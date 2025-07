Es necesario que los empresarios de Barranquilla avancen en su formalización y aprovechen todos los beneficios legales que se van a derivar de este proceso.

El 29 de diciembre de 2010 fue expedida la Ley 1429 que crea una serie de incentivos a la formalización de las empresas. Es un instrumento valioso con que se ha dotado el presidente Juan Manuel Santos para promover la cultura de la legalidad a nivel empresarial y fomentar el empleo en Colombia.

A los seis meses de entrada en vigencia la citada Ley, el Gobierno Nacional debe adelantar estas importantes acciones: diseñar programas de crédito y microcrédito para empresas rurales y urbanas, confeccionar y promover en el nivel central y en las entidades territoriales programas de apoyo técnico y financiero, elaborar y poner en marcha programas de formación y capacitación que conduzcan a la formalización empresarial y a la generación de empleo, fortalecer el triángulo Estado-Empresa-Universidad, y mejorar la ocupabilidad de los jóvenes. Se trata, como vemos, de un programa muy ambicioso con el cual se ha comprometido el gobierno Santos.

Uno de los tantos beneficios contenidos en esta Ley hace referencia a la renovación de la matrícula mercantil de los empresarios.

Estos beneficios van dirigidos a aquellos empresarios (persona natural o jurídica) que inclusive no hayan renovado su matrícula mercantil en años anteriores, y a los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que no hayan cumplido dicha obligación legal, para lo cual se estableció en la Ley una reducción hasta del 100 por ciento en el valor a pagar por concepto de renovación de la matrícula mercantil.

Las renovaciones del año 2007 (que tenían plazo hasta el 31 de marzo de 2008) y de todos los años anteriores dejados de renovar, no tendrán costo alguno, vale decir, se obtiene en un 100 por ciento el descuento para dichos años.

Para las renovaciones de la matrícula mercantil de los años 2008 y 2009 se pagará un valor equivalente al 50 por ciento de la tarifa aprobada para dichos años y sin intereses.

La renovación para 2010 y 2011 se pagará de conformidad con la tarifa aprobada para estos años. Con estos beneficios los empresarios no podrán hacer renovaciones parciales. Por lo tanto, deberán renovar su matrícula mercantil hasta el 2011. Si lo hacen antes del 31 de marzo de este año podrán hacerlo hasta el 2010, quedando pendiente la renovación del 2011.

Las sociedades cuya última renovación se efectuó 10 años antes de la vigencia de la Ley que no se acojan a los beneficios en el pago de la renovación de los años anteriores, es decir, hasta el 29 de junio de 2011, tienen seis meses adicionales para ponerse al día, pero no podrán gozar de los beneficios de descuento. De no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación, sin perjuicio de los derechos de los terceros inscritos en el registro mercantil. Lo mismo aplica para las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que no renuevan desde hace 10 años.

Las pequeñas empresas inactivas, ya inscritas en el registro mercantil, que renueven su matrícula, se acogerán a los beneficios que otorga la Ley sobre la progresividad en el pago del impuesto de renta, parafiscales y otras contribuciones de nómina. Solo rige únicamente hasta el 29 de junio de 2011.

Los empresarios no deben perder esta oportunidad, cumplir con su obligación legal y aprovechar los incentivos ofrecidos por el Gobierno Nacional, máxime cuando es algo que se puede hacer de manera virtual.

De modo que a formalizarse. A renovar la matricula mercantil. A aprovechar los beneficios que ofrece esta nueva Ley.