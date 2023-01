Gremios, preocupados, piden al Gobierno claridad sobre transición energética

El exsenador de Dignidad Jorge Enrique Robledo tuiteó: “Con sus disparates, hicieron el ridículo Gustavo Petro y la minminas Irene Vélez en Davos. Que doña Irene insista en que no habrá nuevos contratos de hidrocarburos me recuerda las fórmulas mágicas de Goyeneche (a los más jóvenes les explican sus padres). Dañino para Colombia”.

Por el partido Cambio Radical, el senador David Luna indicó que las declaraciones de la ministra llevan al país a una debacle económica.

Paloma Valencia expresó que no explorar no significa que no se emita o que se reduzca la utilización de petróleo y gas; y solo significa que los recursos de exploración y explotación futura se los damos a otros. ”En este caso Venezuela”, dijo la senadora del Centro Democrático.