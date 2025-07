Entre el 19 y el 23 de marzo, el presidente Barack Obama realizó una gira por tres países latinoamericanos.

Hasta entonces, desde su posesión el 20 de enero de 2009, solo había ido a México y Trinidad y Tobago. Obama, quien ha venido recobrando popularidad desde el tiroteo de Tucson y su inmediato y certero mensaje a la civilidad que golpeó a la derecha recalcitrante del Tea Party de la señora Sarah Palin, ha anunciado su interés en la reelección, animado además por los pasos saludables que ha dado la economía estadounidense, tras la bancarrota financiera de 2008.

Un cable de un diario digital dice que con una puntería insólita el primer misil que la coalición internacional lanzó en Libia se registró a pocas horas de que Obama y su familia llegaran a Brasil, el sábado 19, donde dio comienzo a su breve periplo por América Latina.

Pero la supuesta intención de la visita, que era revitalizar los lazos con la región, pasó prácticamente desapercibida en Estados Unidos, y su interés se limitó a Brasil, Chile y Salvador, los países latinoamericanos que visitó.

Es obvio que los acontecimientos de Libia eclipsaron la gira del Presidente norteamericano. Tanto, que la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, canceló una rueda de prensa con Obama para que las preguntas de los reporteros no se desviaran hacia lo que pasa en el país del norte de África, como le ocurrió al presidente de Salvador, Mauricio Funes.

Algunos analistas dicen, sin embargo, que hay una carga de simbolismo en el viaje de Obama a Brasil, Chile y San Salvador.

Con Dilma Roussef estaría intentando recomponer las relaciones un poco difíciles que tuvo con Lula en virtud de las intermediaciones del exmandatario brasileño en el caso de Irán, enemigo jurado de los Estados Unidos, y de su tolerancia frente a Chávez, otro enemigo jurado de USA. Con la Roussef, la expectativa de Obama es la de una mayor colaboración y eso parece factible a juzgar por la frase del responsable de la diplomacia brasileña, quien ha dicho que con la nueva Presidenta habrá continuidad, pero no repetición. Otros temas de la agenda con Brasil fueron los grandes negocios que comparten estas dos poderosas economías, y los asuntos ambientales por la importancia de la selva amazónica, que ocupa la mayor parte del territorio brasileño.

En Chile, el interés de Obama fue mostrar este país austral como modelo de transición a la democracia tras la dictadura de Pinochet, es decir, los logros de la centro izquierda de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, presidentes con los cuales Chile alcanzó un enorme crecimiento económico acompañado de un considerable descenso en la pobreza merced a una visión de sociedad basada en la equidad.

En el Salvador, el Presidente estadounidense se reunió con el presidente Funes, un líder izquierdista que militó en el grupo guerrillero ‘Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional’. Allí, Obama visitó la tumba de un referente patriótico de los salvadoreños: Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado por pistoleros derechistas en los tiempos de la guerra civil en esta nación centroamericana y conmovedoramente evocado por Rubén Blades en ‘Buscando América’.

Lograr que Funes le ayude a frenar la inmigración salvadoreña fue uno de los propósitos de la gira de Obama.

Ha habido muchas críticas por no haber incluido Obama a Colombia en su visita. Pero en medio de estas parece razonable la observación de que tanto Obama como Santos se habrían sentido incómodos porque aún el TLC no se aprueba en el Congreso gringo. Y la verdad es que mientras ese tratado comercial no se suscriba, una visita del mandatario norteamericano a territorio colombiano sería más contraproducente que afortunada por muchos esfuerzos diplomáticos que se desplegaran y por muy prudentes que decidieran portarse los medios de comunicación y los periodistas en Colombia.

Sobre la aprobación de este tratado lo único que está claro hoy es que el gobierno de los Estados Unidos insiste en el trámite de una agenda que resuelva satisfactoriamente todos los interrogantes de USA en torno a los derechos humanos en Colombia y el tratamiento a los sindicalistas, que han sido las preocupaciones planteadas desde hace rato por el Partido Demócrata y los sindicatos y ONG bajo la influencia de este partido político.

Los resultados de la agenda liberal en marcha del presidente Juan Manuel Santos en materia de restitución de tierras, de indemnización a las víctimas de la violencia y de aniquilamiento de las fuerzas narco-paramilitares, tienen que hacer suficientes méritos, se supone, para que se le levante este veto discriminatorio a Colombia. Pero esto no solo tiene que hacerlo nuestro país para congraciarse con los norteamericanos: ¡es su deber moral!, Colombia tiene que aspirar a ser ejemplo internacional en derechos humanos.