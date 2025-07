El país está siendo testigo en las últimas semanas de una fuerte confrontación por el control administrativo y político de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,Cormagdalena, precisamente cuando lo más aconsejable ante la tragedia nacional de fines del año pasado y la más reciente es que haya gestión eficaz en esa importante corporación.

Fue creada Cormagdalena, vistas experiencias internacionales exitosas, como autoridad ambiental prevalente para la recuperación de la navegación del Río y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables. Demasiados objetivos, tal vez, pero los constituyentes y luego los legisladores la soñaban potente y eficiente como no lo ha sido.

El pugilato ha tenido como protagonistas al ministro de Infraestructura, Germán Cardona, y al director del Instituto Nacional de Vías, Invías, Carlos Rosado, quienes declaran que cuentan con el aval del presidente Juan Manuel Santos en sus propósitos. La contraparte la integran el director ejecutivo de la corporación, Juan Gonzalo Botero, a quien respaldan, entre otros, líderes muy representativos del Partido de La U, como el senador José David Name Cardozo. Además, alcaldes ribereños que integran la junta directiva de Cormagdalena.

Resulta evidente que el Gobierno Nacional quiere que Botero se vaya. Los argumentos son que está en proyecto hacer una reingeniería en la Corporación que fue creada en 1991 por el artículo 331 de la Constitución y reglamentada como empresa industrial y comercial del Estado por la Ley 161 del 3 de agosto de 1994. E incorporar capital privado en sus proyectos (ya está decretada la autorización en la Ley del Plan de Desarrollo) y ajustar sus órganos de gobierno.

Así lo han repetido Cardona y Rosado sin que hayan sido desautorizados por el Presidente. De manera que, digámoslo sin ambages, en el estado actual de cosas, con la polarización existente, ya es imposible que Botero permanezca en el puesto para culminar su período de cuatro años que comenzó tras su nombramiento por la Junta de la entidad en marzo de 2009, lo que significa que su período formalmente terminaría en marzo de 2013.

Pero Botero ha dicho que no hay motivos para su retiro, y en el debate se empiezan a hacer las cuentas de los daños causados. Así que el pugilato suma desastres al desastre. Se ha caldeado el ambiente adicionalmente con la intervención del representante a la Cámara por el departamento de Bolívar Hernando Padaui, cuñado de Botero, quien dijo que hay malos manejos en la contratación en el Invías, a lo cual Rosado, quien preside la Junta de Cormagdalena, ha respondido diciendo que “tales denuncias, respecto de la existencia de una nómina paralela en Invías no son más que la respuesta a la decisión del Gobierno de pedir la renuncia de su cuñado (Botero)”.

Este jueves está citada la junta de Cormagdalena con el propósito de aprobar el presupuesto 2011 por 216 mil millones de pesos, y la ida de Botero, si insiste en no renunciar, dependería de que el Gobierno Nacional cambie la correlación de fuerzas al interior de la Junta de 17 miembros, donde actualmente no tiene mayoría.

Botero es un ingeniero agrónomo ligado desde hace 12 años a Cormagdalena, en la cual ha ocupado varios cargos y ha ganado simpatías populares por su gestión. El hecho de que el Gobierno Nacional le haya pedido que se retire del cargo no significa, como él sostiene, que le quieran convertir en culpable de la incompetencia crónica de la entidad. Simplemente debe mirar las cosas como son: no forma parte del equipo del presidente Santos. Y punto.

Lo de fondo, y es lo que el país está viendo en medio de la desgastante disputa, es que en 17 años de existencia de Cormagdalena –no obstante sus intervenciones en dragados, obras de mejoramiento y protección, de encauzamiento y demás– los problemas ambientales del país han desbordado, de lejos, la capacidad institucional de esta corporación, y por eso es urgente una total transformación de la misma. No se ve bien que su actual director no solo intente aferrarse a un puesto donde el Gobierno no le quiere sino que busque desesperadamente defenderse y hasta permitiendo que parientes políticos suyos ataquen a funcionarios que transmiten decisiones políticas, como es en este caso el Director de Invías.

Lo razonable es que Botero renuncie y le facilite con su retiro al Gobierno Nacional hacer la tarea de reingeniería de Cormagdalena, que debe incluir como objetivo su desclientelización, su liberación del control de los políticos que le han usado burocrática y contractualmente. Sobre todo si se tiene en cuenta que las inversiones de la entidad en el cuatrienio, en la recuperación del Río, de acuerdo con lo contemplado por el Plan Nacional de Desarrollo, ascenderían a los 750 millones de dólares. El país necesita que Cormagdalena empiece a cumplir a cabalidad los propósitos básicos que inspiraron su creación histórica en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.