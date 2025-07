Desde que la Corte Constitucional aprobó en 2007 las uniones maritales de hecho entre personas del mismo sexo, el litigio estratégico por parte de los colectivos de LGTB y sus organizaciones ha sido el camino escogido por estos para luchar, por medio de tutelas y demandas, ante dicha corporación por la defensa de sus derechos y con el ánimo de lograr una relativa igualdad con respecto a las parejas heterosexuales.

Ante la ausencia de una legislación sobre el tema, es por esta vía que las parejas homosexuales han podido lograr el reconocimiento de su estatus de pareja en la sociedad y obtener la garantía de ciertos derechos relativos a los vínculos de familia, como la afiliación a seguridad social en salud y pensiones de sus parejas, así como otros beneficios considerados como básicos en un entorno de pareja en las uniones heterosexuales.

En la última decisión tomada por la Corte Constitucional al respecto, esta corporación aprobó, casi de manera unánime y con ponencia del magistrado José Pretelt, el derecho de las parejas homosexuales a que el compañero supérstite herede el patrimonio del fallecido, tal como sucede con las uniones maritales de hecho de parejas heterosexuales, al considerar que dicha diferenciación existente hasta ahora era gravemente discriminatoria.

Además de estos temas, la Corte Constitucional tiene actualmente en estudio para los respectivos fallos la decisión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el derecho de adopción por parte de las mismas, que son asuntos aún más polémicos que los decididos hasta ahora por el alto tribunal, ya que lo definido hace unos días se refería exclusivamente a los derechos de sucesión patrimonial entre compañeros permanentes y no se refería, como estos, a instituciones socio-jurídicas de gran importancia y significación en nuestra sociedad.

Por su parte, la Iglesia Católica, que se ha observado durante todo este proceso como la referencia del sector de la sociedad que no está de acuerdo con la igualdad de este tipo de derechos –sobre todo en lo que aún no se ha definido en cuanto a matrimonio o el derecho de adopción en este tipo de parejas– dio un mensaje esta semana por medio del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, en el que afirmó de manera tajante que los homosexuales no deben ni pueden casarse ni adoptar niños, porque tales situaciones afectarían a la familia como núcleo esencial de la sociedad, aun cuando señala en la misma comunicación que la Iglesia “está profundamente interesada en que sean reconocidos y eficazmente tutelados los legítimos derechos de todos los ciudadanos”.

No es un secreto para nadie que nuestro país ha logrado avances en el último decenio en cuanto a los derechos de la comunidad LGTB se refiere, y que hoy en día no solo podemos hablar de un tipo de familia como la que plantea la Iglesia Católica (familia nuclear o extensiva dirigida por una pareja heterosexual) sino que por el contrario, en estos tiempos existen diversos tipos de familia, incluyendo la denominada homoparental (cuando los hijos viven con una pareja homosexual, inclusive estando dicha pareja casada). Pero también es cierto que surge la incógnita de qué tan conveniente puede ser modificar la institución matrimonial en nuestro país y si, en efecto, el mecanismo de adopción

–cuyo objetivo es proteger y garantizar los derechos de los niños– podría funcionar en hogares manejados por personas del mismo sexo.

Por ello resulta importante el llamado que la Corte Constitucional le hizo al Congreso de la República, por medio de su presidente, el magistrado Juan Carlos Henao, sobre la necesidad de que el Congreso se pronuncie legislativamente, por ser el escenario de representación más apropiado para debatir, en torno a qué se desea que ocurra en Colombia sobre estos y otros temas que tienen que ver con la comunidad LGTB. Es decir, el Congreso debe ‘tomar el toro por los cuernos’ y legislar de una buena vez sobre las temáticas indicadas, brindándoles claridad a los colombianos sobre las garantías y limitaciones de los derechos de las minorías sexuales.

Al Congreso le hace falta cumplir con esta tarea. Pero recordemos que en los temas que generan tanta polémica y que involucran de manera profunda valores morales y perspectivas de vida es necesario que lo debatido en el Congreso sea publicitado e incluyente, en medio de un diálogo abierto entre todos los sectores vivos de nuestra sociedad para llegar a un verdadero acuerdo nacional sobre este tema, en donde se respeten los derechos de las minorías y no se ofendan las creencias de las mayorías.