En el mundillo del derecho ambiental se daba por seguro que la solución a la problemática generada por la ola invernal estaba en manos de un decreto que tenía como propósito liquidar a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Posteriormente –tras estudiarse con más cuidado esa posibilidad– terminó dándose una modificación a la Ley 99 de 1993, que en resumen se ha titulado “Intervención del Gobierno a las CAR”.

Oportunamente, el Gobierno se dio cuenta de que para darle alcance de liquidación o reestructuración a la medida se requería una reforma de largo aliento, de índole constitucional.

Se dice que hubo desacuerdos al respecto con la consejera para el Medio Ambiente, Sandra Bessudo, quien favorecía la opción de esperar a que se hubiera revivido el Ministerio del ramo.

Apartes del decreto fueron anunciados por funcionarios del Gobierno en la noche y casi madrugada del 21 de enero, siendo conocido oficialmente un poco más allá del mediodía del día lunes 24.

El Decreto N° 141 del 21 de enero de 2011 hace un ajuste, que algunos consideran de fondo, a la estructura de las Corporaciones Autónomas Regionales, y en resumen cambia la forma de seleccionar a los directores de las CAR, facultad que queda en manos del Presidente de la República, el cual nominará el candidato al Consejo Directivo, teniendo este la potestad de ratificarlo o no.

El mencionado acto administrativo modifica la estructura de los Consejos Directivos de las CAR, disminuye el número de miembros, aumenta la participación de delegados del Gobierno Nacional, les da representación a los alcaldes de las capitales (una necesidad vital), se eliminan los representantes del sector privado y se incluye el de los gremios económicos con voz, pero sin voto. Además, elimina la Asamblea Corporativa, que en el papel era “el principal órgano de dirección de la Corporación”, la misma que terminaba eligiendo a miembros del sector privado y alcaldes.

Para el caso de las corporaciones que tenían jurisdicción sobre el Departamento del Atlántico (CRA) y de gran parte del Departamento de Bolívar (Cardique), el decreto genera una fusión.

Es importante mencionar que Cardique, para efectos de la fusión, es la entidad absorbida, y en consecuencia desaparece, y la CRA, para efectos de lo mismo, es la corporación absorbente. Lo anterior se confirma cuando la norma citada dispone que “Las juntas directivas de las Corporaciones Autónomas absorbidas quedarán disueltas a partir de la expedición del presente decreto, y los cargos de directores de aquéllas suprimido”.

Si Cardique es la entidad absorbida, su junta directiva disuelta y el cargo de director suprimido, en aras de la continuidad de la función administrativa, la única conclusión posible es que la CAR, su junta directiva y el director, por cierto ganador del concurso con méritos de sobra y con periodo fijo establecido en la Ley, queda a cargo de las funciones de ambas entidades, hasta que el Gobierno Nacional no designe al director de la entidad fusionada y se integre el nuevo consejo directivo. Sin desconocer que el director de Cardique no puede abandonar la entidad ni el cargo hasta cuando haya alguien facultado para recibirla.

Lo anterior como consecuencia de que la función administrativa no puede quedar paralizada, y los trámites y demás asuntos de competencia de estas entidades que tienen relación con el sector empresarial e industrial no pueden quedar en espera de la conformación del nuevo consejo directivo ni del nombramiento del nuevo director de la entidad fusionada.

En muchos sectores y partes del país se ha recibido con beneplácito la medida oficial, como quiera que algunas de las corporaciones hace mucho tiempo perdieron el norte de su misión. Sin desconocer, desde luego, que durante el periodo de existencia del sistema de CAR, ahora tan en vías de extinción como cualquiera de las especies que debió proteger, hubo directores y miembros de consejos directivos que realizaron una juiciosa y responsable labor.

Todo indica que no fue una decisión fácil la que ha tomado el Gobierno Nacional, y seguro que la Corte Constitucional evaluará con muchos criterios, entre ellos las ventajas o no de una descentralización en materia ambiental y, en especial, si dicha medida responde o no a los motivos por los cuales se declaró la emergencia económica.

Esperamos que se designe lo más rápido posible al director de la entidad fusionada, cuya lógica debería conducirnos al director de la entidad absorbente, para que el propósito perseguido no quede desde el inicio ‘inundado’ de trabas burocráticas y tiempos de espera innecesarios.