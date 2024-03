Un año del aterrizaje forzoso de Viva Air

La mujer, que prefirió no revelar su identidad, manifestó que había una gran ilusión por parte de la mayoría de los empleados para hacer despegar una aerolínea que daba sus últimas señales de vida en las operaciones del país; sin embargo, tras la confirmación de la quiebra de esta compañía con tiquetes low-cost, todo se convirtió en lo que ella llama “una tortura”, puesto que no hubo respuesta en gran medida de los pagos y liquidaciones de los empleados, ni mucho menos de una gran cantidad de tiquetes vendidos que no fueron repuestos a los consumidores.

“Todos, absolutamente todos, perdimos. Yo me fui de la empresa sin el último mes de salario y sin mi respectiva liquidación, al igual que muchos empleados. Nombraron a un liquidador que supuestamente está realizando la gestión de recuperar dinero para pagarles a cada uno de los empleados”, afirmó la empleada de Viva Air que tenía su puesto de trabajo en Medellín.

En ese sentido, agregó que dicho liquidador ha realizado ventas de los respuestos de los aviones de la extinta aerolínea, pero recalcó que esa venta estaba prevista a realizarse.

“Los activos de la aerolínea son muy pocos, entonces había que buscar plata de donde fuera para pagarle al Gobierno en materia de impuestos y por supuesto a los empleados. Lo único que sé es que la gestión del liquidador ha sido muy mala, no he recibido noticias sobre ello ni tampoco los demás empleados. A todos nos deben plata”, dijo la fuente en diálogo con este medio, quien hoy en día goza de un nuevo trabajo que ella lo califica como una nueva oportunidad que la vida le regaló.

Sin embargo, ella no es la única afectada, ya que se habla de unos 735 empleados que tenían contratos con la aerolínea de bajo costo, y que dichos contratos se diluyeron desde su quiebra.

Pero el panorama también se vive en la otra cara de la moneda, y es el caso de los consumidores, ya que pese a que la aerolínea les respondió a muchos usuarios que compraron sus tiquetes por adelantado previo a la quiebra, hubo otro puñado que no recibió ningún tipo de respuesta.

“Yo estaba desesperado cuando dijeron la noticia de la quiebra de Viva Air, compré un tiquete de Barranquilla a Bogotá para volar en mayo, y la noticia del cierre de operaciones se dio en febrero. Me conecté con la Superintendencia de Industria y Comercio para diligenciar la devolución de mi dinero, pero un año después lo sigo esperando”, dijo un usuario a EL HERALDO que también prefirió reservar su identidad.