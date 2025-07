Una nueva prueba de las imperfecciones de la democracia colombiana, en este caso de las ritualidades en los procesos electorales, la tenemos con la apertura el miércoles 23 de febrero de la inscripción y zonificación para las elecciones territoriales del 30 de octubre, con un procedimiento cuya vigencia está en entredicho.

Ocurre que ya existe una disposición del Congreso que ordena un sistema nuevo para construir el censo electoral, que ahora se formaría con quienes han votado en las elecciones inmediatamente anteriores, más quienes deseen votar y no lo hicieron en esas elecciones, más las nuevas cédulas que se expidan.

Pero la decisión del Congreso, que ha sido combatida por el Polo Democrático tras declararse afectado negativamente por ella, no está vigente porque debe pasar previamente por el control de la Corte Constitucional. De manera que en esta materia los colombianos estamos en situación de incertidumbre.

En el contexto expuesto, la Registraduría Nacional del Estado Civil inicia la inscripción y anuncia la zonificación en las ciudades donde esta existe, pero aclara que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir a cabalidad su misión y que los procedimientos y cronogramas pueden cambiar dependiendo de lo que decida la Corte. El ministro del Interior, Germán Vargas, consciente de lo inapropiado y eventualmente dañino de ese estado de incertidumbre, pide a la Corte, manifestando que respeta sus tiempos, que agilice la sentencia.

La inscripción se inicia entonces con manifestaciones de aparente pereza política, en el caso de Barranquilla, pero con advertencias de las autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al propio registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, y al Ministro del Interior, de que hay severas amenazas contra la transparencia electoral en el Atlántico, y hasta la eventualidad de que bandas del narcotráfico y grupos armados al margen de la ley sean quienes ganen en las elecciones de octubre.

Hay que advertir, para señalar la importancia de las elecciones en marcha, que las decisiones ciudadanas son vitales en cada ente territorial. Lo urgente es la reconstrucción de la mayor parte del país devastado por la ola invernal, para lo cual la Nación ha presupuestado $22.2 billones, y muchos de tales recursos serán canalizados por voluntad de quienes resulten elegidos en octubre. A eso se suman los presupuestos territoriales, que serían una cifra similar. Está igualmente la opción de cambiar los modelos políticos cuasi o totalmente mafiosos que tantos efectos perturbadores han tenido en el país y en nuestra región Caribe.

¿Qué espacio les queda a los ciudadanos para organizarse, ya sea a través de partidos o de grupos significativos, cuando no existe certeza de cuáles son los procedimientos que rigen las elecciones, conocimiento que sí tienen las casas políticas familiares o las organizaciones partidistas que tradicionalmente han ganado las elecciones? Allí existe una clara desventaja que riñe con los valores de la igualdad para las decisiones políticas.

La situación es particularmente riesgosa en Barranquilla con la práctica repetitiva de la manipulación de los procesos electorales por minorías muy ricas que organizan fraudes y que han conducido a la anulación de inscripciones y zonificaciones en varios eventos.

El estado de incertidumbre actual no conviene a la democracia. Pone en riesgo otra vez las ritualidades electorales que deben ser hechos que deriven en certezas para que la democracia se fortalezca. Debemos los ciudadanos, en consecuencia, ponernos en estado de alerta para prevenir las acciones delincuenciales que configuren nuevos fraudes. Desde 2003, las zonificaciones en este Departamento han venido siendo anuladas total o parcialmente, lo que no solo socava la legitimidad de las elecciones como institución, sino que representa un despilfarro de esfuerzos y recursos. Ojalá esa vergüenza no se vuelva a repetir. Ya está bueno del estigma que recae en nosotros por culpa de unos malos ciudadanos que en cada ocasión electoral juegan con lo que debería ser sagrado para la democracia.