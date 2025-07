El marino “Españita”, que viaja por varios continentes, vino sorprendido de Venezuela. Afirma, que por todas partes, está, la imagen de “El Libertador” en tamaño natural y al lado de su corazón aparece: UNA GRANADA.

De Cartagena, recibo, una llamada de Luis Valle, un viejo querido amigo, tanto tiempo sin saber de él. Me sorprende su llamado, para hablarme, que me va enviar por correo, unos pensamientos que me entregó una vez en Cartagena, el creador del Nadaísmo: Gonzalo Arango. Al cabo, de los años, Luis, posee copia, de ese importante legado.

Y cómo preguntarán algunos incrédulos, “Flash”, también fue Nadaista?. . .No lo fui, pero, si tuve contacto con Gonzalo y con Pablo Gallinazus. Con Gonzalo, hicimos, un recital de poesía, en el cementerio de Manga, a las 12:00pm con velas.

Gonzalo, además, escribió un poema “Requién para un Ye-Ye” cuando aquel torero EL PINTURERO se ahogó en Marbella, antes de caer, en la plaza repleta hasta las banderas. Fui empresario de aquel malogrado suceso. Gonzalo, estaba en la Boquilla, en el mar, y escuchó por radio el incidente y se inspiró para escribir el homenaje al español. (Grabado, como canción, por Eliana).

“Da mucha tristeza, recordar la felicidad”. . . “El exilio, es un crimen perfecto”. (Mercedes Sosa).

En el Flash de ayer hubo dos errores involuntarios: Me refería a la primera vez que me monté en un avión para ver perder a Caraballo. El comentario salió mutilado. A Caraballo, lo llamaban “Venado”, pero no yo, sino sus seguidores.

Tatiana Jaureli, es actriz de novelas, hoy día, barranquillera, recordada por actuar con Jorge Ali Triana en “Crónica de una Muerte Anunciada” y como “Erendira” el personaje de García Márquez en “Erendira y su Abuela Desalmada”, entre muchos papeles. Tatiana, cuando era una niña de apenas 9 años tocaba el piano con mucho éxito y quien escribe la animaba en su carrera, presentándola en muchos lugares de la Costa. Era una niña prodigio. Recuerdo a su padre, también pianista, que la “pellizcaba” –como regaño- cuando consideraba que una nota musical no salía bien. Ahora Tatiana, con 30 años, está nuevamente en Barranquilla vinculada a proyectos culturales que desarrollará con su esposo, un productor musical bogotano.

Me reuní con ella hace un par de días, luego de tanto tiempo y fue muy emotivo el encuentro. Que bueno, que personas, que logran triunfar en una carrera, luego reconocen quienes le dieron la mano al principio. En eso, he tenido suerte.

Cuando Tatiana era una “niña pianista” se presentaba como Mónica Martínez. Cuando empezó a actuar en novelas, se puso el apellido de la madre y su segundo nombre.

A raíz de un comentario que hice sobre el conferencista Sebastián Charris, exitoso nacional e internacionalmente, he recibido varios correos solicitando su dirección y teléfonos porque se enteraron de 2 nuevas charlas que dictará en próximos días. A Sebastián lo pueden ubicar en la Calle 83 No. 42C – 85, o en los celulares 318-8176203 – 300-2660962. (También en el teléfono: 378 07 42).

Esta noche, charla con Sergio García y con “Flash” –en PRIMER IMPACTO- (Telecaribe: 10:30pm) Siham Sabbah, una artista de las llamadas integral: Pinta, hace esculturas, escribe, hace poesía, baila árabe. Grabado en su casa de “Las Mil y una Noches”.

NOTAS LILIPUTIENSES: Hijo del Carnaval. . . La reina devolvió la plata. . . Quedó saneado el pecado. . . No es gordo, es un zepelín. . . Mesero sin bandeja. . . La confesión de Jhon. . . Tijeras.

Édgar García Ochoa

edgarflash@hotmail.com