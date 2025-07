... de cómo a través del famoso programa Agro Ingreso Seguro, el ministro y viceministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y Andrés Darío Fernández Acosta, habían otorgado en publicidad a distintas empresas la suma de 14.982 millones de pesos, representados en 14 contratos. La denuncia indujo enseguida al actual ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a tomar la medida de congelar un desembolso de 1.200 millones de pesos para el pago parcial de los mencionados contratos de publicidad.

La noticia que dio entonces EL HERALDO —demostrándose así que el periodismo regional también puede agendar temas nacionales de supremo interés que a veces extrañamente se le escapan al periodismo que se fabrica desde la capital colombiana, y que puede correr riesgos no obstante carecer del blindaje de los medios de comunicación nacionales— no cayó muy bien entre ciertos colegas, beneficiarios de las referidas contrataciones, y que se consideran ‘glorias’ intocables en este país. Hubo cobros traperos, como ciertas puñaladas.

Ahora —corroborando que nuestra denuncia periodística tenía todo el fundamento— la Contraloría General de la República, a través de la contralora delegada para la Investigación, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, María del Pilar Yépez, ha decidido abrir investigación fiscal contra Arias, Fernández y 17 personas más.

Asimismo ha vinculado al presidente de Finagro, Luis Fernando Criales, y también al director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IIca, Jorge Andrés Caro, cuando se le levante la inmunidad, porque es un organismo internacional a través del cual se hacían las contrataciones de manera directa, lo que, de acuerdo con la Contraloría, le resta transparencia a los procesos.

El máximo organismo de control fiscal tiene la certeza de que las contrataciones con fines de publicidad y promoción no solo se pagaron dos veces en algunos casos, lo cual, de suyo, constituye una gravísima irregularidad, sino que no se acataron los procedimientos contenidos para estos menesteres contractuales en la Ley 80. La investigación también permitió establecer que los dineros se gastaron en actividades que nada tenían que ver con el público al que pretendían llegar, que son los campesinos. “Se contrataron diseños de páginas web, se compraron aparatos inalámbricos y otros objetos que nada tienen que ver con la misión para la cual fue hecho el programa AIS. Se entiende que lo adecuado era contratar emisoras comunitarias”.

Esta noticia de la apertura de investigación fiscal a Arias y Fernández y de embargo a sus bienes coincide con la que se ha conocido sobre la convocatoria de audiencias de la Fiscalía en las que se imputarán cargos a unas veinte personas, entre exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y beneficiarios del programa AIS.

Estos hechos escandalosos, in crescendo, ratifican por qué la carrera política de Arias está —desde hace rato— en la picota pública, y ponen seriamente en duda la ética profesional de algunos comunicadores de este país que usan su imagen y sus lazos con las altas esferas políticas y oficiales para sacar jugosos dividendos personales y familiares. Estamos ante un caso de corrupción que involucra particularmente a un exministro de Estado y excandidato presidencial conservador, que gozó de la celosa protección política del expresidente Álvaro Uribe, y a destacadas figuras de los medios de comunicación.

Pero si hay algo que debemos decir con toda claridad es esto: resulta absolutamente inadmisible que dineros del Estado, que miles de millones de pesos de los contribuyentes colombianos fueran usados por unos funcionarios públicos que siempre posaron de buenos y probos ciudadanos, no para favorecer a los campesinos que se supone debían ser los destinatarios de Agro Ingreso Seguro.

Y grave, repetimos, que sectores del periodismo nacional se hayan lucrado, a través de contratos violatorios de la Ley, con estos cuantiosos recursos.

Nos agrada que nuestra denuncia haya encontrado eco en la Contraloría, y que se comiencen a ver resultados. Que es lo que quiere este país: que la corrupción se combata y que el mal manejo de los dineros públicos no quede en la más vergonzosa impunidad.

Y no importan los apellidos, ni los prestigios: lo que importa es que en este país vayamos entendiendo que lo público es sagrado, que los dineros de los ciudadanos no pertenecen a nadie, ni pueden usarse con irresponsabilidad. Y en esto el periodismo tiene que jugar un insobornable papel y no dejarse comprar.