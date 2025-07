En medio de las buenas noticias en relación con Venezuela y la resucitación del TLC con Estados Unidos, la atención de los medios de comunicación en los últimos días se ha centrado en los grandes escándalos judiciales de los Nule y de Agro Ingreso Seguro.

Pero más allá de la teatralidad de estos procesos y de sus implicaciones en materia de penas para cada uno de sus protagonistas, nuestra posición editorial es la de invitar a una reflexión.

En primer lugar, creemos que este país está necesitando una profunda rectificación que nos conduzca a una sociedad basada en valores. Y desde el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos se perciben algunas señales esperanzadoras en tal sentido: en el Plan Nacional de Desarrollo se ha incluido el eje de Buen Gobierno, que contiene estrategias contra la corrupción; está en trámite el Estatuto Anticorrupción; el ministro de Agricultura ha replanteado el programa de apoyo al campo, y en diferentes entidades del Estado encontradas en desorden y a merced de grupos indeseables, como la Dirección Nacional de Estupefacientes e Invías, se anuncian medidas dirigidas a revertir su despelote institucional.

Sobre el caso de los Nule hay que tratar de hacer las mejores interpretaciones y sacar las lecciones del caso. Se trata de tres jóvenes audaces que hicieron un exitoso imperio empresarial de la mano de influyentes relaciones y en competencia con tradicionales conglomerados de contratistas del interior del país, y que luego entraron en una senda de incumplimientos por una serie de malos planeamientos financieros y contables –que ellos mismos han reconocido–, y que finalmente los arrastraron a lo que el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, ha denominado “la más grande quiebra en la historia del país”.

El país necesita, reiteramos, una rectificación profunda. Una poderosa corriente ética tiene que imponerse sobre las conductas que han afectado la imagen moral de la Nación. Debemos llevar de la imaginación al hecho un país sin interceptaciones telefónicas ilegales, sin ‘falsos positivos’, sin la eliminación sistemática de líderes sindicales, sin el despojo de tierras que perpetraron las bandas de narcoparamilitares con la complicidad de muchos políticos y de agentes del Estado, y, por supuesto, sin los escándalos relacionados con la contratación pública, para lo cual es menester que ésta deje de ser la codiciada fuente de enriquecimiento de políticos y contratistas, que no se concentre en unos cuantos monopolios, que haya mayor vigilancia de los organismos de control (los cuales deben ser garantía de probidad y transparencia), y que los ojos de las veedurías ciudadanas puedan activarse desde la etapa de pre-pliegos hasta la ejecución de las obras.

No se trata de que el país se solace morbosamente con el juicio a los Nule, sino que aprendamos de lo que ha ocurrido para que esto no siga pasando. Porque ya hemos padecido lo de Dragacol, Foncolpuertos, el Guavio, etc. Pero puede seguir pasando, y peor, si el país no se compromete con una cruzada a favor de la ética pública, tanto en las instituciones públicas como en las privadas y en las de la sociedad civil.

Justamente, en la reciente apertura del Foro Caribe Siglo XXI uno de los temas medulares fue la probidad, y lo incluimos porque es un asunto clave: sin probidad en todos los ámbitos públicos y privados será imposible una sociedad viable y competitivamente instalada en la economía global.

Bombardeada por toda suerte de informaciones escandalosas, la tendencia natural de la ciudadanía es a considerar que este país no tiene salida y que está condenado a la corrupción eterna. Es necesario reversar este pensamiento pesimista, y en este esfuerzo ético tiene que comprometerse a fondo el gobierno del presidente Santos. La más grande tarea de esta administración, y el actual Presidente la tiene muy clara por los excelentes textos políticos que ha escrito, es fortalecer la democracia con unas instituciones públicas sólidas que no puedan ser fácilmente permeables por las mafias y la corrupción, monstruos estos de mil cabezas que no son fáciles de derrotar, pero a los cuales no se les puede dar tregua.

Queremos que todos estos juicios a los responsables de graves delitos penales sean ejemplares y respetuosos del debido proceso, que se traten desde los medios de comunicación con seriedad y rigor profesional, y que sirvan, sobre todo, para que este país fortalezca los valores de la credibilidad y la confianza. Tiene que haber un mensaje muy claro y rotundo a los colombianos para que no prospere una sensación de hundimiento moral.