Cuando aún no termina de salir toda el agua del sur del Atlántico, ha empezado a llover de nuevo, y el Río, a subir de nivel.

La pesadilla del sur del Atlántico aún no ha terminado. Quizá mucha gente piensa que cesó porque se cerró el boquete.

Y porque, por los mismos días que se cumplió esa titánica tarea, comenzó un cortísimo verano que ya prácticamente terminó, pues en la Región Caribe y en el Departamento ya principió a llover, y en el interior del país hace varias semanas, con el efecto de que el nivel del Río Magdalena está casi al mismo nivel de la zona inundada en el sur del Atlántico, lo que significa que el agua no podrá seguir saliendo por gravedad, y que los boquetes que se abrieron con ese propósito tienen que cerrarse.

Hasta ahora, según los reportes oficiales, ha salido por gravedad gran parte del agua, pero una porción considerable va a quedar estancada, con el agravante de que, como hemos dicho, se nos vino encima el invierno de nuevo.

En circunstancias normales –con un verano que se hubiese prolongado más allá de mediados de año– toda el agua del sur del Atlántico hubiese podido salir, pero con el regreso del invierno, ese escenario, todo parece indicar, no va a ser posible. Dramática la cosa.

Es una situación bastante complicada. Porque, aunque muchos damnificados regresaron a sus casas en Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Bohórquez, todavía hay un segmento considerable de estos viviendo en cambuches a orillas de la carretera, en condiciones muy deplorables.

El caso más notorio y vergonzoso es el de ‘Villa Cambuche’, a la entrada de Campo de la Cruz. No se justifica que tres meses después del desastre en el Canal del Dique sigamos en presencia de este cuadro lamentable de niños, ancianos y mujeres a un lado de la Oriental, padeciendo las condiciones más infrahumanas. La Gobernación debería, por lo menos, reubicarlos en alguna de las áreas que ya se han secado en Campo de la Cruz.

Es una medida además aconsejable para eliminar el riesgo de que alguna de estas personas pueda sufrir un accidente dado el tráfico que circula por la carretera Oriental. Es indispensable también que el Gobernador les pida a los alcaldes del Sur, especialmente al de Santa Lucía, que hagan el control policivo para evitar que los automotores sigan pasando por el tramo reconstruido con pilotes.

Como lo mostramos fehacientemente en la primera página de EL HERALDO. No puede ser que el Gobernador tenga que estar en todas partes ejerciendo funciones de inspector de Policía, pero sí debe hacer sentir su liderazgo para que haya compromiso de parte de estos alcaldes. Que con esta tragedia, excepto el de Suan, se volatizaron.

Hacemos asimismo un llamado a la comunidad afectada para que abandone la actitud de esperar que el Estado todo se lo resuelva, porque eso ni es posible ni puede corresponder a la lógica misma de la vida que impulsa al ser humano a actuar en su entorno para cambiarlo, sobre todo en las situaciones adversas.

Por ejemplo, no es presentable que las personas reubicadas en las excelentes carpas donadas por una organización europea no se hayan podido organizar para construir algo tan elemental como una enramada que podría servirles de centro comunitario y de lugar de refugio frente a las inclemencias del sol.

Desde luego, la Gobernación tiene que seguir atenta a la tarea de las ayudas asistenciales, aunque se le haya entregado a un operador privado. Mucha gente se queja de que los censos de damnificados no han sido precisos y confiables, y que la asistencia no les llega. Una comisión del Congreso que ha investigado el tema de los damnificados acaba de constatar en todo el país diversas fallas en la asistencia, los albergues, etc.

Sabemos que esta tragedia, como dijo el presidente Santos, desbordó las capacidades institucionales del Estado, y es preciso que se le resuelvan a todos los ciudadanos varias inquietudes básicas en relación con el Plan de Reconstrucción del Atlántico: ¿Cómo se va a implementar en medio del inminente retorno del invierno?, ¿cuál es su horizonte de tiempo?, ¿cuáles son, en detalle, las tres fases que se han previsto? Hay unos puntos que son centrales, definitivos, para que este plan no quede en el papel: ¿Cómo va a ser el flujo de los recursos de la Nación hacia el Departamento y los municipios afectados?, ¿va a haber agilidad en los trámites para hacer las inversiones que demanda la tragedia sin pasar por el peligro de que los dineros sean mal orientados o se vayan para alguna campaña política? Estas últimas preguntas debería ayudárnoslas a resolver el gobernador Verano, aprovechando la reunión que tiene programada para el lunes próximo con el Presidente de la República, donde presentará las necesidades del Sur en materia de fumigación, limpieza y refacción de viviendas.

El llamado al Gobernador lo creemos justo y pertinente porque este proceso debe manejarse con total transparencia. Está en juego la esperanza de miles de atlanticenses, a quienes se les ha ilusionado diciéndoles que “nada será igual; todo va a ser mejor”, la frase que, en medio del dolor de esta catástrofe, dejó estampada en una hoja de cuaderno una niña damnificada.