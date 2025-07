Ayer realizó su tercer ejercicio de rendición de cuentas el Gobierno Distrital.

La llegada al poder local de Alejandro Char, después de cuatro administraciones del Movimiento Ciudadano, solo interrumpidas por la alcaldía del neurocirujano Humberto Caiaffa Rivas, fue el resultado en 2007 de una alianza del empresariado local (que desde 2003 se había propuesto tomar las riendas de la Alcaldía Distrital) con sectores de la clase política, los cuales le apostaron a la Alcaldía y la Gobernación, pero no alcanzaron a completar la baraja porque el voto de opinión decidió movilizarse copiosamente a favor del hoy gobernador Eduardo Verano.

La decisión más audaz que debe reconocérsele al alcalde Char (no obstante el costo que pudiera tener para el Distrito una eventual indemnización a Métodos y Sistemas) fue liquidar unilateralmente el contrato con esta firma, y recuperar el manejo soberano de los impuestos. Sin embargo, es preciso decir que aunque con esta determinación la ciudad mejoró en ingresos y obtuvo unos ahorros, no puede descuidarse la sostenibilidad fiscal del Distrito, pues este aún no sale de la sujeción a la Ley 550 y ha contraído nuevas obligaciones por efecto de algunos contratos con cargo a vigencias futuras.

Ha sido un acierto que el alcalde agendara la salud y la educación en su listado de preferencias institucionales. Y en estos frentes, en términos globales, buenos han sido los resultados, aunque faltan retos por encarar. En salud, si bien se han construido excelentes puestos de atención, flota la preocupación en torno a la eficiencia del operador elegido (Caprecom). En tanto que en educación constituyen un logro magnífico el plan de los 84 mil millones de pesos para recuperar los colegios y el esfuerzo en marcha de los megacolegios, pero queda pendiente (y es un desafío de los próximos gobiernos distritales) la tarea de cualificar nuestra educación, sumida en la pobreza de resultados. En vivienda, de acuerdo con el informe oficial del Gobierno Distrital, los resultados no han sido los ideales porque de 36.000 ofrecimientos en titulación de predios se han concedido 6.918, y de 15.000 postulaciones de subsidios se han entregado solo 1.090.

De un impacto popular significativo ha sido el programa ‘Barrios a la Obra’, que ha proveído de nuevos pavimentos a sectores del Suroccidente y Suroriente donde nunca se llevó un galón de asfalto.

Temas problemáticos de la administración Char han sido la valorización, el espacio público, la movilidad y Campo Alegre. La Valorización, de hecho, se debilitó bastante porque obras como la famosa Avenida del Río no se han hecho, y están en riesgo de perderse los miles de millones de pesos invertidos ahí, quedando la duda además de por qué no se financió a cabalidad con Valorización I. En espacio público, salvo la recuperación de la Plaza de San Nicolás y su restauración por concluir, no hay más qué mostrar, aunque resultan obviamente ponderables aportes como el manual de espacio público (que aún no se ha empezado a aplicar), tal vez también el plan parcial para el Centro Histórico, y las buenas intenciones de que la ciudad asimile el modelo de renovación urbana de Guayaquil. El mismo informe de gestión de Char muestra que la meta de formalizar 4.000 vendedores estacionarios no se ha cumplido.

En movilidad, aunque fueron muy importantes la liquidación de Metrotránsito y la sustitución de sus agentes por los de la Policía, no fue muy marcado el liderazgo del Alcalde en la conducción del proyecto Transmetro —pese a ser teóricamente el más estratégico emprendido en décadas—, y la reacción frente al mototaxismo, válida y pertinente, se tardó mucho, e inicialmente terminó generando una delicada situación de orden público. Imposible omitir en este inventario la fiscalización electrónica y el pico y placa, que han resultado controversiales, aunque ya tienden a asentarse en el consciente colectivo de la ciudad. El caso Campo Alegre, agravado por el invierno, es un tema que genera ruido y al cual el Distrito no le ha prestado la debida atención.

Una preocupación clara y permanente del Alcalde ha sido la seguridad, y se ha traducido en significativas ayudas logísticas a la Policía, pero, no obstante existir un Plan de Seguridad y Convivencia que lo obliga a la concertación, Char ha desatado situaciones de conflicto con la Gobernación en torno a la Tasa de Seguridad y Convivencia, cuya administración ha cuestionado, sin faltarle algo de razón, pero de manera pública y con frases que a veces no han sido las más amables.

Creemos, en síntesis, que el mejor legado que el alcalde Char le deja a la ciudad es su empuje, su entusiasmo, su resolución para hacer las cosas, la mayoría de las veces sin conversarlas, lo que significa que uno de los desafíos de la próxima persona que llegue a la Alcaldía tiene que ser incorporarle más diálogo, más búsqueda de consensos a las decisiones de ciudad. En esa dirección, hay que fortalecer la descentralización del Distrito, haciendo de las Localidades (de sus alcaldes y ediles) unas instancias más representativas y decisorias, donde el ciudadano pueda encontrar atención y solución a sus problemáticas. Otro eje esencial de la próxima Alcaldía tiene que ser la inserción de Barranquilla en una dinámica de liderazgo metropolitano, pues, como dijimos en pasado editorial, será imposible una ciudad pujante rodeada de municipios muy pobres y con serios problemas de criminalidad.

Por supuesto, nos declaramos satisfechos con el balance del alcalde Char, porque su gobierno —no obstante todas las observaciones críticas que hemos hecho— ha sido bueno para la ciudad. Barranquilla tiene buena imagen a nivel nacional, y sus habitantes se sienten bien aquí. Esa percepción es muy importante, y no hay duda de que se le debe al empuje del burgomaestre.