Tribunal niega pretensión económica de la Sociedad Portuaria de Buenaventura

Un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá no accedió a ninguna de las pretensiones del concesionario a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que buscaba recibir por parte del Gobierno nacional medio billón de pesos debido a un supuesto desequilibrio económico del contrato, como consecuencia de la no profundización del canal de acceso al puerto y del efecto económico de la pandemia por la covid-19.

El vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Ramírez, resaltó las labores que desde el Gobierno nacional permitieron que la Nación no tuviera que asumir este pago y fueran respaldas en el marco de este Tribunal.

“Una de las pretensiones del concesionario tenía que ver con los supuestos ingresos económicos que el puerto dejó de recibir debido a la no profundización del canal de acceso; sin embargo, y tal como lo confirmó el Tribunal, esta responsabilidad no es de la ANI. No obstante, seguiremos trabajando en equipo para lograr unas mejores condiciones que permitan una mayor accesibilidad de los diferentes tipos de buque en el puerto”, aseguró el vicepresidente Jurídico de la ANI, entidad a cargo de la concesión portuaria.