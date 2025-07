Ayudan muy poco a forjarse una imagen de rigor en la Justicia hechos recientes atribuibles a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia que tiene la delicada misión de administrar a nombre del Estado las políticas penitenciarias con sentido humano, pero ejemplarizante.

Hace pocos días fueron asesinadas en Barranquilla tres personas puestas a su cuidado cuando eran conducidas a sus residencias respectivas en un taxi. Ayer dimos cuenta de que el 9 de abril agentes del Inpec que trajeron desde Valledupar a Barranquilla a un ciudadano, a quien la Fiscalía le imputa cargos de concierto para delinquir, homicidio agravado y receptación, le llevaron a un restaurante popular callejero de Sanandresito a desayunar, en vez de conducirle a un lugar de reclusión seguro.

Y en Sanandresito el recluso se encontró con allegados, a quienes les dio instrucciones sobre asuntos de su interés mientras que los guardianes se comían lo suyo en la misma pescadería popular.

Lo anterior resultaba un cuadro solo posible en el mundo de lo absurdo. Diera la impresión de que los guardianes fueran parte de la servidumbre del personaje. Es decir, no solo no atienden las más elementales normas de seguridad en el traslado de un recluso de alta peligrosidad, sino que evidencian una sumisión tal, un desentendimiento tan grande de la realidad que protagonizan, que la sociedad no tiene opción distinta a quedar estupefacta, además de sentirse desprotegida.

Contrasta la tropical escena, contada a través de irrefutables imágenes entregadas a los reporteros de este diario, con las medidas que se adoptan en países con sistemas carcelarios serios, donde vemos que este tipo de traslados se efectúan obedeciendo estrictas normas de seguridad, esposas y otros elementos.

Sorprendente y peligrosa esta nueva falta de seriedad del Inpec. Dado lo delicado de la misión, el Estado colombiano ha venido buscando desde hace casi 90 años los caminos más ciertos para la profesionalización y eficiencia del sistema carcelario. Para ello aplica cada vez más recursos y mejora leyes. En la medida en que Colombia ha entrado a la órbita de las naciones en que la libertad es el estado natural de los individuos, y por lo tanto la reclusión intramural es la excepción, se requiere más que nunca que en esa institución no haya sospechas de corrupción, de generosidad excesiva o aún de largueza irresponsable con los internos, que ponga en riesgo tanto a las personas puestas bajo la responsabilidad del Inpec como a sus agentes y a la sociedad.

Fallas tan graves y tan frecuentes en el servicio ponen todas las alertas en el Inpec en momentos en que la sociedad colombiana reclama menos impunidad y menos permisividad frente al crimen y los criminales, y más aún cuando estamos en plena fase de ejecución de la Ley de Justicia y Paz, y lo menos que quieren saber los colombianos es de hechos que evidencien privilegios a quienes ya los tuvieron en demasía, durante largo tiempo y con consecuencias nefastas.

El Inpec, con sus 144 establecimientos carcelarios, les cuesta a los colombianos un billón 200 mil millones de pesos anuales. Ese dinero, desde luego, sale de los bolsillos de los contribuyentes del país, plata trabajada y sudada que se le entrega al Estado bajo el compromiso de que sus servicios sean lo más idóneos posibles. Cuando observamos hechos como los del 9 de abril en Sanandresito, no podemos llegar a una conclusión distinta que una entidad como esa, politizada por su cúpula (recordemos la denuncia de los nombramientos políticos en las oficinas regionales) y con 34 sindicatos en su base laboral, está lejos de cumplir con el servicio para el cual cumplidamente le pagamos.