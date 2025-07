La nunca olvidada fecha de celebración del Día de los Santos Inocentes tiene dos connotaciones esenciales dentro del mundo hispano-parlante.

A la vez que se intenta resaltar la importancia en los momentos actuales de unos niveles óptimos de buen humor haciéndole al prójimo bromas e inocentadas de mayor o menor calibre, también se procura destacar la puesta en práctica de valores tales como la franqueza y la sinceridad, tan necesarios en la convivencia entre los seres humanos.

En el primer sentido, esta jocosa tradición universal, cuyos orígenes no tienen nada de gracioso, surgió a raíz de la orden del rey Herodes de matar a todos los niños menores de dos años en la ciudad de Belén, temeroso de que Jesús, el nuevo Mesías que acababa de nacer, le pudiese arrebatar el trono. A raíz de esta matanza, la Iglesia Católica decidió, en el siglo IV, conmemorar la muerte de estos 30 niños, los Santos Inocentes, cada 28 de diciembre, pues el infanticidio ocurrió cuatro días después del nacimiento de Jesús.

En la Edad Media, los monaguillos y sacristanes eran los bromistas. Inclusive las autoridades eclesiásticas participaban activamente de esta celebración, llegándose al extremo de introducir en plena misa de manera cantada ‘La prosa del asno’, en el que el sacerdote soltaba un rebuzno, y los fieles respondían con otro. Esto lo hacían en honor al asno del nacimiento y a aquel que cabalgó Jesús el Domingo de Ramos en su entrada triunfal a Jerusalén. Lo anterior indica que para la Iglesia bromear y divertirse no es contrario a la fe cristiana, siempre que se haga con respeto y prudencia.

En muchos países del mundo se celebra con otros nombres (Día del Pez de Abril, Día de los locos, etc.) y en diferentes fechas, pero en España, la fecha es el 28 de diciembre, y así también en los países latinoamericanos que quedaron bajo su dominio en tiempos de la conquista.

No obstante, con el paso de los años, esta fecha religiosa ha caído en una tradición pagana en la cual durante este día, preludio del Carnaval, el desenfreno y el jolgorio son los protagonistas, ya que todo está permitido y la culpa no recae en nadie. Y efectivamente la palabra “Inocente” significa "el que no hace daño a nadie" y no obstante padece el sufrimiento a causa de sus semejantes. Aquella que no se entera del daño que le hacen o del que él mismo hace, el que “está en el limbo”, que es donde mandaron los teólogos a los Santos Inocentes.

Connotados filósofos, con Rousseau a la cabeza, nos insistieron acerca de la inocencia primaria del ser humano durante su niñez, la cual va desapareciendo con el paso de los años y el contacto con la realidad. Esa noble disposición hacia la vida poco a poco la van matando negativas experiencias que se convierten en inequívocos sospechosos de ese asesinato.

El primer sospechoso en acabar con los sentimientos puros de confianza existentes en la candorosa niñez es el agresivo maltrato propinado por algunos trastocados adultos que descargan sus frustraciones y resentimientos en las personas más débiles y castas, abusando de su condición.

Se sospecha también de haber arrebatado la natural honradez y credibilidad en los demás y de haber inoculado la suspicaz malicia y la maldad en las mentes de los niños a los corruptos ejemplos de los adultos, los cuales son fácilmente vistos a diario, ya sea personalmente o a través de los medios de comunicación.

Otros presuntos implicados en este cruel asesinato de la inocencia, la credibilidad y la candidez humana de todas las edades ha sido el engaño y la manipulación que algunos gobernantes y autoridades hacen con sus gobernados, haciéndoles creer ingenuamente que están interesados en el bienestar de ellos, cuando en realidad priman ocultos intereses particulares… ¡¡¡inocente mariposa!!!

En fin, aunque no sepamos a ciencia cierta en qué momento se perdió la inocencia humana (si acaso fue en el paraíso), no debemos dejar perder la tradición de tomarnos este día para ‘bajar la guardia’, jugar y reírnos sanamente con nuestra gente cercana, lo cual producirá en nuestras ‘víctimas’ momentos de risa, sorpresa, pero ojalá nunca de enojo. Así en nuestro país este día de los ‘Inocentes’ seguirá siendo una sana tradición festiva en esta época navideña, en donde la costumbre es dar y recibir bromas inclusive a través de los medios masivos de comunicación, en recuerdo del rey burlado que no pudo cumplir su objetivo de matar al Niño Jesús. "¡Inocente mariposa... tu madrina la piojosa!".