Se realizan hoy las elecciones generales en este país andino, con la sorpresa del repunte del exmilitar izquierdista Ollanta Humala, 47 años, quien concurrió a las pasadas elecciones presidenciales y participa con el movimiento Gana Perú. Le siguen muy de cerca en las encuestas Keiko Fujimori, 35 años, de Fuerza 2011, hija del expresidente Alberto Fujimori, sobre quien pesa una condena por una serie de delitos graves, y el expresidente Alejandro Toledo, 65 años, de Perú Posible.

A juzgar por las encuestas, no parece factible un ganador en la primera vuelta. Perú votará también para escoger nuevo Congreso de la República y representantes al Parlamento Andino. Este sorpresivo primer lugar de Humala ha tenido un ligero impacto en el mercado bursátil. Están en juego varias opciones en esta contienda por la presidencia peruana. Toledo, aunque no gozó de una gran popularidad durante su mandato, fue artífice del crecimiento económico que ha venido teniendo desde entonces la economía de su país. Sin embargo, esto no se ha traducido en una arrolladora acogida de Toledo en las encuestas. Las simpatías por Keiko Fujimori están en buena parte asociadas a la imagen que hereda de su padre, quien marcó toda una época en la vida política peruana.

Abandonó su tercer mandato en medio de grandes escándalos, se asiló por un tiempo en el Japón, y luego regresó y fue procesado y condenado por la Justicia.

Muy reñidas estas elecciones en el Perú, donde, además, buena parte del electorado solo se definirá por la candidatura de sus preferencias en las urnas. El que gane recibirá un país con una gran estabilidad económica merced a las reformas que le han permitido a este país atraer una enorme inversión privada del extranjero, al tiempo que se ha sujetado a una estricta disciplina fiscal y monetaria. La inflación peruana se ubica entre las bajas de América Latina, y sus reservas se triplicaron a 46 mil millones de dólares en los últimos cinco años.

No obstante todo su crecimiento, este país tiene un tercio de la población en la pobreza, y pervive la exclusión de los campesinos e indígenas. El reto del nuevo presidente es cómo lograr bajar todos los beneficios del boom económico a las clases sociales menos favorecidas. Todo esto va a depender del modelo que siga el ganador. Los temores con respecto a Humala son porque el suyo ha sido un discurso cercano a la ideología estatista del presidente Hugo Chávez, del que, sin embargo, ha tratado de desmarcarse tácticamente esta vez.

Perú afronta dos problemas delicados: narcotráfico y delincuencia, que preocupan sobremanera a los ciudadanos de ese país. Y estos ocuparán sin duda la agenda del nuevo Presidente de la República. Perú está en el camino de convertirse en el mayor productor de cocaína del mundo, después de Colombia. Los dineros de la mafia han llegado al poder judicial y a la política, creando un grave clima de corrupción.

Una dificultad que hallará quien gane es que no dispondrá de las mayorías del Congreso, el cual quedará repartido entre los partidarios de Humala, Fujimori y Toledo. Este último confía en que pueda aumentar su respaldo en las urnas por el prestigio en grandes sectores de la opinión pública derivado de su origen humilde y su notable preparación académica lograda en universidades de los Estados Unidos.

Ni al Perú ni a América Latina le convienen un salto al vacío. Por el contrario: a su sostenido crecimiento económico de los últimos años hay que seguir garantizándole un gobierno inteligente y responsable que aproveche todo este pujante incremento de la riqueza para generar mayores oportunidades, reparto equitativo, posibilidades para que la mayoría de los peruanos tenga acceso al éxito y al bienestar. Es mucho lo que está en juego, y de ahí la importancia de que la democracia peruana logre salir más fortalecida con una acertada decisión.