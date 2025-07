Difícilmente pudiera encontrarse una pasión con más poder arrollador para unir a los pueblos o para desunirlos que el deporte, sobre todo si se trata de las disciplinas que más convocan multitudes fervorosas, como el fútbol, por ejemplo.

Sin duda, un deporte con suprema influencia, de ilimitada capacidad para provocar un torrente de sentimientos encontrados que siempre van desde la más gloriosa alegría hasta los enfados indomables que, en muchas ocasiones, derivan en explosiones destructivas con saldos no solo en daños materiales sino en lo que es peor: en pérdidas de vidas humanas.

Pero esos no pueden ser los desenlaces que debería generar el deporte en general y el fútbol en particular. El deporte nació como consecuencia de la evolución del hombre, de su inteligencia, y su creación está asociada al juego, al divertimento y, por supuesto, a la competencia. El historiador holandés Johan Huizinga en su libro Homo Ludens dice que el hombre creció y se desarrolló jugando y que el origen del deporte es el juego. En la Griega clásica, la actividad física era parte inseparable de la formación intelectual, y en los tiempos modernos y post-modernos todos los expertos enfatizan en la necesidad de masificar el deporte para mejorar la salud de los ciudadanos, a quienes el modo de vida actual, influido por las máquinas, ha conducido a lo que ya, de hecho, es una preocupante enfermedad: el sedentarismo, padre de muchas enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.

El problema de la intolerancia, de la violencia en los estadios, proviene justamente de que hemos olvidado que el deporte es juego y no puede ser un pretexto para desahogar nuestras iras, nuestros rencores y nuestras frustraciones.

¿Hemos aprendido de esa luctuosa lección? El mejor reclamo que pueden hacerle los seguidores de un equipo a sus jugadores y directivos es el respaldo, la motivación, nunca el hostigamiento grosero, las procacidades y, en el peor de los casos, el ataque personal. Y en esto tenemos que ayudar, y mucho, los medios masivos de comunicación, que estamos obligado a ser muy responsables, muy balanceados en nuestras informaciones y, sobre todo, en nuestros comentarios.

Los estadios no pueden convertirse en una especie de circo romano y los jugadores —que finalmente son seres humanos como todos nosotros y no superhombres, aunque tengan virtudes deportivas excepcionales— no pueden ser objeto de la carnicería de las hinchadas fuera de control. Y en sosegarlas y llamarlas a la compostura, el periodismo deportivo debe jugar un papel central.

Al mismo tiempo, el jugador y el técnico deben entender que son sujetos susceptibles a la crítica y a la evaluación de sus acciones, y de la misma manera en que deben ser mesurados en el festejo, también tienen que buscar un equilibrio en los malos momentos, cosa que no incurran en frases desafortunadas que luego son muy difíciles de revertir.

Junior, uno de los símbolos de la ciudad, no puede ser, en consecuencia, un desencadenante de trifulcas sino un factor de unidad en torno a un juego que se hizo para divertirnos, para gozárnoslo, como es el fútbol. Y no hay por qué convertir en tragedia los bajones y derrotas del equipo. Ni asumir actitudes irrespetuosas porque esto ocurra. Los equipos de fútbol en el mundo son de diversa categoría: los hay fantásticos, buenos, regulares y malos, dependiendo de las posibilidades de cada club, y cualquiera sea su jerarquía merecen el calor cariñoso de las hinchadas.

No por poderoso un equipo merece el aplauso, y otro débil, el rechazo o la mofa. Entendamos que, no obstante las diferencias, el fútbol es un juego y nada más.

Un juego para recrear la vida y hacerla más variada y gratificante. Y Junior, nuestro equipo del alma, el equipo de Curramba, no podrá ser el mejor equipo del mundo, no podrá ser el Barcelona ni el Real Madrid, ni tener estrellas como Messi o Cristiano Ronaldo, pero, dentro de sus posibilidades presupuestales, es uno de los mejores equipos del país: tiene magníficos jugadores, un técnico que acumula grandes triunfos en su palmarés, y unos directivos que trabajan de buena fe y siempre con las ganas de mantener feliz a la hinchada.

Es relevante además el hecho de que el Junior, en un país donde el fútbol atraviesa una delicada crisis económica, cuente con la solvencia y la tranquilidad para funcionar sin sobresaltos. Y debe ser motivo para estar unidos y muy contentos el que El Tiburón haya pasado a la siguiente ronda en la Copa Libertadores con un resultado en puntos en la fase de grupos solo superado por el Cruzeiro de Brasil. No más peleas, por favor. Unámonos en torno al Junior.