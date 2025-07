A menos de un año de gobierno para la actual administración de Alejandro Char, los barranquilleros esperamos el balance de su gestión en la rendición de cuentas que la Alcaldía debe realizar hoy, acogiendo lo previsto en el Acuerdo 001 de 2009 que estableció el mes de febrero de cada año como fecha límite para la presentación anual del Informe de Rendición de Cuentas Públicas.

El informe divulgado con antelación por la Administración reporta un cumplimiento del 75,5% en las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2011. Entramos en cuenta regresiva y el Plan “Oportunidades para todos” está ya en su recta final, en estos meses que faltan la Administración debe consolidar sus logros para entregarlos de manera contundente a una ciudad que espera resultados concretos que den cuenta de una evolución positiva en los temas que inciden significativamente en su calidad de vida; de igual forma en estos pocos meses restantes se espera un avance en aquellos aspectos en donde no se han logrado consolidar tantos frutos. También es un momento importante en donde los barranquilleros no esperamos promesas –estas las ‘compramos’ al inicio de las campañas y finalmente se reflejaron en los resultados electorales–, sino un balance honesto, real y aterrizado, que nos dé claridad sobre lo que le quedará a la ciudad tras finalizar este gobierno.

A este punto del actual período de gobierno, la ciudadanía debe tener la total comprensión de las tareas pendientes: lo que quedará ‘en el parqueadero’ esperando a la nueva administración, porque es importante sacarlo adelante y será de gran impacto para la ciudad. Con esto no se trata de abandonar la tarea o abdicar, porque no se completará durante este período, o no se ‘cortará la cinta’, pasando a la historia. Se trata de que a menos de un año de finalizar este gobierno la ciudad espera tener las cuentas claras, saber qué se logró y qué no, y además ¿por qué no se logró? (Alguien decía que las organizaciones suelen evaluar sus fracasos, pero no sus éxitos. En este caso deben evaluarse ambos.)

El ciclo de un gobierno se va decantando, los programas y las metas despegan con inusitado vigor. Poco a poco, los resultados se van depurando y lo que queda en el fondo del vaso es lo que la gestión de esa administración le deja a la ciudad: los aciertos para celebrar, consolidar y mantener; los desaciertos —si tan solo los reconociéramos para aprender de ellos— y lo que se posterga; lo que a pesar de las buenas intenciones y gestiones no se completó, a lo que hay que apuntar en este corto tiempo con cronograma en mano para asegurar su mayor avance.

El progreso de Barranquilla debe ser el fin último de las administraciones, y se construye paso a paso; las políticas de gobierno deben trascender los partidos y la temporalidad de las administraciones y las personas, así lo aseguró el exministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre durante el período 2004-2010 del gobierno de Lula en Brasil, Patrus Ananías, invitado al Foro de Pobreza realizado en Cartagena, organizado por la Red de Ciudades Cómo Vamos.

El inicio de este último año de gobierno es un momento propicio para que nuestros gobernantes se sinceren, reconociendo sus logros y sus limitaciones, ¡este sí sería un verdadero ejercicio de rendición de cuentas! Muchos de estos espacios, lastimosamente, se convierten en una lluvia de autoelogios en defensa a posibles críticas y a la oposición, algo en lo que hoy no pueden caer el alcalde Alejandro Char y su gabinete.

Por supuesto que hay que reconocer lo bueno y lo positivo, más aún cuando la buena imagen es una fortaleza de la ciudad. Esperamos hoy una rendición de cuentas técnica, real, diáfana, que supere las reservas a la oposición y a las posibles ventajas que los contrincantes políticos puedan tomar de ella; un balance que le permita a la ciudad saber en qué mejoró, en qué sigue igual y en qué se rajó el gobierno. Sincerar el discurso y tener esta visión de la rendición de cuentas puede tener costos políticos, pero también aumentar la credibilidad de la administración actual. Los informes técnicos realizados por el programa Barranquilla Cómo Vamos han identificado retos para la ciudad en materia de calidad en la educación, seguridad, generación de ingresos, superación de la pobreza, medio ambiente y espacio público.

Esperamos encontrarnos con este escenario, que reflejaría una madurez en el gobierno distrital y podría explicar los resultados de las encuestas de percepción que sitúan a Alejandro Char como el alcalde con mejor imagen, favorabilidad y confianza en Colombia, según los resultados comparativos de las encuestas realizadas por la Red de ciudades Cómo Vamos a través de Ipsos Napoleón Franco.