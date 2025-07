Definitivamente, el sistema de salud colombiano, y en especial el manejo de sus recursos financieros, resultó ser mucho más permeable a los corruptos de lo que se creía. No acaba de conocerse la dimensión del desfalco que se le produjo al Fondo de Solidaridad y Garantía mediante un plan concertado de multimillonarios recobros presentados por algunas EPS de manera directa o a través de intermediarios.

Se ha conocido que la doble afiliación es una tecnificada estrategia, e incluso que ha venido siendo utilizada en los municipios de la Región Caribe por quienes sin ningún tipo de escrúpulos y sin importarles engañar a usuarios del régimen subsidiado quitándoles la posibilidad de acceder a servicios de salud, se lucran con la plata que el sistema de salud paga a una EPS para la atención de cada afiliado.

El modus operandi de estos mercaderes de la vida se inicia con la actuación de los denominados ‘gestores comerciales’, constituyendo la primera mezquindad de la doble afiliación fundamentada en el engaño que le hacen a inocentes usuarios afiliados del régimen subsidiado. En algunos municipios del departamento del Atlántico el engaño incluyó darle regalos de Navidad e incluso promesas de becas para los hijos si firmaban unos documentos que los incorporaba en el régimen contributivo, manifestándoles que en este último régimen podrían acceder a mejores clínicas que en el subsidiado, y que además los beneficios del POS que recibirían en el régimen contributivo serían mayores que en el régimen subsidiado.

En otros municipios, otros personajes siniestros, haciéndose pasar por funcionarios de alguna entidad estatal, les decían a los afiliados al régimen subsidiado que el Gobierno les daría una bonificación económica o un subsidio para su afiliación en salud si firmaban sus traslados al régimen contributivo.

¿Cuál es el negocio aquí? Que mientras un tercero desconocido ‘le paga’ la cotización a este nuevo afiliado del régimen contributivo y lo hace sobre el salario mínimo, el sistema ‘le devuelve’ a la EPS una compensación no solo por ese afiliado sino por todos los integrantes de su núcleo familiar, recibiendo de esa forma la EPS unos recursos del sistema cinco o seis veces más de lo que el tercero está pagando a nombre de ese usuario trasladado del régimen subsidiado. Esa es la segunda ruindad de la doble afiliación: hacer rentable un proceso social como es el del aseguramiento en salud de los pobres, invirtiendo unos recursos para ‘sacar’ a afiliados del régimen subsidiado, incorporarlos al régimen contributivo y así obtener rentabilidad por la abismal diferencia que hay entre lo que se paga por el afiliado y lo que el sistema le paga por compensación a la EPS por todo el núcleo familiar de ese afiliado.

En este momento se produce por parte de estos ‘mercaderes de la salud’ otra maldad que consiste en no entregarle oportunamente los carnés a los nuevos afiliados al régimen contributivo, de tal modo que no pueden demandar servicios, inclusive ponen al usuario en una espera de hasta varias semanas. Cuando finalmente se les facilita el carné a estos usuarios, con una utilidad en las arcas de estas entidades por no haberse generado gastos por atención de estos afiliados y el paciente va a utilizar los servicios de salud, tiene lugar el siguiente desliz de la doble afiliación y es que el usuario se queda con las ganas de recibir dichos servicios, pues no puede acceder a ellos finalmente. ¿La razón? Para los casos de las EPS que hicieron esas afiliaciones mediante traslados masivos en algunos municipios del departamento del Atlántico, se comprobó que no reportaban al Fosyga la desafiliación de estas personas al régimen subsidiado, sino que solo les entregaban una carta de desafiliación, por lo que la vinculación al régimen subsidiado se mantenía activa, es decir, se constituía la doble afiliación en la base de datos del sistema de salud.

Lo peor de esto es que en muchas ocasiones las personas afectadas con estas dobles afiliaciones ni siquiera sabían que habían sido trasladadas a una EPS del régimen contributivo que ellos no habían escogido, sino que se enteraban justo cuando iban en búsqueda de la atención en salud y se comprobaba en ese momento la doble afiliación que les impedía acceder a los servicios requeridos. O sea que se producía la violación al derecho de la libre elección de EPS que le asiste legalmente a cada colombiano en su sistema de salud.

¿Cuánto dinero se ha perdido de esta forma? ¿Cuánta plata pasó de esta forma a enriquecer a los mercaderes de la salud? ¿Cuántas personas enfermaron y murieron sin justificación por esa colección de maldades realizadas por estos siniestros personajes? ¿Dónde estaban los controles del sistema de salud para evitar que esto hubiese ocurrido y aún continúe ocurriendo? Si este tipo de corrupción que afecta directamente la salud de los más pobres ya ha sido conocida por los órganos de control ante denuncias de los directores territoriales de salud y las quejas de los mismos afectados, ¿por qué a este negocio fraudulento con los recursos de la salud no se la ha dedicado la atención que realmente merece? ¿Cuánto le vale a Colombia este nuevo capítulo del ‘carrusel de la corrupción en salud’?