Los pronósticos del IDEAM no son tranquilizantes. Vamos, según sus preocupantes vaticinios meteorológicos, hacia un invierno más crudo y fustigante. Por eso, la urgencia de que los gobiernos nacional y territoriales empiecen a moverse con rapidez y eficiencia.

La gravedad de la ola invernal del año pasado ha sido de características históricas. El 75 por ciento de los municipios del bajo Magdalena se encuentran afectados y dejó un total de 2.440.221 damnificados, de los cuales el 64 por ciento corresponde a habitantes del Caribe, y los tres departamentos más afectados (Atlántico, Bolívar y Magdalena) concentran casi el 50 por ciento del total. Los daños materiales fueron incalculables y el sector agropecuario de las zonas afectadas quedó deshecho con miles de hectáreas de cultivos perdidos y cientos de miles de animales de cría muertos. La situación, como ya es sabido, es realmente grave.

En el Atlántico, tenemos 228.914 damnificados - sólo superado en víctimas por Bolívar y Magdalena - lo cual representa un poco más del 10 por ciento de la población total y aunque en algunas partes los afectados han podido retornar a sus hogares, en muchos otros de los territorios inundados las aguas no han cedido totalmente. En el sur del Atlántico, de acuerdo con el reporte de Juan Pablo Deik, secretario de Infraestructura, se han evacuado 630 millones de metros cúbicos de agua, que equivalen al 82 por ciento de la inundación total que comenzó el 30 de noviembre del año pasado. Para ello, se abrieron 8 boquetes técnicamente controlados. Pero quedan aún unos 135 millones de metros cúbicos de agua, y ahora la carrera es contra el tiempo porque, según el gobernador Verano, lo boquetes se empezarán a cerrar a partir del 20 de marzo, dado que el Río Magdalena ha empezado a subir a causa del invierno que ya comenzó.

Según datos de la Presidencia de la República, hasta el 11 de marzo el Fondo Nacional de Calamidades había girado $154.000 millones a los departamentos para asistencia humanitaria y $66.733 millones para alojamientos temporales. Sin embargo, en el Caribe y el Atlántico las ayudas no han sido suficientes y oportunas. La respuesta gubernamental ha sido lenta y poco efectiva. Hay ciudadanos afectados que están pasando física hambre y pareciera que las entidades y líderes encargados de administrar las soluciones planteadas están enmarañados entre trámites y discusiones burocráticas.

Atención y Desastres no ha tenido la importancia y el protagonismo que debería tener en una situación tan calamitosa. El anuncio que el Gobernador Verano hizo a principios de marzo planteando la modificación del Plan de Desarrollo Departamental para redirigir recursos y esfuerzos a la reconstrucción, será después que el Gobierno Nacional fije los aportes para el Departamento.

Si bien la mayor parte del territorio caribeño colombiano ha tenido precipitaciones menores en estos primeros meses de 2011, en una parte considerable de la zona andina ya ha empezado a llover a niveles importantes, lo cual inevitablemente aumentará aún más los niveles de cota del Río Magdalena y de su principal afluente el Río Cauca, el cual ya se encuentra en alerta roja en la mayoría de su recorrido entre el Valle del Cauca y Antioquia.

Como lo dijo el IDEAM, la semana pasada continuaron las lluvias debido al avance de un frente frío del Hemisferio del Norte y al sostenimiento de altas temperaturas en las aguas del Pacífico. Por ello, ha dado alerta roja a los departamentos de La Guajira y Cesar y alerta naranja para las costas de Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Teniendo en cuenta esta situación, resulta preocupante que no exista información precisa dirigida al público sobre el tratamiento que se le está dando al problema. Entre tanto, continúan sin resolverse muy bien interrogantes sobre temas como alimentos entregados, albergues por construir, población que no ha podido retornar, necesidades en salud y prevención de epidemias, número de estudiantes que no han podido normalizar sus actividades, y estrategias y planes específicos para cada municipio.

Preocupa asimismo la alarma que prendió la Misión de Observación Electoral, en días anteriores, sobre el riesgo en las elecciones de octubre debido a que politiqueros inescrupulosos se están aprovechando de la situación para obtener votos. También ha faltado respuesta por parte de las instancias nacionales sobre consultas realizadas por los municipios que se encuentran en Ley 550 en cuanto a cómo manejar el incumplimiento de la norma debido a la crisis.

Muchos de los daños causados por la naturaleza en los últimos meses de 2010 se debieron, en gran parte, a la falta de previsión y prevención de las autoridades –nacionales y seccionales- encargadas del tema, y ahora que estamos a las puertas de un nuevo embate de las lluvias no se conoce una estrategia clara de atención a damnificados del año anterior y de previsión y prevención ante la alarma que el IDEAM ha venido emitiendo -desde hace cuatro meses- sobre lo que está por venir.

Por ello, es necesario que las autoridades se enfoquen más en el manejo del problema y que la agenda pública de la Nación y el Departamento gire en torno a la solución del desastre actual y a la prevención en la nueva temporada invernal que todavía no se ha hecho sentir en los departamentos del Caribe. Esa debe ser la prioridad para controlar lo sucedido, mejorar la respuesta a la nueva ola invernal y evitar que la tragedia continúe y empeore.