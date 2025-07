De Soledad puede decirse lo que llegó a evidenciarse en aquellos tiempos ya afortunadamente remotos en que Barranquilla padecía el viacrucis cotidiano de los malos servicios de acueducto, alcantarillado y aseo: que sobre sus Empresas Públicas Municipales - como una peste negra - se había ensañado toda la maldad de la que es capaz el ser humano.

No hay, al parecer, delito que no se haya cometido en la tierra generosa de Pacho Galán, la legendaria cuna de la butifarra, donde, como se recuerda con frecuencia, colgó un día su chinchorro de viajero enfermo y abatido el Libertador Simón Bolívar, mientras marchaba a su encuentro con el sin regreso.

Con más de 600 mil habitantes, este Municipio no solo se ha convertido en la tercera ciudad más poblada de la Costa Caribe sino en un complejo y convulsionado territorio, donde a los malos gobiernos de por lo menos los últimos 25 años se añaden factores sociológicos regresivos como las migraciones que lo poblaron de gente desplazada por la violencia, lo que al disparar su tasa demográfica ha creado una situación dramática de ingobernabilidad por la impotencia del Gobierno local para dar respuestas oportunas y adecuadas a la gente en términos de salud, educación, vivienda, vías y recreación; a esto se agrega que, no obstante ser esta población un importante asentamiento de industrias, estas no alcanzan a satisfacer la demanda de empleo. De ahí la alta informalidad de Soledad, muchos de cuyos habitantes han tenido que optar por diversas actividades de rebusque, entre ellas el mototaxismo. Además, este Municipio atlanticense devino en un reducto de bandas de sicarios y fleteros que han puesto en jaque a las autoridades policiales y judiciales en esta jurisdicción. Está demostrado hoy que Soledad no puede por sus propios medios resolver su inmensa crisis social: necesita del respaldo vigoroso de la Nación.

Todo este sobrecogedor cuadro social se ha ido agrandando y agravando, porque sencillamente la dirigencia que ha venido alternándose en la administración de Soledad se dedicó a todo menos a hacer las cosas bien, a gobernar con seriedad, sentido de compromiso y transparencia. Y no creemos que de una mala calificación se salve ningún alcalde o alcaldesa de ese Municipio de las dos últimas décadas. Tampoco sus concejales y quienes han tenido su representación en la Asamblea, la Cámara y el Senado; también tienen una alta cuota de responsabilidad en la debacle de Soledad los jefes políticos de Barranquilla que han colocado allí alcaldes y que mediante sus alianzas se han servido de los votos que genera esa población vecina. Todos ellos, juntos y revueltos, han sido responsables, de hecho, de bochornosos escándalos de fraude electoral de ingrata resonancia nacional, hasta el punto que te territorio es visto como indeseable epicentro de las peores prácticas políticas.

En este fangoso contexto de problemas, le tocó gobernar a su actual alcalde, el arquitecto José Zapata, quien contó con el apoyo de una coalición de políticos, e incluso con el del alcalde que le antecedió, Antonio Fernando Castillo. Es visible que ha hecho ciertos esfuerzos por enderezar a Soledad: ha depurado las acreencias que crecían en medio de un carrusel infinito, frenado los embargos, rechazado una deuda que anteriores administraciones reconocieron a la Triple A, y ha negociado la salida del operador de los impuestos para recobrar la soberanía tributaria. Pero creemos que ese ánimo reformista de Zapata, que debió brotar más a tiempo, ha debido ser más entusiasta y radical dada la acumulación explosiva de complicaciones que tiene Soledad. Este Alcalde ha sido muy tímido en los cambios e incluso permisivo con ciertos aliados políticos que usan el poder para su propio beneficio, especialmente ese que deriva desde hace años de las becas para población vulnerable y desplazada donde corre mucha plata. Además, Zapata no se ha atrevido a agendar la modernización institucional del Municipio, seguramente para no desafiar los intereses de los políticos. De todos modos, pensamos que la gestión de Zapata debe abonar el camino de una administración más resuelta que se atreva a profundizar los cambios.

Pero otra debilidad que exhibe Soledad es la pasividad de su adormecida sociedad civil, quizás explicable por el temor que generó la presencia paramilitar en esa localidad en los años recientes, y por los asesinatos políticos que allá han ocurrido. Una gran reacción se está necesitando en Soledad, y tiene que provenir de su ciudadanía, de la cual ojalá emergieran buenos y nuevos liderazgos, personas que asumieran su reconstrucción, su revitalización. Sería grave que a Soledad la sigan manejando dirigentes con graves prontuarios judiciales y que ahora pretenden dárselas de catones. Su salvación es una tarea de primer orden. Su recuperación es clave para poder avanzar hacia un área metropolitana fuerte, dinámica, con una institucionalidad confiable y generadora de desarrollo y oportunidades.