriales, ojalá de manera simultánea con los nuevos códigos de Régimen Político Departamental y Municipal que ya fueron presentados por el Gobierno al Congreso.

Se nos antoja inaudito que en ambas materias, es decir, en cuanto a régimen político y tributario de municipios, distritos y departamentos, estemos todavía nadando con normas previas a la Constitución de 1991 que, en el caso de los tributos, contienen una multitud de impuestos sin sentido alguno en las economías modernas, así como reglamentaciones desproporcionadas e injustas.

Si esto ocurre en un Departamento como el Atlántico, considerado uno de los más ordenados en los asuntos fiscales, ¿qué puede esperarse de los más atrasados y de tantos municipios institucionalmente débiles? La reforma tributaria de Barranquilla en 2008 la justificaron sus promotores porque lo que existía era una ‘colcha de retazos’. Hubo cambios positivos, pero persisten los reparos en los contribuyentes. Por ejemplo, por los embargos desproporcionados de viviendas de los cuales hemos dado cuenta recientemente.

En 2010, la sanción por extemporaneidad en la estampilla Pro Hospital Universitario le produjo al Departamento ingresos por $2.200 millones de unos ingresos totales en la estampilla por $24 mil millones. Es decir, el 9% por ciento de los ingresos son multas, mientras que en 2004 este porcentaje correspondía al 60 por ciento. Refleja ello que mejora la cultura tributaria. Y las otras formas de apremio, que reemplazaron la sanción por extemporaneidad en la declaración, demostraron ser eficaces.

Frente a estos datos, y con el objetivo de evitar un bajón en los ingresos de la estampilla que se aplica al pago de deudas en la reconstrucción del Cari de Alta Complejidad, compra de equipos, su mantenimiento y pago de servicios especializados, el secretario Jurídico de la Gobernación, Pedro Aragón Canchila, anunció que apelará la sentencia de primera instancia, de manera que será el Consejo de Estado el que defina el caso. Los asesores jurídicos de la Gobernación argumentan para apelar que el Tribunal desconoció la soberanía tributaria territorial. Por normas disciplinarias, frente a situaciones como estas, los funcionarios deben apelar para no incurrir en sanciones por omisión en la protección del fisco.

Al Gobierno Departamental le queda la opción de restablecer la sanción, mediante una nueva ordenanza, pero con una tarifa por multa que sea razonable. Hasta el fallo era del 10 por ciento de los ingresos de los contribuyentes. Si se aplican correctamente los criterios del Régimen Tributario Nacional la multa debería estar en menos del uno por mil.

Mientras todo esto se define, los contribuyentes están frente a una situación de incertidumbre sobre las sanciones por no declarar, a lo cual se suman otros factores de incertidumbre por varias demandas que existen contra la estampilla misma y su reglamentación.

Urge que haya certeza en materia tributaria en los entes territoriales y esta debe provenir fundamentalmente de una ley que determine con suficiente claridad cuáles son los tributos que quedan en firme para cada ente territorial y cuál es la reglamentación en cada situación concreta. ¡No más incertidumbres en materia tributaria!