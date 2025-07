En abril y mayo, los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) son que lloverá en el centro del país el doble del promedio de los últimos años, y que los ríos crecerán llevando sedimentos y otros materiales hacia las costas, causando daños en el camino.

Los riesgos, según comunicó el director de la entidad, Ricardo Lozano, a un grupo de periodistas en Barranquilla el fin de semana en un seminario sobre cobertura periodística de emergencias y desastres, son altos, no tanto por la amenaza de las lluvias sino por la vulnerabilidad de los territorios, tratándose del Caribe, y especialmente de Cartagena y Barranquilla. Son dos ciudades amenazadas por mareas y huracanes o arroyos, y donde la evacuación, en la hipótesis de una tragedia, es en extremo compleja. Que Dios nos tenga en su mano.

El director de prevención y desastres de Barranquilla, Guillermo Sirtori, estimó en diez años, con acciones consecutivas y firmes, el tiempo necesario para resolver las vulnerabilidades, particularmente por arroyos y derrumbes de construcciones en terrenos inhabitables.

Para nada son descartables las tragedias porque el cambio climático llegó para quedarse, según advierte una y otra vez el Presidente, y lo más perverso es que las causas no son gobernables por los colombianos. La conclusión, según el moderador del seminario, Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), es que debe darse un cambio cultural para vivir en medio de la incertidumbre. De ahí que haya tenido acogida la recomendación del experto internacional en cubrimiento de desastres Luis Manuel Botello en el sentido de que toda empresa periodística debe tener un plan escrito y conocido por todos los miembros de la redacción sobre cómo cubrir las crisis y los desastres, pues estos llegan casi siempre sin avisar y complican todo.

Del seminario surgió el compromiso de hacer todo lo posible para que el periodismo del Caribe esté a la altura de sus responsabilidades en la emergencia que viene y en los nuevos rumbos que nos trace el cambio climático. El patrocinador, la empresa Promigás, se comprometió a mediar para que fluyan recursos de cooperación a medios y periodistas. Igualmente, la coordinadora de Colombia Humanitaria, Lucía González, anunció que emprenderán una transformación de las comunicaciones desde el Gobierno para que el país maneje mejor lo que está ocurriendo y lo que se ve venir. Dijo que hoy son 902 municipios (en Colombia son un poco más de mil) donde hay habitantes damnificados, y que las proyecciones son de que en todo el país habrá, unos más y otros menos, consecuencias negativas por el fenómeno de La Niña, aún presente después de haber llegado hace seis meses.

Los expertos informaron que las lluvias de 2010 no tienen precedentes desde cuando se llevan controles, y que las inundaciones se dieron porque la naturaleza demostró ser superior al hombre. Por ejemplo, según el Ideam y la Universidad del Norte, no había opción de evitar el fin de año las inundaciones del sur del Atlántico, y si el boquete no amortigua la corriente los daños habrían sido quizás peores, según el ingeniero Manuel Alvarado, de Uninorte.

“Colombia no ha dimensionado aún la tragedia”, dijo la doctora Lucía González, cuya experiencia en la reconstrucción del Eje Cafetero motivó al Gobierno a encomendarle la misión que desempeña con eficiencia y entrega. Insistió en que todo el aparato del Estado debe ponerse al servicio del proyecto de reconstrucción y desarrollo para salir de esta emergencia en mejores condiciones sociales y económicas, pero siempre con la advertencia de que la Nación no debe olvidar las amenazas y los riegos.

Pidió, por eso, que no se mire solo lo malo sino también lo bueno, que es más común encontrarlo en cada rincón donde hay dolores.

Como el evento estuvo dirigido a periodistas, los expertos recalcaron la responsabilidad social frente a los oportunistas, las falsas noticias o los rumores sin fundamento.

Grave todas estas noticias. El Presidente no oculta sus preocupaciones sino que, por el contrario, pidió a los gobernadores que sean “los pregoneros de esa realidad para que todos estemos preparados”.

Hubo, dijo, “un cambio en el mundo y, desafortunadamente, dentro de los países vulnerables, por nuestra geografía, por nuestra localización, por mil factores, nosotros somos uno de los países más vulnerables. Y eso es lo que es más importante que ustedes (los gobernadores) y el pueblo colombiano entiendan”.

“Eso es bien importante para poder abordar después las soluciones”, concluyó el Presidente.

El llamado, entonces, es que todo mundo cumpla su papel. Medios y periodistas, en primera fila. Atenderemos la convocatoria.