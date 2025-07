El Teletón superó a los de años anteriores. Fue la consagración de Jota Mario Valencia a, ahora si, el sucesor de Pacheco. El paisa se ha convertido en un maestro de la animación. Memorables sus entrevistas a Chespirito y Vicente Fernández.

******************************************

J.J. es buenísimo pero no tiene simpatía en cierto sector del país, y creo que la razón es que dura mucho tiempo cada día al aire. Por bueno que sea tantas horas en pantalla desgasta. Tiene fama de pesado cuando a mi me pareció lo contrario cuando lo traté.

******************************************

Él tuvo un programa en TV, “Valores Humanos”, me hizo dos entrevistas de media hora. Nos conocimos el mismo día de la primera grabación. Lo fui a buscar al aeropuerto y para agasajarlo había apartado la suite principal del Hotel Don Blas (hoy Decameron). Es decir, la presidencial. Y J. Mario con una sencillez que me sorprendió me dijo: “Agradezco el gesto pero ya yo tengo el Hotel en donde alojarme”. . . y resultó un Hotel pequeño aun cuando bueno, “El Lido”, en Bocagrande, pero muy lejos, de las “estrellas” que siempre ha tenido el mencionado.

******************************************

Posteriormente, volví a verle cuando hacía un programa para trasnochados en radio. De media noche hasta las 5:00am. De esos, donde el comentarista habla con porteros, choferes, vendedores de tinto y “cruppier” de casinos. Lo hizo desde Cartagena como en las playas. Allá fui a verlo.

******************************************

Ese es J. Mario. Sencillo, abordable, cercano para el dialogo que no quiso participar en ningún festejo que le tenía preparado por el honor de hacerme dos entrevistas sobre temas específicos:

1.Los niños hijos de personas marginales que llevé para que conocieran Disney World.

2.Las 21 bodas de “Romero y Julieta”, matrimonio que patrocinaba entre personas pobres casadas como ricos. . . él, prefirió irse a un hotelito.

*******************************************************

Desde México, recibo este correo, para la sección de la Nostalgia: Respetado señor: Debo decirle que me encanta su columna aún cuando me quedó confuso lo de las donaciones de los Congresistas, cuando dijo: “Vergonzoso lo de los Parlamentarios costeños que? (ahí no explica . . .) contribuyeron para ayudar a los damnificados costeños.” “No entendí ni madre diría un mexicano” . . .

Nota aclaratoria de Flash:

Cuando se envió la crónica faltó una letra y era NO . . . y le quitó sentido al comentario. Se trataba de cuatro “Hombres de la Patria” de nuestra región que parece no contribuyeron . . .

Y sigamos con el resto de la misiva del barranquillero que vive en México:

“También le comento que conocí hace muchos años a una persona que usted citó en su columna hace algunos días, el cantante Beto Cross, fuimos muy amigos en México y eran los tiempos en que él, aparte de dedicarse a cantar tenía un restaurante llamado “Tierra Colombiana” si mal no recuerdo. Su nombre verdadero era Alberto Cromwell (eso me decía) a lo que yo le contestaba viendo su negrura: “Eres Cromwell porque tu abuelo, un caníbal africano se comió a un inglés”. En esos tiempos tuve oportunidad de conocer gente interesante de la farándula que pasaba por casa de una tía mía conocida hace mucho tiempo como Carmencita Pernett quien tuvo en México y Cuba una interesante carrera como cantante, fue una mujer muy avanzada para la época en cuanto a su labor de llevar nuestra música fuera de nuestras fronteras. Una Shakira de otros tiempos guardando las proporciones. El esposo de mi tía era un tipo con carisma, una mezcla de galán bonaerense, espía, sibarita, de gran cultura, se llamaba Fernando Arango, le decían el Che Arango. Ellos eran visitados con frecuencia por el Ex-Presidente López Michelsen, en ese entonces viviendo en México, allí iban también Sofía Lorens, Álvaro Mutis, Los Panchos, la Flaca Vitola, Tin–Tan y Ramón Valdez, el Indio Fernández, y el famoso luchador “El Santo”, entre otros.

Atentamente,

Hidemburg Pernett Steel.

Respuesta inmediata:

A Carmencita Pernett quiso traerla un grupo de barranquilleras para hacerle un homenaje en Colombia. Su hermana Ruth era novia de “ El Pichi” Escallón y por él la conocí. De los que iban por su casa en México; al “Santo” lo traje a Colombia y estuvo conmigo 20 días en Cartagena. Hace un par de años me reuní con su hijo. Con el famoso Indio Fernández tomé mucho trago en mi juventud en Cartagena cuando vino con Elizabeth Cambell, una gringa, bellísima. A los otros los vi actuar como a la Flaca Vitola, Tin–Tan y los Panchos. El Beto Cross que usted menciona es correcto. Él hizo películas en México.

A los Panchos les brindé un almuerzo en un restaurante llamado “El Golpe” que era de propiedad de Pambelé y del Cónsul de Venezuela en Cartagena Luis Camero Peña.

En ese almuerzo también estuvo Claudia de Colombia recién casada con el publicista Rodrigo Restrepo, matrimonio que duró muy poco.

NOTAS LILIPUTIENSES:

Turcocircuito . . . Pavita inquieta . . . Mesero sin bandeja . . . Gay de dos metros . . . Salmón . . . Octagonal . . . Pirry . . .

