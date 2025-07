Además del renacer del sitio emblemático de la ciudad, San Nicolás debe ser el comienzo de una nueva mística ciudadana.

¡Qué bien! La antiquísima Plaza de San Nicolás, el primitivo espacio en que brotó la ciudad como dinámico centro del comercio, ha revivido como si una mano mágica se hubiese posado sobre ella. Pero no. Fue una intervención quirúrgica milagrosa, largamente esperada, anhelada, solicitada, exigida, del Estado Nacional que se sensibilizó y destinó recursos para que el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Distrital, garantizara esta transformación que la noche del miércoles fue festejada entre vítores y aplausos.

No era para menos. La celebración era comprensible y necesaria. ¿Quién no se acuerda de lo que era antes la emblemática plaza? Era un demente mercado callejero, una expresión del caos urbanístico, una demostración viviente, lacerante, del irrespeto de Barranquilla a uno de sus mayores símbolos, a uno de sus más significativos referentes.

Ha renacido la Plaza de San Nicolás, y con ella el templo cuyo deterioro y decadencia hacían juego con el contorno venido a menos, donde un enjambre de vendedores estacionarios había instalado, durante años, sus precarios ventorrillos de subsistencia y sus sindicatos impusieron su ley en medio de la prostitución y del tráfico de armas y drogas. Este tumor maligno fue creciendo al amparo de la complacencia de las autoridades y de la indolencia de la ciudadanía, que parecía asumir como algo normal esta realidad de frenéticos ribetes surrealistas, frente a la cual daba la sensación que no habría nunca reacción.

Volver a la Plaza de San Nicolás es un paso alentador en la recuperación del Centro Histórico y un avance en la dirección de retomar para los ciudadanos la posesión soberana del espacio público, rifado irresponsablemente por las administraciones politiqueras para las cuales lo público no era un imperativo sagrado sino una oportunidad de depredación.

Volver a esta plaza amplia, hoy maravillosamente revitalizada, relanzada, es de alguna manera asumir, aunque de modo aún no muy explícito, que la ciudad, como lo hemos venido subrayando editorialmente, tiene que reconciliarse con su Río, porque hacia él y su primer puerto es donde mira la histórica iglesia que engalana la plaza y aumenta su importancia. Y mira hacía el Río porque la ciudad nació frente a él, pero por razones atribuibles a una involución absurda lo fue abandonando, y por eso muchas generaciones solo lo han conocido, lejanamente, desde las azoteas de sus edificios, para no hablar de quienes —por no disponer de ese privilegio arquitectónico— no lo conocen y no referencian a Barranquilla, por tanto, como una ciudad ribereña.

Un gran logro este el de la Plaza de San Nicolás, pero es apenas un admirable peldaño en el camino hacia la recuperación plena del Centro y su espacio público. No podemos bajar la guardia en esta ciudad de entusiasmos espasmódicos porque la tarea del espacio público, como lo ha reconocido el alcalde Alejandro Char, todavía tiene muchos pendientes.

Pero hay algo muy importante. La ciudad parece haber empezado a tomar conciencia de que esta es una tarea de primer orden y que no puede seguirla aplazando. Recordemos que hace 18 años con Colcultura se inició el Plan Centro que, al igual que otros, le quedó grande a nuestros beneméritos administradores. Sin duda, recuperaciones como la de la Plaza de San Nicolás constituyen victorias parciales que permiten acelerar el compromiso de autoridades y ciudadanía en pos de la meta de un Centro Histórico que restaure nuestro orgullo y sea también modelo en América Latina, como tantos otros de ciudades hermanas que hicieron posible la recuperación de sus centros históricos. Importante también que, con humildad, estemos aprendiendo de quienes ya han hecho la tarea, y bien.

Resulta esencial, por supuesto, que haya continuidad en estos esfuerzos, porque justamente el agravamiento de nuestros problemas de espacio público y nuestras agresiones al patrimonio histórico provienen del desprecio olímpico a los planes y normas que, de haber sido estrictamente acatados por las distintas administraciones que han desfilado por la historia de la ciudad, nos habrían evitado la crisis urbana que ha padecido Barranquilla. Por eso, es clave que la ciudad tenga buenos gobiernos, líderes preparados en el tema urbano, y que esa visión nos haga ciudadanos de una urbe más amable, más agradable, más responsable.

La tarea, como hemos dicho, tiene todavía muchos pendientes. Está pendiente la relocalización de los vendedores estacionarios que invadían la plaza, y se habla de reubicarlos en unas edificaciones aledañas a la Casa Lacoraza, pero esas intervenciones deben hacerse con sumo cuidado, pues estas deterioradas casonas son una herencia colonial, tienen un valor histórico y arquitectónico similar a la Lacoraza, en parte bien restaurada, y esto hace parte de la recuperación integral del Centro, al cual también hay que ponerle una buena iluminación que resalte el escenario y de paso espante a la delincuencia.

Está pendiente la recuperación de los parques y la construcción de otros nuevos, y ojalá varios de cara al Río, donde los barranquilleros puedan tener el escenario, la perspectiva ribereña, que ahora no tienen y merecen que se les ofrezca. ‘La Loma’ podría incluso, por su posición y belleza, ser el lugar excepcional para esto. Ya algunos expertos lo han sugerido.

Y tiene la ciudad el desafío de respetar los instrumentos que ha elaborado para regular las intervenciones en el espacio público, los cuales estamos retados a cumplir al pie de la letra para evitar las chambonerías urbanísticas. Clave esto, porque las ciudades que han hecho maravillas en recuperación urbana —además de sujetarse a los planes y normas— han acudido a expertos, y esto no solo asegura la calidad en las obras sino incluso economías. Pues lo que encarece cualquier proyecto de renovación urbana es la corrupción que va de la mano siempre del mal gusto, de lo chambón. Barranquilla ha vivido eso en carne propia. Y a un costo económico y estético muy alto.

Tenemos que declararnos contentos por la Plaza de San Nicolás. Nos ha devuelto a las glorias pasadas de la ‘Puerta de Oro’ y nos fortalece el barranquillerismo, poniéndonos a soñar en una mejor ciudad. Al brindar por este logro, tenemos que hacer el juramento de seguir batallando por la Barranquilla que nos merecemos y que tiene en el Centro Histórico su futuro turístico, pues gracias a todos sus valores arquitectónicos y sus distintos estilos acumulados durante las diferentes épocas de la ciudad, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.