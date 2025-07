Lo que ocurrió en la cárcel La Picota en Bogotá, donde el senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra, preso por parapolítica, organizó una ruidosa francachela para celebrar su cumpleaños no es un episodio nuevo ni extraño en este país.

Son abundantes los capítulos de quebrantamiento de la disciplina en las cárceles colombianas por cuenta de la complicidad o la omisión del pomposamente llamado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Este es un organismo del Estado, dependiente del Ministerio del Interior y de Justicia, que se volvió permeable a la corrupción y que les ha permitido a varios peligrosos criminales –ligados la mayoría al narcotráfico– fugarse de las cárceles o hacer dentro de ellas lo que les ha venido en gana. Por cuenta de esta permisividad del Inpec, los criminales han podido disfrutar en los pabellones que les asignan de toda suerte de comodidades, como teléfonos celulares, computadores y mobiliario sofisticado, más armas y dinero, lo que ha terminado convirtiendo el sistema carcelario del país en un verdadero rey de burlas. A esto se suma el hacinamiento que impera en nuestras cárceles, lo que impide la realización de lo que en Colombia devino en una verdadera quimera, como es la resocialización de los penados.

El caso más bochornoso de vulnerabilidad del sistema carcelario colombiano ocurrió en los tenebrosos tiempos del reinado sangriento de Pablo Escobar, quien no solo se hizo construir una cárcel a su gusto en un lugar de Antioquia por él decidido, sino que de allí se largó el día que le dio la gana, dejando en el más completo ridículo no solo al gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo sino a Colombia entera ante la comunidad internacional, ante la cual reforzamos nuestra imagen, afortunadamente ya superada, de país fallido.

Pese a que hemos avanzado en seguridad, seguimos teniendo un sistema carcelario horadado por toda suerte de corruptelas e ineficiencias, y de ahí el llamado perentorio del ministro Germán Vargas Lleras a reformarlo. Sí: a reformarlo. Porque como funciona no ofrece confianza alguna a la sociedad. ¿Y cómo debe funcionar nuestro sistema carcelario? Ante todo, bajo la premisa de que cuando un ciudadano pierde la libertad por la ocurrencia de un delito, sea cual fuere, no se le envía a la cárcel como si se tratara de un centro de diversiones, una discoteca, un hotel o algo similar, sino para cumplir una pena, y ofrecerle, al mismo tiempo, dentro de la mayor disciplina y sobriedad, unas condiciones que hagan posible su resocialización. Y se requiere que la organización bajo cuya responsabilidad estén el manejo administrativo y operativo de las cárceles, sea invulnerable a la corrupción para que entre sus integrantes y los criminales no prospere, como ha venido pasando en Colombia, cierto apareamiento signado por la permisividad.

Por eso, la reforma que propone Vargas Lleras deberá ser supremamente exigente en la selección del personal del Inpec o lo que surja de su reestructuración, no siendo un buen comienzo los nombramientos de recomendados políticos anunciados ayer en Barranquilla.

Y bien que la Procuraduría General de la Nación haya decidido abrir investigación preliminar a la exdirectora de La Picota Imelda López, y a los directivos del Inpec implicados en el patrocinio de actividades festivas. La Procuraduría ha prometido que no será tolerante con estas conductas permisivas. El país se cansó de tanta vagabundería al interior del Inpec. Y no aceptaría más tardanzas ni excusas para reformarlo o crear otro nuevo, con otra visión, otra estructura y otra composición humana.

Tiene que haber, por supuesto, un acuerdo político de las fuerzas partidistas del Congreso para asumir las transformaciones al régimen carcelario, que incluyen un tema insoslayable: el hacinamiento. Que no es solo una problemática colombiana. En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha agendado, de hecho, la construcción de nuevas cárceles tras el incendio en la prisión de San Miguel.

Y ojalá el tema no se duerma. Ojalá no se termine creyendo que todo se solucionó trasladando al senador Martínez Sinisterra a la cárcel El Bosque de Barranquilla, sacando a la directora de La Picota y cambiando el organigrama de directores seccionales del Inpec. El tema es grave y de fondo, viene desde hace rato como una enfermedad de cuidado, y no puede seguir evadiéndose. Es hora de ponerle fin al relajo del Inpec.