No todo pinta color de rosa con la nueva Ley de Salud. Son muchas las esperanzas y expectativas que tienen los colombianos en la recientemente sancionada Ley 1438 de 2011 que reforma el sistema de salud colombiano.

Esta Ley, orientada a generar las condiciones que protejan la salud de los colombianos y que prioriza la atención primaria y pretende darle un enfoque preventivo al modelo de atención, tiene tanto de ancho como de largo. Ya ha generado controversia a partir de algunos que consideran que se quedó corta frente a las necesidades en salud de los colombianos.

Si bien esta Ley contempla el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, justamente este nuevo marco legal empieza a ser conocido por los colombianos en medio de una polémica nacional que ha desatado la reciente decisión de dicha entidad de revocar una sanción multimillonaria a una EPS del régimen contributivo y suspender 1.118 investigaciones a entes territoriales que habían sido iniciadas en el año 2010, con la argumentación expresada por el nuevo Superintendente Conrado Gómez de evitar detrimento del patrimonio del Estado ante eventuales contrademandas a la Nación por parte de la EPS sancionada y los entes territoriales investigados, por supuestos errores de forma que quebrantaron el debido proceso.

Como hecho importante de esta nueva Ley que resulta en ganancia para los usuarios está la prohibición a la imposición de multas por inasistencia a citas médicas, así como la portabilidad nacional que permitirá que desde el 2013 un afiliado a una EPS pueda ser atendido en cualquier parte del país solamente acreditando su identificación y el carné de afiliado, para lo que las EPS deberán formalizar acuerdos con las clínicas y hospitales en los diferentes departamentos de Colombia.

Para los usuarios de los servicios de salud resulta también significativamente importante que las EPS que operan los recursos financieros que el sistema de salud les da para la atención en salud de esa población afiliada, no podrán gastar más del 10% de esos recursos —que se conocen como unidad de pago por capitación— en administración, debiendo destinar obligadamente el 90 por ciento restante a la prestación de servicios de salud y nunca en financiación de activos fijos como lo venían haciendo los aseguradores. Lástima que esa medida solo comenzará en enero del 2013, al tiempo que se genera la duda de cómo será la ejecución de esos recursos por parte de las EPS cuando se imponga en estos dos años más la discrecionalidad de ellas que una norma restrictiva al respecto.

La crisis de iliquidez que padecen tanto los hospitales públicos como las IPS privadas por la falta de pago de la billonaria cartera que le adeudan los pagadores de servicios de salud, no pareciera haber quedado resuelta de manera efectiva con la nueva Ley y esta situación se agrava cuando todo el sector prestador pensó que en la 1438 habría quedado contemplado un fondo de garantías para los pagos en el sector salud, tal y como operó el Fogafín para el sector financiero. Si bien se establece que quienes no paguen sus acreencias a las IPS deberán reconocer intereses moratorios a la tasa establecida para los impuestos administrados por la Dian, no quedó expedito el camino a la consecución pronta del pago de esa astronómica deuda.

Para los conocedores del sector salud todavía no hay explicación del porqué en esta Ley se le asignaron funciones de regulación a la Superintendencia Nacional de Salud cuando existe y está operando una Comisión de Regulación en Salud (Cres) con esa única función específica para el sector.

Así mismo, sorprende también que la Cres haya sido incluida como sujeto de vigilancia por parte de la citada Superintendencia, lo que deja muchas dudas sobre lo que será el futuro de esta entidad reguladora, recientemente creada a partir de la Ley 1122 de 2007.

Otro sinsabor que quedó con esta nueva reforma del sector salud es la derogación de un literal de un artículo de la Ley 1122 de 2007, que definía que los costos de los medicamentos que son reconocidos y entregados a los pacientes vía tutela porque las EPS no resuelven a tiempo las solicitudes de entrega de medicamentos por fuera del POS del régimen contributivo, eran asumidos de manera compartida por las EPS en un 50% y el 50% restante los asumía el Fosyga. Con esa derogación gestada en el Congreso de la República, el Estado a través del Fosyga pagará el 100 por ciento de los costos derivados del incumplimiento de las EPS en el suministro oportuno de esos medicamentos, quitando así a las EPS la responsabilidad de pago del 50% que hasta ahora venían asumiendo por no resolver oportunamente esas necesidades de sus afiliados.

De otra parte, pareciera que con esta Ley hubiese sido exagerada la confianza que el Congreso de la República depositó en el Ministerio de la Protección Social y otras entidades del Estado, pues les confió la difícil y compleja misión de reglamentar cerca del 50 por ciento del contenido de este nuevo marco legal. Si bien algunos, con actitud conservadora, dicen que de los 145 artículos que tiene la nueva Ley, deben reglamentarse en estos doce meses un total de 72 artículos, otros opinan que los artículos por reglamentar son 92. En definitiva la mitad de la Ley no inició su aplicación inmediatamente fue sancionada el pasado 19 de enero por el Presidente Santos, sino que requiere de todo un conjunto de decretos, resoluciones y circulares que deberán expedirse para poder iniciar su aplicación, y por lo tanto, entonces sí recibir los beneficios de estas medidas.