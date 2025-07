Hace unos días, el alcalde Alejandro Char hizo su rendición de cuentas, pero ¿y los concejales? Esta es una corporación muy importante, sobre cuyo trabajo no suele saber mucho el grueso de la ciudadanía, a pesar de que lo que se discute y aprueba en el cabildo le afecta directamente y de manera diversa.

Por eso debería crecer el interés ciudadano por lo que hace el Concejo, pero de parte de los miembros de este tiene que abrirse camino necesariamente un real compromiso con la rendición de cuentas. Esta es una receta democrática que están en mora de adoptar formalmente todos los concejos del país, y si todavía no la han asumido es por su física resistencia a la transparencia y a la modernización de la política. Es que ha sido tradición que los concejales sean más el producto de clientelas alineadas con los estímulos materiales de diverso orden que del voto de opinión de las ciudadanías emancipadas, y este orden típicamente premoderno, regresivo, malsano, no impone obligaciones de los elegidos frente a sus electores.

La rendición de cuentas –está probado– solo florece con total naturalidad democrática allí donde los políticos se deben a una ciudadanía libre, bien informada y exigente. Barranquilla, infortunadamente, no califica aún en este tipo de democracia. Y esto tiene variadas y graves implicaciones en el funcionamiento de la ciudad.

El problema tiene todas las trazas de ser de difícil resolución porque está en el ADN, en la médula, en la esencia de nuestra cultura política: la mayoría de los concejales obtienen sus sillas en las corporaciones con elevadas inversiones en su electorado domesticado, y su supervivencia luego depende de que el Alcalde de turno los oxigene con contratos y cargos, y la derivación de este círculo vicioso del quehacer clientelista es que los concejales –prevalidos de una lógica sorprendente– no sienten que es su deber político, democrático y ético rendirle cuentas a nadie.

En Barranquilla, sin embargo, y por una larga y sostenida presión en la que ha sido un actor protagónico el Observatorio ‘Concejo Visible’, la nueva Mesa Directiva de la corporación, que este año preside Juan Carlos Ospino, se ha comprometido a presentar y tramitar un proyecto de Acuerdo para reglamentar la rendición de cuentas de los concejales. Es una buena noticia, pero solo lo será integralmente buena cuando los concejales aprueben este Acuerdo y, sobre todo, cuando comiencen a ser políticamente consecuentes con el mismo. Porque de eso se trata: de que los concejales de Barranquilla empiecen a cambiar sus relaciones con los ciudadanos sobre la base de la claridad en sus actuaciones. A ese estadio de probidad política deben evolucionar.

Pero no va a ser tan fácil. Como no ha sido que los concejales aceptaran la presencia en la corporación de los profesionales de este Observatorio de la sociedad civil, quienes con sus obstinadas mediciones lograron algo que hace seis años parecía imposible: que los concejales asistieran y permanecieran en las sesiones y participaran en estas. Antes contestaban lista y luego se marchaban, pero cobraban sus honorarios. Esta sinvergüencería se acabó con ‘Concejo Visible’, y, por eso, al principio, a sus integrantes los declararon personas no gratas e incluso llegaron a prohibirles el acceso a la sala de prensa.

Ese clima de hostilidad ha bajado bastante, pero todavía hay resistencias al Observatorio, cuya financiación corre totalmente por cuenta de la Fundación Nacional para la Democracia de los Estados Unidos (The National Endowment for Democracy), y no por poder local alguno.

Las resistencias son porque el Concejo ha recibido malas calificaciones en el funcionamiento de las bancadas de los partidos, y porque a algunos concejales les ha ido mal en las evaluaciones sobre control político.

Sin embargo, hay también concejales sensatos que, en lugar de hostilizar a ‘Concejo Visible’ e interpretarlo como un instrumento de enemigos imaginarios, han asumido una postura receptiva e inteligente frente a sus periódicas evaluaciones.

Sería una buena señal que, de forma unánime, el Concejo aprobara el proyecto de rendición de cuentas que en hora buena la actual Mesa Directiva va a presentar a debate. Mucho ganaría la ciudad si el Concejo se consolida como una potente y dinámica institución democrática de cara a la ciudadanía, responsable y seria frente a esta, a la cual tiene que deberse y a la que, por supuesto, está obligada a rendirle cuentas.