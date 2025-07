Sobre el señor Contralor Distrital ha venido flameando, no desde hace poco tiempo, una bandera roja de alerta que debería ser suficiente para entender que el funcionario ha incurrido en actos que no generan confianza en la ciudad.

Editorialmente ya hemos fijado una posición clara y concreta respecto al doctor Jorge Iglesias, en el sentido de que jamás compartimos que perteneciera al mismo sector político que comandaba los destinos de la ciudad, y mucho menos después, cuando ciertas actuaciones acentuaron los factores de desconfianza.

Para el momento de su elección, había un antecedente inmediato en Bogotá que quizá hubiera justificado la decisión de aceptar la afinidad política de contralor y gobierno distrital. Pero al final la experiencia resultó siendo una lamentable frustración. Estamos hablando del excontralor de Bogotá Óscar González Arana, militante del Polo Democrático Alternativo, al igual que el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón. González Arana esquivó entonces los reparos a su designación diciendo que no “hay peor cuña que la del mismo Polo”.

Y así parecía, a juzgar por los 150 controles de advertencia que le dictó al Alcalde Mayor, tres veces más que los que había recibido el alcalde Antanas Mockus del contralor que le correspondió vigilarlo, y por la pelea que les abrió a los constructores que estaban atentando contra los cerros orientales, un valioso pulmón ambiental de la capital. Pero González Arana se silenció a partir del momento en que no pudo demostrarle a la Procuraduría los incrementos en su patrimonio, y esta lo inhabilitó por 15 años, medida que también cobijó a su esposa, quien se había desempeñado como asesora en el Senado. La revista Cambio llegó a llamar a González Arana “el cazador cazado”. Y toda su prédica anticorrupción se fue a pique.

No era ni conveniente ni presentable entonces que el funcionario encargado de cuidar la plata de Barranquilla fuese de la casa política del Alcalde. Pero la decisión se fue imponiendo, y el Concejo Distrital eligió a merced.

El nombre de Iglesias había sido seleccionado por el Tribunal Superior del Atlántico. El procurador regional de la época, Miguel Ángel Parra, envió a los concejales una circular preventiva sobre los riesgos de votar por una persona que pudiera estar inhabilitada, pero la mayoría de los concejales la ignoraron y votaron por Iglesias, quien argumentó que el cargo que había desempeñado en la CRA, como Jefe de Control Interno, no lo inhabilitaba.

Iglesias empezó su gestión muy activo, y focalizó su interés en el Carnaval, al cual le hizo una auditoría que no arrojó hallazgos graves, y también hizo unas declaraciones algo impactantes sobre el manejo ambiental en la ciudad.

Luego vino el primero de los escándalos que arrojó por tierra su credibilidad. Unas grabaciones mostraron que el Contralor estaba usando indebidamente su cargo. Lo que revelaron esas grabaciones es que Iglesias se comprometía a archivar unos procesos fiscales contra algunos funcionarios de la liquidada Redehospital, a cambio de unos puestos.

Por estas conductas irregulares no ha habido definiciones judiciales, y la Procuraduría no ha procedido a suspenderlo de sus funciones, no obstante la solicitud que en tal sentido hiciera en su momento el anterior zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González.

Cuando aún no se ha resuelto el vergonzoso caso de estas grabaciones, estalla otro que vincula a Iglesias, tan grave o más grave que el primero. Uno de sus subalternos, a quien unas investigaciones del CTI de la Fiscalía le han probado que solicitó 750 millones de pesos a la Triple A a cambio de no hacerle efectiva una sanción de embargo a la empresa de servicios públicos, sostiene que él fue por encargo del Contralor Distrital. Hay videos, frases dichas por el funcionario, sugerencias de lugares para recibir la plata, que lo implican tanto a él como al Contralor.

Ante la gravedad de estos hechos, coincidimos con Protransparencia en su solicitud de que el contralor Iglesias se separe temporalmente del cargo para que se defienda mejor. Es inadmisible que el responsable del control fiscal del Distrito siga desempeñando el cargo con estos escándalos a cuestas. Moralmente esto es inaceptable, y la ciudad no lo puede tolerar. El contralor Iglesias tiene todo el derecho a defenderse en uno y otro caso, pero irrespeta a la ciudadanía si persiste en mantenerse atornillado al puesto.

¿Qué está esperando el Concejo para reaccionar? No se puede aceptar que esta corporación no lo haya citado en el ejercicio del control político. La Procuraduría, a la cual no le tembló la mano para destituir al contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, tiene que intervenir en este caso y adoptar las decisiones apropiadas. La ética pública tiene que estar por encima de todo.